Долгожданные очистные сооружения в Волгограде: власти спорят с КСП

Волгоград, , 17:50 — REGNUM Волгоградские власти уверены, что комплекс очистных сооружений, который строится в областном центре, будет введен в срок. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 5 июля по итогам визита на объект губернатора Андрея Бочаров. Впрочем, чуть ранее КСП региона распространила совсем другие данные о готовности объекта. Срок сдачи объекта — декабрь 2017 года.

Комплекс возводится в рамках подготовки региона к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Очистные сооружения позволят перераспределить нагрузку систем водоснабжения в Дзержинском, Краснооктябрьском, Центральном, Советском (район Тулака) и Ворошиловском районах, в которых проживает 350 тысяч человек. Производительность системы водоснабжения возрастет со 100 до 200 тысяч кубометров в сутки.

По данным пресс-службы облправительства, на данный момент завершена основная часть строительно-монтажных работ: из трех пусковых очередей две готовы к подключению. Ведутся работы на блоке водоподготовки, строительстве насосной станции и водозаборного сооружения на первом подъеме, станции перекачки промывных вод.

Отставание по срокам подрядчик объяснил тем, что во время строительства микротоннеля на насосной станции первого подъема буровой комплекс наткнулся на старую железную дорогу, произошла авария. На данный момент проблема устранена.

«Слаженная работа дает нам возможность говорить, что объект будет сдан вовремя, с высоким качеством и будет эффективно эксплуатироваться», — считает губернатор.

Между тем, 30 июня Контрольно-счетная палата опубликовала итоги мониторинга подготовки к чемпионату мира по футболу 2018. Нарушение установленных графиков, что может привести к срыву сроков, аудиторы обнаружили, в частности, при строительстве водоочистных сооружений: на 26 июня, согласно данным КСП, объект был готов только на 67,2%.