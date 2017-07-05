МИД Узбекистана назвал число граждан страны, находящихся в России

Ташкент, , 16:47 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сообщил, что в России находятся 1,7 млн граждан страны. 5 июля глава МИД ответил на вопросы сограждан, большинство в той или степени касалось мигрантов, работающих в России, и их проблем, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр подчеркнул, что власти Узбекистана оказывают поддержку всем 1,7 млн сограждан, уехавшим в Россию. В качестве подтверждения слов Камилова была организована видеосвязь с посольством в Москве.

«На консульском учете в посольстве состоят 43 тысячи граждан Узбекистана», -отрапортовали дипломаты.

Министр пообещал, что «Узбекистан в скором времени увеличит число своих консульских представительств в регионах России».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, внешнеполитический аппарат Узбекистана, и прежде всего его загранучреждения, оказались не готовы к стремительному увеличению миграционных потоков.

Читайте также: Узбекистан намерен увеличить число консульств в России и Казахстане

В Виртуальную приемную президента Узбекистана и в адрес МИД поступают тысячи обращений граждан страны, которые просят содействовать в решении таких проблем как: оформление свидетельства на возвращение на родину в случае утраты паспорта; обмен паспортов старых образцов или просроченных на новые; выяснение причин смерти родных и близких за рубежом; оказание помощи в транспортировке тел умерших; содействие в обеспечении объективного расследования уголовных дел, возбужденных на территории иностранных государств в отношении себя или близких родственников; содействие в получении алиментов и пособий, выполнении контрактных обязательств и так далее.

МИД Узбекистана прорабатывает вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Владивостоке, а также на юге Казахстана, в Алма-Ате.

Читайте развитие сюжета: МИД Узбекистана считает, что в регионе нет причин для военных конфликтов