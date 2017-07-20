Генконсульство Узбекистана откроется в Санкт-Петербурге осенью

Ташкент, , 11:05 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 июля подписал постановление, регламентирующее открытие Генерального консульства Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт главы государства.

Генкольсунство открывается «в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Республики Узбекистан, оказания им качественной консульско-правовой помощи, а также осуществления мониторинга миграционных потоков граждан страны».

Министерству финансов поручено осуществить дополнительное финансирование загранучреждений с 2017 года с учетом открывающегося консульства и выделить ему лимит на содержание трех автомобилей.

МИД указано в двухмесячный срок решить совместно с Министерством иностранных дел России и администрацией Санкт-Петербурга вопрос размещения и обустройства Генерального консульства, а также другие вопросы, связанные с организацией его деятельности.

Контроль за выполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и министра иностранных дел республики Абдулазиза Камилова.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, МИД Узбекистана также прорабатывает вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана в Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Владивостоке.

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