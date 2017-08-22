Судебная система Казахстана на неделе показала, что не намерена прислушиваться к акциям протеста: судья Толеген Турганбаев постановил признать покончившего с собой Омирбека Жампозова виновным по статье 176 Уголовного кодекса (в редакции 1997 года) «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и освободил его от наказания в связи со смертью.

Казахстан

«Другие подсудимые по этому делу, бывшие коллеги Жампозова, приговорены к различным срокам. Мажит Борлибаев приговорен к семи с половиной годам тюрьмы, Болат Бисебеков — к двум с половиной годам лишения свободы, Ильяс Казыкеев — к семи годам. Аскар Толеуов и Даулет Тайгулов, руководители получившей заказ на ремонт гидроузла компании-подрядчика «ЛигаФинанс», приговорены к семи и пяти годам заключения соответственно. Все они были обвинены в совершении преступлений, предусмотренных статьей 176 Уголовного кодекса», — сообщает подробности дела Радио Азаттык.

Напомним, Омирбек Жампозов совершил вооруженное нападение на прокурора, который выступал его обвинителем. Он ранил его и находившегося рядом следователя, а потом покончил с собой. Перед этим он записал несколько видеообращений к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и председателю Комитета Национальной безопасности Кариму Масимову, где заявил, что дело против него было сфабриковано.

На неделе получило неожиданное продолжение дело об ограблении экс-министра туризма и спорта Темирхана Досмухамбетова. Адвокаты подозреваемого в совершении преступления Джохар Утебеков и Алимжан Оралбай заявили, что на них пытаются оказать давление: их хотят лишить лицензии за оглашение размеров похищенных у экс-чиновника сумм — якобы это тайна следствия. Кроме того, возле офиса адвокатов появились молодые люди спортивного телосложения.

«Если что-то со мной или Алимжаном случится, вы знаете, какой любитель очень дорогих часов передал привет настырным адвокатам! Заодно можете требовать отставки министра МВД!» — пишет на своей странице в Facebook Джохар Утебеков.

Напомним, в середине августа стало известно, что у бывшего чиновника украли три миллиона долларов и 50 тысяч евро, также украдены были часы за 150 тысяч евро. Общественность была возмущена самим фактом наличия подобных сумм у экс-чиновника.

На этой неделе появилась информация о том, что вновь будут судить известного казахстанского журналиста, главного редактора газеты Central Asia Monitor, также бывшего директором информационно-аналитического интернет-портала «Радиоточка» Бигельды Габдуллина. Поводом для нового судебного разбирательства стал протест Генеральной прокуратуры от 11 августа 2017 года по отношению к ранее вынесенному судебному приговору — ведомство посчитало его очень мягким и попросило приговорить журналиста к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

На ход Генеральной прокуратуры Бигельды Габдуллин отреагировал заявлением о завершении журналистской карьеры и верности политике Нурсултана Назарбаева, и 25 августа протест был отозван.

Напомним, Бигельды Габдуллин был арестован в ноябре 2016 года по обвинению в вымогательстве. Он признал себя виновным и раскаялся в совершенных им преступлениях, а также полностью компенсировал причиненный ущерб потерпевшим лицам в размере 20,6 миллиона тенге (3,6 млн руб.). В январе 2017 года суд приговорил Бигельды Габдуллина к пяти годам ограничения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, руководящие должности, связанные с организационно-распределительными материально-ответственными функциями на государственной службе и в коммерческих организациях сроком до 10 лет.

На неделе казахстанское общество было взбудоражено слухами об изъятии долларов. Причиной стали публикации западных СМИ, где говорилось о возможном изменении политики ФРС США — якобы регулятор запланировал изъятие с рынка до 10 млрд наличных долларов в месяц. Глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев назвал эту информацию слухами. Правда, он также добавил, что в случае, если информация окажется достоверной, изменения будут ничтожно малыми даже для рынка США, не говоря о мировом рынке.

