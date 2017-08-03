«Очередная глупость»: в России намерены запретить бензин и дизель

Москва, , 13:11 — REGNUM Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение вице-премьеру Аркадию Дворковичу проработать предложения по мерам господдержки развития электрического транспорта, пишут «Известия». Сами предложения Медведеву представил генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

Правительству предложено ввести программу сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и ввести ограничения использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе в городах-миллионниках и курортных зонах.

В свою очередь электромобилям намерены дать преференции — установить «нулевую» ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, а также принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковочных пространствах для электромобилей и гибридов и ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.

По данным профильного агентства «Автостат», за январь-май 2017 года продажи новых электромобилей в России составили 21 единицу, что на 16% меньше, чем годом ранее. Всего в России насчитывается около тысячи автомобилей на электродвигателе.

Несмотря на низкую популярность электромобилей и неразвитость инфраструктуры, Россия встает на «европейский путь» борьбы с выбросами, как это было и с введением нормативов «Евро».

«Очередная глупость, которая пытается выглядеть модной европейской борьбой за экологию», — так в интервью ИА REGNUM прокомментировала эту инициативу доктор экономики Анна Мейзер. По её словам, достаточно посмотреть на карту России, чтоб понять, что тотальный перевод народонаселения на электромобили — это утопия. «Климат, расстояния, отсутсвие инфраструктуры по ремонту и отсутствие заправок для электромобилей даже в крупных городах подтверждает, что за этой популистской инициативой нет реальных предпосылок. Кроме того надо понимать, что борьба за экологию, путём насаждения электромобилей — это самообман. Электричество для автомобилей будет вырабатываться на тех же ТЭЦ. Ну и вопрос утилизации аккумуляторов электромобилей — остаётся открытым», — отметила Мейзер.

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В Европе же последние пару месяцев проблемы с выбросами обсуждаются особенно активно. Так, в Мюнхене рассматривают вопрос о запрете на въезд некоторых дизельных автомобилей. От такой меры могут пострадать от 133 000 до 170 000 автомобилей, в зависимости от того, насколько строгим окажется запрет. Машин, отвечающих последнему стандарту выбросов Евро-6, ограничения не коснется.

В Штутгарте уже готовятся к введению запрета — предполагается, что мера будет принята уже со следующего года. Запрет будет касаться автомобилей, которые не соответствуют последним экологическим стандартам.

В Великобритании намерены вовсе отказаться от ДВС. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Правительство Великобритании намерено с 2040 года ввести запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Запрет коснется и гибридных автомобилей, так как в них также используются бензиновые или дизельные моторы. Такая мера будет принята ради решения проблем с загрязнением воздуха. С автомобилей с ДВС англичане пересядут на электрокары, однако пока что среди продаваемых в Великобритании машин электромобили занимают лишь 1%. В начале июля с похожим заявлением выступили власти Франции. Машины на бензине и дизеле будут запрещены там также к 2040 году.

Столь активная борьба с двигателями внутреннего сгорания началась после того, как осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении к ДВС.

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