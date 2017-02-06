Новая дорога в аэропорт Волгограда: негодование жителей дошло до предела

Волгоград, , 14:43 — REGNUM Ситуация с реконструкцией дороги, ведущей в международный аэропорт города, продолжает накаляться. Жители поселка Гумрак недовольны проведенными работами по реконструкцию улицы Авиаторов. Причем, общий нерв у людей зашкаливает: приезжим депутатам и чиновникам они уже не доверяют. Своими бедами «заложники» стройки поделились с депутатом Волгоградской областной думы Николаем Лукьяненко, который лично побывал на месте реконструкции объекта, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Встреча состоялась в конце прошлой недели. Суть проблемы: новая дорога в аэропорт оказалась в среднем на метр ниже прежнего уровня. Особенно пострадала нечетная сторона улицы Ленина, ведущей в аэропорт.

«Там, где раньше был тротуар и у каждого двора были посажены деревья, сейчас срыт грунт и сделан технический проезд. В итоге жители не могут попасть с дороги в собственные дома. Те, у кого есть машины, при имеющихся гаражах не могут в них заехать и вынуждены парковаться на улице. Сегодня ситуация выглядит как ошибка в расчётах при проектировании», — написал на своей странице в Facebook Николай Лукьяненко.

Кроме того, по его словам, тротуара вдоль домов сейчас нет в принципе. Люди жалуются, что особенно тяжело приходится старикам и больным, тем, кому физически непросто передвигаться по буеракам.

Высказались жильцы близлежащих домов и категорически против запланированной установки шумозащитного экрана. Вместо него они просят сделать забор в единой стилистике для каждого двора. Также среди требований — восстановить зеленые насаждения и обустроить вдоль домов тротуар.

Как сообщало ИА REGNUM, недовольство жители поселка Гумрак проводимыми работами по реконструкции шоссе Авиаторов высказывали еще летом прошлого года. Разрытая многометровая траншея, ничем не огороженная, лишила возможности жильцов нормального подхода и подъезда к своим домам. Им самим пришлось сооружать временные мостки.

В декабре 2016 года жители поселка направили обращения в прокуратуру, заявив, что проект реконструкции шоссе не согласовывался с ними, а работы идут с нарушением нормативов. А буквально на прошлой неделе к своим проблемам горожане пытались привлечь внимание федерального чиновника. 2 февраля, в день, когда в Волгоград прибыл с рабочим визитом председатель Госдумы Вячеслав Володин, они повесили на фасады своих домов плакаты с цитатами президента России Владимира Путина со словами обращения к региональным и городским властям, пишет интернет-газета «Кривое зеркало». Однако высокопоставленный гость из Москвы их так и не увидел — Володина из аэропорта повезли в объезд поселка Гумрак, при этом сделав довольно большой крюк.

Напомним, реконструкция шоссе Авиаторов ведется рамках подготовки Волгоградской области к чемпионату мира по футболу 2018 года. Всего дорожникам предстоит модернизировать более десяти километров трассы. Общая стоимость объекта составляет 2,45 миллиарда рублей. Согласно контракту, полностью он должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года. Аукцион на выполнение работ летом прошлого года выиграла компания из Северной Осетии ООО «Дорстройсервис». До этого два конкурса были признаны несостоявшимися.

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