Виктория Бабаева, , 21:50 — REGNUM

Скандал с Volkswagen давно перестал быть просто событием. Теперь «дизельгейт» — это процесс, дорога к полному отказу от двигателей внутреннего сгорания, уйти с которой уже не представляется возможным. Развал привычной системы начинается там же, где всё зарождалось. Ведущая автомобильная держава, родина таких марок как Audi, BMW, Mercedes, страна, вложившая миллиарды евро в развитие дизельных технологий, отказывается от прежних взглядов во имя политики.

Канцлер Ангела Меркель, прежде ожесточенный защитник мощной автомобильной промышленности Германии, признала, что эра двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на исходе. Приверженности дизельным технологиям, которые прежде лоббировались в Германии как экологически безопасные, политики больше не выражают.

Прежде лидеры Евросоюза ввели льготный налоговый режим для водителей дизельных авто, так как считалось, что дизельные двигатели более экологичны, чем бензиновые. В связи с этим каждый второй автомобиль в Германии был дизельным, но теперь продажи некогда популярных машин падают. Реализация дизельных автомобилей сокращается не только среди индивидуальных автовладельцев, но и компаний при формировании парка служебных машин. Если еще недавно дизельными были три четверти приобретаемых немецкими юридическими лицами легковых автомобилей, то сейчас эта цифра сократилась примерно до 68%. Снижение популярности дизеля ощущает и рынок подержанных автомобилей.

Виной всему этому стал как дизельный скандал 2015 года, так и риторика чиновников о вреде ДВС и введении возможных запретов. Так, в Мюнхене рассмотрят вопрос о запрете на въезд некоторых дизельных автомобилей.

«Мне очень хотелось бы избежать таких запретов. Я думаю, что в будущем мы сможем обойтись без этого», — высказался по этому вопросу мэр Мюнхена Дитер Рейтер. От запрета в Мюнхене могут пострадать от 133 000 до 170 000 автомобилей, в зависимости от того, насколько строгими окажутся новые правила. Отмечается, что автомобилей, отвечающих последнему стандарту выбросов Евро-6, запрет не коснется.

Представители BMW, предлагающей на рынке от электрических компактных автомобилей i3 до роскошных бензиновых и дизельных седанов и внедорожников, заявляют, что поощрение использования электромобилей было бы лучшим способом улучшить качество воздуха, чем введение запрета на дизельные автомобили. Федеральное правительство Германии также выступило против запретов в отдельных регионах. В Штутгарте тем временем уже готовятся к введению аналогичного запрета — предполагается, что мера будет принята там уже со следующего года.

Действующее правительство накануне выборов делает всё, чтобы показать эффективность своей работы. В прошлом месяце было заявлено, что будет создана национальный «дизельный форум», чтобы найти способы сократить загрязнение окружающей среды и создать новую организацию для проверки транспортных средств. В министерстве транспорта Германии отмечают, новая организация по контролю выбросов позволит обеспечить «большую прозрачность и надежность» в испытаниях.

Также тема борьбы с вредными выбросами поддерживается и на общеевропейском уровне. Спустя почти два года после событий с Volkswagen открываются новые факты, появляются новые подозреваемые. Накануне открылось, что в «дизельном скандале» оказалась замешана дочерняя компания концерна Volkswagen — Porsche. На одной из моделей кроссовера Cayenne было обнаружено недопустимое оборудование, которое позволяло снижать показатели уровня выбросов, как это было и у Volkswagen. Об этом стало публично известно после заявления министра транспорта Германии Александера Добриндта.

Теперь дочерняя компания концерна Volkswagen должна будет отозвать около 7,5 тыс. автомобилей в Германии и 15 тыс. — из остальных стран Европейского Союза.

Не остался в стороне и Mercedes. Власти Германии подозревают Daimler в манипуляциях с данными о выбросах. Предполагается, что автоконцерн продал около миллиона машин с обманными устройствами, занижающими показатели выбросов.

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Фактически тезис о том, что двигателям внутреннего сгорания пришел конец, приняли и осознали если не все, то многие. Центральным для Германии в таких условиях становится вопрос о том, как дальше существовать германской промышленности при отказе страны от ДВС. С учетом того, что производимые в Германии автомобили являются либо бензиновыми, либо дизельными, отказ от ДВС будет означать как развал некоторых компаний, так и массовую потерю рабочих мест. Иными словами, Германия находится на распутье, и чем ближе дата выборов, тем более живо идут обсуждения по данной проблеме. В таком случае позиция партий по вопросу автомобильной промышленности может оказаться решающей для избирателей.

Так, главный соперник Меркель социал-демократ Мартин Шульц, намерен настоять на увеличении расходов на инфраструктуру. В программе выборов социал-демократическая партия утверждает, что наращивание производства аккумуляторных батарей в Германии имеет «центральное стратегическое значение», чтобы помочь стране оставаться ведущим производителем автомобилей.

Меркель также осознает риски для автомобильной промышленности Германии, и руководство Германии старается предпринять меры для скорейшего решения этих проблем. Так, 2 августа министры Германии и руководители автомобильных компаний собрались, чтобы обсудить вопрос сокращения загрязнения в городах, а также попытку предотвратить запрет на дизельные автомобили и восстановить утраченную репутацию автомобильной промышленности страны. Нынешнее руководство Германии находится между двух огней — с одной стороны экологи всячески стремятся добиться запрета на использование дизельных транспортных средств в городах, с другой — экономически необходимо удерживать баланс, чтобы не повредить отрасли, которая обеспечивает около 800 000 рабочих мест.

Канцлер отмечает, что отрасль находится на сломе, и только один производитель конных экипажей — американской фирмы Studebaker — пережил изобретение современного автомобиля.

Действительно, как и произошло больше века назад с изобретением автомобиля, похожая история складывается и сейчас, однако продвижение электрокаров не естественно, а производится насильственным методом. С появлением современного автомобиля, более быстрого, более комфортного, лошадиные повозки просто проигрывали из-за отсутствия конкурентных преимуществ. Использовать повозки и лошадей как вид транспорта не запрещали, овес продолжал продаваться. Сейчас же машины с ДВС ставят под запрет, а электрокары фактически насаждаются — такие машины имеют хоть какой-то успех лишь из-за активного пиара и льгот, которые являются временными, а вовсе не из-за цены, удобства и пользы.

Так или иначе, вне зависимости от того, как процесс популяризации электрокаров и борьбы с бензиновыми и дизельными двигателями был запущен, тенденция существует. Путь в данном случае один — искать возможные способы для существования в новых искусственно созданных условиях. Германия стоит в числе первых, кому необходимо определиться с дальнейшим вектором развития, и именно эта тема становится определяющей на грядущих выборах из-за высокого значения автопромышленности в стране. Именно тот сможет одержать победу, кто сумеет предложить наиболее жизнеспособный вариант или по крайней мере сможет подарить германским гражданам долю уверенности в том, что ведущая автомобильная держава не развалится.

Выборы в бундестаг Германии пройдут 24 сентября 2017 года. Согласно избирательному законодательству ФРГ, победившей партии будет предложено право сформировать правительство и назначить канцлера.