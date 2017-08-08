Господдержка вытягивает российский авторынок из кризиса

Москва, , 23:17 — REGNUM Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2017 года составили почти 129,7 тысячи машин, что оказалось на 18,6% выше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сегодня, 8 августа, сообщили ИА REGNUM в Ассоциации европейского бизнеса. В целом в 2017 году рост продаж составил 8,5%.

«Рост российского рынка, выраженный двузначными числами, продолжается третий месяц подряд. Он не ослабел даже с наступлением пика сезона отпусков, — такую оценку результатам дает Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ. — Кажется, наконец, проснулись покупатели из среднего класса, ободренные оптимистичными экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной поддержки продаж».

Участники рынка связывают такую динамику в первую очередь с вступившими в силу мерами господдержки. «Рост рынка в июле связан прежде всего с запуском новых программ субсидирования спроса — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Мы отмечаем резкое превышение продаж в кредит тех моделей, которые попадают под действие программ субсидирования, а также общий рост продаж этих моделей», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM директор дилерского центра Mazda РОЛЬФ Химки Юлия Дытченкова. По её словам, в то же время рост есть и в премиальных брендах. Здесь ключевую роль играет ослабление курса рубля, поскольку большинство моделей премиум-класса импортируются в Россию, то цены на них связаны с разницей валют. В ожидании повышения цен многие потенциальные клиенты решают, что наиболее выгодно совершить покупку именно сейчас.

Как отмечают эксперты, не стоит также забывать о том, что столь стремительный рост также достигнут благодаря низкой базе 2016 года. «Год назад было зафиксировано серьезное падение рынка — на 16,6%, что теперь позволяет наблюдать практически симметричный двузначный рост», — рассказал автомобильный эксперт Валерий Быков. Он также отметил, что, несмотря на это, такие данные всё же констатируют восстановление рынка и позволяют говорить о том, что прогнозы роста в пределах 5−8% по итогам года станут реальностью.

По итогам июля «в плюс» вышли все десять лидеров рынка: Lada (22%), Kia (37%), Hyundai (11%), Renault (20%), Toyota (12%), Volkswagen (24%), Nissan (20%), Skoda (14%), ГАЗ (16%) и Ford (24%).

В АЕБ отмечают, что результат июля и текущий тренд в продажах являются «отличной новостью», которая дает надежду на то, что 2017 год станет поворотным годом для индустрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году продажи составят 1,48 млн автомобилей, что на 4% превысит показатели 2016 года. Таким образом, по прогнозу АЕБ Россию ждёт завершение четырёхлетнего периода падения продаж и возвращение российского авторынка к росту.