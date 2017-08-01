Против «прогресса»: в Индии запретят машины с автопилотом

Нью-Дели, , 12:04 — REGNUM Из-за риска оставить без работы тысячи человек, власти Индии выступили с инициативой о запрете беспилотного транспорта. Об этом сообщило Hindustan Times со ссылкой на министра транспорта Нитин Гадкари. Внедрение подобных технологий, по мнению министра, в стране с высоким уровнем безработицы недопустимо.

«Для меня этой очень важный вопрос. В стране не должны появляться технологии, оставляющие людей безработными», — заявил Нитин Гадкари.

На сегодняшний момент Индия нуждается 22 000 новых водителей коммерческого транспорта, и это число, как ожидается, в ближайшие годы будет расти. Вместо разработок автономных технологий, власти страны намерены вкладывать средства в обучение водителей.

В мире существует несколько компаний, работающих над проектом машины с автопилотом: Google, Tesla, Volvo, Delphi и другие. Не остались в стороне от прогресса и российские разработчики: КамАЗ и АвтоВАЗ также экспериментируют с новыми технологиями. Отдельные компании уже обкатывают свои изобретения на дорогах.

В апреле 2017 года несколько владельцев автомобилей Tesla Model S и Model X подали на компанию в суд. Они считают, что владельцы электромобилей Tesla выступают в качестве подопытных кроликов, на которых проводят испытания автопилота. Представители компании не согласились с этим и назвали это попыткой злоупотребления правом.

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