В Россию за месяц уехали еще 600 граждан Узбекистана

Ташкент, , 11:14 — REGNUM В Россию в рамках организованного набора на работу и в соответствии с двусторонним соглашением о миграции за месяц выехали около 600 узбекистанцев, сообщил журналистам представитель Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Среди профессий, которыми представлены трудовые мигранты из Узбекистана — строители, токари-фрезеровщики, наладчики оборудования, швеи и другие. По запросу работодателей, мигранты поехали преимущественно в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

«В целях более планомерной работы в этой сфере в крупных узбекских городах могут открыться представительства российского Агентства по вопросам внешней трудовой миграции», — отметил чиновник.

Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сообщил, что в России находятся 1,7 млн граждан страны, однако, по неофициальным данным, в РФ трудятся несколько миллионов мигрантов из Узбекистана.

МИД Узбекистана прорабатывает вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Владивостоке, а также на юге Казахстана, в Алма-Ате.

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