Из скандалов на этой неделе можно отметить похищение невесты, видео которого попало в социальные сети. Казахстанцы призвали правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру установить личности похитителей и наказать всех по всей строгости закона.

«Девушку, сфотографировавшуюся (в нижнем белье — ИА REGNUM ) у Хаммера, задержали на следующий день. Злоумышленники, тиснувшие велосипед у замакима, попали за решётку на третий день. У меня вопрос к нашим правоохранителям, когда будут задержаны люди, причастные к похищению человека?» — написал популярный в Казахстане блогер Александр Цой, первоначально разместивший скандальный ролик.

Что самое интересное, подобные инциденты не мешают Казахстану успешно отчитываться о работе в сфере гендерного равенства. Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристиной Мутонен и генеральным секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой рассказала о проводимой в стране работе по установлению гендерного равенства. Правда, внимание акцентировалось на бизнесе и политике, хотя все более актуальной становится необходимость защиты прав женщин в бытовой и социальной сфере.

Основные события

В обозреваемом периоде был отложен очередной раунд астанинских переговоров по Сирии, который должен был состояться в конце августа. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абрахманов сообщил, что встреча переговорщиков состоится в середине сентября 2017 года.

Национальный банк Казахстана понизил базовую ставку до 10,25%.

«Смягчение денежно-кредитных условий обусловлено как стабильным уровнем инфляционных ожиданий и стабилизацией ситуации на сырьевых рынках, так и прогнозами по дальнейшему снижению уровня инфляции в среднесрочном периоде», — говорится в сообщении казахстанского регулятора по данному поводу.

Президент

Нурсултан Назарбаев начал неделю со встречи с руководством АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» в лице председателя совета директоров Сильвана Геллера и президента предприятия Асем Мамутовой. Они сообщили, что 15 сентября состоится открытие построенного совместно с французским правительством завода по производству титановых слитков и изделий, предназначенных для атомной промышленности. Кроме того, представители комбината проинформировали, что в рамках сотрудничества с южнокорейской компанией POSCO предприятие намерено выйти на мировой рынок плоского титанового проката.

23 августа президент Казахстана провел рабочие встречи с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, а также с председателем правления АО «Самрук-Казына» Умирзаком Шукеевым.

25 августа Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации, в котором приняли участие премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, председатель Мажилиса (нижняя палата парламента) Нурлан Нигматулин, руководитель Администрации президента Адильбек Джаксыбеков, члены правительства, руководители центральных государственных органов и национальных компаний. В ходе совещания были заслушаны доклады председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрата Кожамжарова, заместителя руководителя Администрации президента Талгата Донакова, министра национальной экономики Тимура Сулейменова, первого заместителя руководителя Администрации президента Марата Тажина, заместителя председателя Сената Бектаса Бекназарова. Заслушав отчеты, Нурсултан Назарбаев высказался относительно реализации пяти институциональных реформ.

«Касательно первой реформы. По итогам аттестации руководящих работников корпуса «Б» во многих министерствах и акиматах выявлено слабое знание стратегических и программных документов. Это касается, прежде всего, министерств сельского хозяйства, здравоохранения, образования и науки и практически всех акиматов. Ситуация с карьерным продвижением госслужащих улучшилась. Вместе с тем в ряде госорганов наблюдается высокая сменяемость руководящего состава в связи с «командными перемещениями», — отметил президент Казахстана.

По второй реформе он отметил, что не снижается поток обращений со стороны населения о нарушениях законности и правопорядка в Администрацию президента.

«Нет реальной состязательности на досудебной стадии. Адвокаты и работники правоохранительных органов имеют недостаточную квалификацию. Процедуры по очевидным и малозначительным правонарушениям необходимо максимально упростить. Люди не должны месяцами ждать решений по простым делам. Решения судебных и правоохранительных органов должны быть лаконичными, ясными для понимания граждан», — сказал Назарбаев.

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на недопущение снижения управляемости и оперативности в реагировании на экстренные ситуации местной полиции и отметил, что хоть местная полиция и остается в единой системе органов внутренних дел, но аким (губернатор) вправе ставить перед полицией задачи по обеспечению правопорядка местного значения и профилактике правонарушений.

По третьей институциональной реформе из пятидесяти шагов выполнено тринадцать, а остальные находятся в работе. Президент напомнил о необходимости исключения из проекта нового Налогового кодекса неэффективных льгот и преференций, акцентировал внимание на важности исполнения закона об укрупнении региональных электросетевых компаний и отметил отсутствие существенного прогресса в части реализации проектов в приоритетных секторах экономики с участием «якорных инвесторов» за последние два года. Он также отметил проблему коррупции в секторе недропользования, несмотря на предпринимаемые правительством меры, и поручил пересмотреть законодательство в этой сфере.

«В рамках конституционных реформ усилена подотчётность и подконтрольность правительства парламенту и его палатам. Каждый руководитель должен оперативно и компетентно их решать на своём уровне, не перекладывая ответственность на других. Текущие вопросы не следует выносить на уровень президента», — сказал Нурсултан Назарбаев в заключение.

Напомним, в марте 2015 года Нурсултан Назарбаев представил свою предвыборную программу, в рамках которой предложил План нации, содержащий пять институциональных реформ. Первая должна будет сделать корпус госслужащих автономным от текущих политических процессов и протекционизма отдельных персон, а вторая — обеспечить в Казахстане верховенство закона и защиту прав собственности. Третья содержит ряд мер в сфере экономики, направленных на ускоренное формирование среднего класса и увеличение уровня урбанизации. Четвертая реформа направлена на укрепление казахстанской идентичности, которая должна основываться на принципе гражданства, а пятая — на создание транспарентного и подотчетного государства.

25 августа президент Казахстана встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым, с которым обсудил вопросы роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и ключевые аспекты процесса дальнейшего институционального развития организации. Также во время беседы был рассмотрен вопрос подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проведение которой планируется осенью 2017 года в Минске.

26 августа Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Краснодарском крае, произошедшего 25 августа.

Правительство

С видеодайджестом главных событий недели, представленных правительством Казахстана, можно ознакомиться по ссылке. Есть в сети и инфографика по итогам реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана за семь месяцев 2017 года и единой программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

На традиционном заседании правительства Казахстана был рассмотрен проект кодекса «О таможенном регулировании» и сопутствующие законопроекты. Спикером выступил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Подробнее читайте в материале ИА REGNUM «В Казахстане вводят новый Таможенный кодекс».

Второй темой заседания стал проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования бюджетного законодательства». С докладом также выступил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Кроме того, на заседании были рассмотрены поручения главы государства, данные на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ.

Напомним, 18 августа 2017 года президент Казахстана провел совещание, на котором заслушал доклады членов правительства и по каждому оглашал свои замечания и поручения.

По итогам заседания на площадке пресс-центра правительства состоялась пресс-конференция. Первый вице-министр по инвестициям и развитию Алик Айдарбаев рассказал, что доля обрабатывающей промышленности в экономике Казахстана достигла 30%, а также представил промежуточные итоги Государственной программы индустриально-инновационного развития.

На неделе премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел заседание высшей научно-технической комиссии при казахстанском правительстве. На мероприятии были обсуждены приоритетные направления развития науки на текущем этапе, а также вопросы дальнейшего финансирования науки и проект научно-технической программы минобрнауки «Разработка оригинальных лекарственных препаратов и коммерциализация результатов их исследований на 2018−2020 годы», разработанный в целях развития фармацевтического кластера в стране. Также он принял участие в международном форуме «Евразийская неделя», с текстом его выступления можно ознакомиться по ссылке.

В пресс-центре правительства на неделе прошел брифинг на тему «Реализация первого приоритета «Ускоренная технологическая модернизация экономики». Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал, что суть Индустрии 4.0. заключается в масштабном использовании передовых инфокоммуникационных технологий, таких как анализ массивных данных (Big Data), автономные роботизированные системы, индустриальный интернет, аддитивные технологии (3D-печать) и о проводимой в его ведомстве работе, а также поделился результатами технического аудита промышленности Казахстана на предмет ее соответствия требованиям и стандартам Индустрии 4.0.

Министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил о работе по ускоренной технологической модернизации, а также проинформировал о девяти мероприятиях, которые предусмотрены в части энергетики в рамках программы «Цифровой Казахстан».

Первый заместитель министра иностранных дел Мухтар Тлеуберди проинформировал о работе его ведомства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта.

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22 августа в городе Чолпон-Ата (Киргизия) на Экономическом форуме «Иссык-Куль 2017» и заседании Совета Евразийской экономической комиссии вице-министр финансов Казахстана Канат Баедилов и заместитель министра экономики Киргизии Алмаз Сазбаков подписали Детализированный перечень мероприятий технического содействия. Согласно документу, первый транш, выделяемый Казахстаном Киргизии в рамках соглашения между правительствами двух стран, составляет 41 млн долларов США.

Напомним, в июле 2017 года президент Казахстана подписал закон о выделении Киргизии 100 млн долларов США в рамках развития экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции.

Силовики

На минувшей неделе прошел брифинг, на котором представители правоохранительных органов, суда и других госорганов «раскрыли» основные подходы реформирования уголовного процесса и совершенствования правоохранительной деятельности. «Раскрыли» в кавычках, потому, что в материале по данной теме ничего раскрыто не было, лишь отмечалось, что в целом реформа ориентирована на реализацию задач по укреплению защиты прав человека в уголовном процессе, повышение состязательности сторон, расширение судебного контроля, а также исключение дублирования и чёткоое распределение полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом. В материале приводится ряд предложений, которые вошли в проект закона:

«Предлагается сократить категории преступлений, по которым применяется мера пресечения в виде ареста. Это в первую очередь касается экономических преступлений, за исключением тех, которые совершены преступными группами. Также предполагается сократить срок доставления задержанного в суд для избрания меры пресечения, исключить практику сбора доказательств, выходящих за рамки расследуемого уголовного дела. Важной является новелла о наделении адвокатов более широкими правами по сбору доказательств, что позволит усилить состязательность уголовного процесса на досудебной стадии», — сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

Также на этой неделе был решен один из основных кадровых вопросов — президент Казахстана назначил заместителем Генерального прокурора Казахстана Андрея Лукина. Перед этим назначением Лукин работал заместителем акима (мэра — ИА REGNUM ) города Астаны. С полной его биографией можно ознакомиться по ссылке.

По деятельности Генпрокуратуры можно отметить подведение итогов работы Центра правоохранительных услуг, открытого 21 июля 2017 года в Астане. Работа центра направлена на «оперативное разрешение жалоб, повышение уровня доверия граждан к правоохранительным и государственным органам, устранение административных барьеров и бюрократии». Генеральная прокуратура пообещала, что до конца года подобные центры откроются во всех регионах, а пока один действует в Актюбинской области, еще один откроется в Кзыл-Орде.

«Всего за месяц функционирования центра прокуроры провели личный приём 608 граждан, оказали правовую помощь 342 лицам, приняли 266 заявлений и дали соответствующие поручения в регионы. Психологом центра оказана помощь 97 посетителям. 47 гражданам выдали ЭЦП, с помощью которого они, не выходя из центра, направили 33 электронных и 68 видеообращений в другие госорганы. Адвокаты оказали бесплатную помощь 100 гражданам», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана на неделе предотвратила два факта использования гражданами Сирии поддельных паспортов. В первом случае двое граждан сирийского происхождения пытались по поддельным паспортам Болгарии вылететь из Астаны в Великобританию, а во втором случае шестеро граждан сирийского происхождения прилетели в Алма-Ату из Тегерана по таким же поддельным болгарским паспортам. Как стало известно, эти шестеро хотели использовать Казахстан как транзитную территорию, чтобы впоследствии перебраться в Евросоюз. Также погранслужбы Казахстана на этой неделе пресекли ввоз контрабандного груза на сумму порядка 2 млн долларов США в виде изделий из драгоценных металлов.

Что касается деятельности казахстанского Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, то на этой неделе ведомство заявило, что берет на особый контроль исполнение рекомендаций по устранению государственными органами коррупционных рисков в сферах развития бизнеса. Заместитель антикоррупционного ведомства Алик Шпекбаев озвучил это на заседании специальной мониторинговой группы, где независимые эксперты рассмотрели результаты реализации совместной дорожной карты Агентства с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Сообщается, что всего по дорожной карте было изучено шестнадцать сфер, и по итогам совместной работы внесено 280 рекомендаций по устранению условий для коррупции, 62% (253) из которых касаются внесения изменений в нормативные акты различных уровней и 38% (153) — регулирования сферы оказания государственных услуг, контрольно-надзорных и разрешительных функций, процедуры проведения государственных закупок, работы с персоналом.

По деятельности министерства обороны одним из основных событий стала встреча министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова и секретаря Совета безопасности Узбекистана Виктора Махмудова. Кроме того, прошла встреча главы казахстанского оборонного ведомства с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым.

В целом министерство обороны продолжает активную деятельность — на неделе завершились совместные учения инженерных подразделений Казахстана и Киргизии «Саперлер достығы-2017» и начался второй этап учений «Боевое содружество — 2017», а кроме того, в Сухопутных войсках начался полевой выход подразделений противовоздушной обороны.

Регионы

На неделе в Караганде состоялось открытие сквера и монументальной композиции имени Виктора Цоя. Поясняется, что данный проект является подарком городу от Фонда казахско-корейской дружбы «Ернур &Ника» в рамках программы «Рухани жаңғыру» (Духовное возрождение).

Закончились выборы акимов сельских округов в Южно-Казахстанской области. Самым молодым акимом стал 25-летний Жансултан Сейтжанов.

В публичном обсуждении находится постановление «Об утверждении Межрегиональной схемы территориального развития Чимкентской агломерации», ознакомиться с которым можно по ссылке.

Партии

Акжоловцы продолжают работу по освещению результатов своей деятельности.

«После лишения «КазИнвестБанка» лицензии на банковскую деятельность в Общественную приемную партии обратились вкладчики данного банка из числа индивидуальных предпринимателей (ИП). Они ставили вопрос по системе гарантирования вкладов, которая покрывает до 10 миллионов тенге на одного вкладчика. Однако вклады ИП (также относящихся к физическим лицам) значительно превышают эти критерии — к примеру, у обратившихся граждан имелись депозиты на 60 млн и более, которые оказались незащищёнными системой гарантирования. И заявители просили пересмотреть нормы гарантирования вкладов для вкладчиков из числа индивидуальных предпринимателей. 18 января т.г. Азатом Перуашевым был озвучен депутатский запрос по данной проблеме на имя председателя Нацбанка. Впоследствии этот вопрос депутат поднимал ещё на нескольких встречах с участием Нацбанка. Из полученного на днях письма группы предпринимателей стало известно о положительном решении вопроса», — раскрывает детали произошедшего пресс-служба партии «Ак Жол».

Народные коммунисты организовали акцию «Шапағат» собирает в школу», где помогают многодетным семьям в ряде регионов, а также отчитались по рабочей поездке по Карагандинской области представителя своей фракции в Мажилисе (нижняя палата) парламента Жамбыла Ахметбекова.

Нуротановцы же в это время продолжают обсуждать послание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программную статью «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Здесь наметился некий прогресс, так как уже пошли заслушивания отчетов по реализации послания и программной статьи.

Гражданское общество, исследования

На неделе интернет-ресурс Kazkenes. kz сделал анализ текущего состояния организации деятельности общественного совета города Алма-Аты по итогам интервью с членами городского Общественного совета, а также представил выводы по итогам интервью с членами общественного совета Кустанайской области.

Общественный совет Алма-Аты между тем опубликовал на неделе рекомендации, сделанные после заслушивания отчетов управлений акимата (администрации) города. С ними можно ознакомиться по ссылке. Также он опубликовал отчет Департамента внутренних дел Алма-Аты по реализации бюджетных программ на 2016 год и планах на 2017 год и провел заслушивание и обсуждение отчёта Департамента внутренних дел Алма-Аты о достижении целевых индикаторов по программе развития города «Алматы 2020» за 2016 год.

На неделе стали известны подробности прошедшего 18 августа 2017 года международного круглого стола «Роль русского языка в российско-казахстанском партнерстве», организаторами которого выступили Геополитический центр «Берлек-Единство» (г. Уфа, Россия) и Общественный фонд «Мир Евразии» (г. Алма-Ата, Казахстан). С обзором выступлений участников мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

«Спикеры мероприятия сошлись во мнении о неизменности позиций русского языка в Казахстане. Межнациональное взаимодействие осуществляется на русском языке, российское образование, как и прежде, остается весьма престижным среди казахстанских выпускников. Важнейшую роль в сохранении русского языка в центральноазиатском государстве играет и экономический фактор, ведь русский язык делает доступней многомилионный российский рынок для казахстанских бизнесменов. Это и многое другое позволяет утверждать, русский язык как культурно-историческая особенность Казахстана, как инструмент внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны себя не исчерпал», — сообщает Центр Геополитических исследований «Берлек-Единство».

Из исследований ИА REGNUM предлагает ознакомиться с материалом «Военный потенциал Казахстана и стран Средней Азии в цифрах».

Протестные настроения

Появились подробности судебного заседания по делу главного редактора газеты «Ашық алаң — Трибуна» Жанболата Мамая, обвиняемого в получении от опального бизнесмена Мухтара Аблязова 110 тысяч долларов США.

«Ни одно издание не отказывается от спонсорской помощи. Мы поступили так же… Наша газета была идейным проектом. Мы не думали, что заработаем на ней. Не хотели, чтобы газета зависела от кого бы то ни было», — рассказал Жанболат Мамай, отметив, что им пришлось даже отказаться от предложений политиков, которые хотели оказывать постоянную финансовую помощь и использовать издание в качестве партийного рупора.

Отмечается, что экс-заместитель председателя «БТА Банк» Жаксылык Жаримбетов (скрывался несколько лет за границей, в январе 2017 года был экстрадирован из Турции в Казахстан, приговорен к условному сроку), через которого, по версии следствия, с 2011 по 2014 год и передавались деньги от бывшего банкира и оппозиционного политика Мухтара Аблязова, выступал в суде в качестве свидетеля. Он подтвердил, что действительно передавал деньги Жанболату Мамаю, и свои мотивы объяснил тем, что «считал, что стране необходима независимая пресса».

Между тем участники коалиции правозащитников обратились к председателю Верховного суда Казахстана Кайрату Мами, председателю Медеуского районного суда №2 города Алма-Ата Даурену Маукееву, к председателю Комиссии по правам человека при президенте Казахстана Сагинбеку Турсунову, а также к уполномоченному по правам человека в Казахстане Аскару Шакирову с запросом о соблюдении законности и прав Жанболата Мамая. Они просят поручить специальному прокурору возобновить досудебную проверку по заявлению Жанболата Мамая об очевидных пытках, отстранить от должности во избежание какого-либо воздействия на следствие предполагаемых виновных, применить к Жанболату Мамаю меры безопасности, провести быстрое, тщательное, беспристрастное, объективное расследование в соответствии с принципами, установленными Конвенцией ООН против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания. Также они просят «взять на контроль уголовное дело по обвинению Ж. Мамая и рассмотреть с соблюдением всех гарантий справедливого, беспристрастного, независимого, компетентного суда, прекратить преследование журналиста за его профессиональную деятельность и освободить Ж. Мамая из-под стражи». Мухтар Аблязов тоже внес свою лепту и сделал обращение к адвокатам Жанболата Мамая, в котором опровергает обвинения в том, что именно он финансировал газету.

По активности самого Мухтара Аблязова можно отметить обращение к шахтерам и металлургам города Темиртау. Этому способствовал материал Радио Азаттык «Металлурги и шахтеры пока не могут договориться с работодателем». Однако в самом материале дан ответ компании «АрселорМиттал Темиртау» на запрос издания по поводу повышения заработной платы. В нем говорится, что речь о повышении оплаты труда якобы завела сама компания, и вопрос здесь стоит только в подключении профсоюзов к обсуждению данной темы.

«Это подтверждается неоднократными приглашениями профсоюзов к участию в работе по разработке и внедрению грейдовой системы оплаты труда. К сожалению, от профсоюзов не поступило ни одного обращения или предложения улучшения данной системы оплаты труда, так же как не поступало замечаний или проявления несогласия с возможностью ее внедрения. Руководство компании обратилось к профсоюзам с просьбой вернуться к совместной работе по усовершенствованию грейдовой системы и ее внедрению. Действия профсоюзов в трудовом споре направлены на повышение заработной платы работникам, а компания готова работать над повышением заработной платы в добровольном порядке», — говорится в нем.

На неделе апелляционная коллегия Алма-Атинского городского суда также пересмотрела наказание бывшему директору по кредитованию «БТА банка» Кайрату Садыкову, работавшему с Аблязовым, и заменила 15 лет реального срока на пять условных лет.

Социалистическое Движение Казахстана и профсоюз «Жанарту» сделали заявление о необходимости широкой кампании протеста и потребовали от правительство Казахстана отменить решение о введении обязательной системы медицинского страхования, отказаться от планов приватизации и коммерциализации государственных медицинских учреждений и отменить решение о реорганизации станций скорой медицинской помощи и ликвидации врачебных бригад.

Также огласку получило ДТП со смертельным исходом, которое совершил начальник отдела дознания Сайрамского РУВД 32-летний Жандос Оразалиев, «мягкое» наказание жительнице города Караганда, продававшей соотечественников иорданскому наркоторговцу, вопрос о системе Единого национального тестирования. Также в фокусе внимания оказалось дело Шухрата Кибирова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») и пунктом 2 статьи 256 («Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций») уголовного кодекса Республики Казахстан. Причиной выдвижения обвинений стали нашиды на арабском и чеченском языках, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте» в 2014 году с аккаунта пользователя «Алима Ахметова».

Протестные настроения связаны и с отзывом министерством образования 220 грантов для обладателей «Алтын белги» (аналог школьной золотой медали — ИА REGNUM ), а также с затягиванием предоставления жилья сиротам — выпускникам детских домов. В казахскоязычных СМИ продолжает перманентно подниматься тема китайской экспансии, которая видится большинству авторов в каждом действии представителей Поднебесной в Казахстане.

Нормативно-правовые документы

Министерство финансов представило для публичного обсуждения закон «О республиканском бюджете на 2018—2020 годы».

Другие ведомства также представили ряд нормативно-правовых документов.

Министерство юстиции:

Об утверждении регламентов государственных услуг «Регистрация топологий интегральных микросхем» и «Предоставление выписки из государственных реестров товарных знаков, наименований мест происхождения товаров»;

Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О юридической помощи».

Министерство труда и социальной защиты населения:

Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6).

Тренды

Казахстанская судебная машина все больше и больше дискредитирует себя в медийном поле, и это большой минус для имиджа страны, ведь даже в случаях, когда человек на самом деле виновен, общественности и зарубежному сообществу со временем будет сложно поверить в отсутствие политической подоплеки либо сговора судей с обвинителями. Начался активный период законотворчества — изменяются как кодексы, так и республиканский бюджет. Вскоре депутаты парламента вернутся с каникул. Президенту приходится отдельно ставить новые задачи перед правительством и акимами, чтобы активизировать работы по модернизации экономики. Похоже, самостоятельно это сделать у правительства не получается, что влечет за собой определенные политические выводы

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