Российский уголь вернулся в Прибалтику. Надолго ли?

Иван Шилов ИА REGNUM Таллинский порт

Объём перевалки российских внешнеэкономических грузов через порты Прибалтийских стран и Украины за первое полугодие 2017 года вырос на 5,8% — до 25,32 млн тонн, об этом накануне сообщило Министерство транспорта РФ. Что касается Латвии, Литвы и Эстонии, данный показатель вырос на 0,2% — д 21,29 млн тонн, пишет Baltnews. lt со ссылкой на The Baltic Course. Как отмечает издание, такая динамика вызвана ростом объёма перевалки угля через Прибалтику — на 34,5% до 9,74 млн тонн.

Причин столь серьёзного роста несколько: это и наводнения в Австралии, которые привели к перебоям поставок австралийского угля на мировой рынок, и вынужденное перераспределение грузопотоков на западные порты из-за работ по модернизации российской железнодорожной инфраструктуры в дальневосточном направлении. Также одной из причин называют аномальную жару в Европе — из-за повышенного потребления электроэнергии кондиционерами вырос спрос на энергетический уголь. Также в сезон зима-весна 2017 года отток части угля в порты стран Прибалтики объясняют ледовой обстановкой.

Peruanec Уголь в порту

Учитывая сезонность, становится ясно, что рост перевалки угля в портах Латвии, Литвы и Эстонии — лишь временное явление. Эксперты отмечают, что ситуация продлится ровно до тех пор, пока не будет расширена пропускная способность железнодорожной инфраструктуры на Дальний Восток, который должен стать основным экспортным направлением для российского угля. Так, Россия должна будет увеличить свою долю на рынке стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) с примерно 8 до 15%, согласно планам Минэкономразвития РФ.

Тем временем объёмы перевалки нефти и нефтепродуктов через порты сопредельных стран снижаются. С января по июнь 2017 года объём нефтеналива через страны Прибалтики сократился почти в два раза, до 3,4 млн тонн.

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Роснефть спешит на помощь

Роснефть планирует перевалить в Эстонии до 3,4 млн тонн мазута и вакуумного газойля. Об этом было объявлено на официальном сайте «Роснефти» в разделе закупок.

Сумма лота — почти 9,6 млн евро. Она будет выплачена за оказание услуг по перевалке ВЦ-Терминал-Судно, хранению и перекачке между резервуарами дополнительного объема мазута и вакуумного газойля, транспортно-экспедиторскому обслуживанию, включая транзитную перевозку по территории Эстонии. Единственным поставщиком стал Vopak E.O.S. Ltd. Планируемые объёмы — до 3,4 млн тонн до конца 2018 года.

Vopak E.O.S. Ltd. является крупнейшим оператором терминалов в Прибалтике. Она оперирует четырьмя терминалами, общая ёмкость резервуарного парка которых составляет 1,051,800 кбм. Компания работает в эстонском порту Мууга, в пределах Таллинского порта, на южном побережье Финского залива.

Pjotr Mahhonin Порт Мууга

«Наверное, если бы «Роснефть» так поступила в конце 1990-х или начале 2000-х, то никто на это и не обратил бы внимания. Но у нас в отношениях с Эстонией уже был 2007 год и варварский перенос «Бронзового солдата», было убийство российского гражданина и фактический отказ в расследовании этого убийства. Были слова премьер-министра Ансипа «пьяницы и мародёры» про советских солдат, которые освобождали Таллин в 1944 году. Были заявления президента Эстонии Ильвеса о том, что русский язык — это «язык оккупантов». Были заявления министра обороны Эстонии о том, что Эстония будет готовить партизанские отряды в случае войны с Россией. И, наконец, на днях было заявление главы МИД Эстонии о том, что Россия — страна-агрессор, которая постоянно нападает на своих соседей. Эстония — один из лидеров в дикой волне русофобии и страна, которая охотно предоставляет свою территорию для размещения войск НАТО, прямо направленных против России», — прокомментировал ситуацию эксперт по вопросам регионального развития на постсоветском пространстве Сергей Артёменко. По его словам, формулировка «только бизнес» никогда не работала в международных отношениях и не будет работать.

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Латвия верит в свою нужность

Грузопоток из России через латвийские порты сохраняется, потому что транзит через Латвию по-прежнему выгоден с экономической точки зрения, но рассчитывать, что объемы перевалки российских грузов будут высокими — не стоит. Об этом в эфире радио Baltkom заявил управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш.

Сейчас, по его словам, Латвии придется серьезно поработать над тем, чтобы привлечь больше грузов из Азии. «Позитив в том, что последние год-два все большие участники латвийского транзитного коридора работают вместе, чтобы разрабатывать направление Китая, например. Но это требует больших усилий и денег», — заявил Зелтиньш.

Рижский свободный порт

Отметим, что грузопоток из России через порты Латвии планомерно снижается. Латвийские представители транспортно-транзитного бизнеса надеются, что с помощью грузов из Китая и Казахстана удастся переломить негативный тренд в портовой отрасли Латвии. Однако до сих пор все проекты по обработке грузов из Азии в портах Латвии так и остаются проектами.

Белорусский транзит крепнет

Белорусская железная дорога организовала пропуск контейнерного поезда из Европы в Китай через пограничный переход «Брузги-Кузница», пишет Белорусское телеграфное агентство. Состав из 41 сорокафутового контейнера отправили 31 июля со станции Лодзь (Польша) в Чэнду (КНР).

Так, этот контейнерный поезд стал первым, что проследовал по новому маршруту через белорусско-польский пограничный переход «Брузги-Кузница».

На переходе, как сообщают в пресс-службе Белорусской железной дороги, можно осуществить перегруз грузов в количестве 130 вагонов в сутки с колеи 1520 мм в вагоны колеи 1435 мм, площадка грузового терминала позволяет обеспечить максимальный объем хранения 40-футовых контейнеров в количестве 160 единиц.

Slambo Контейнерный поезд

Белоруссия укрепляет своё транзитное положение. Модернизировав переход «Брузги-Кузница», Белоруссия дала возможность грузоотправителям миновать перегруженный пограничный переход «Брест».

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Азербайджан в помощь Ирану

Азербайджан выделяет Ирану полмиллиарда долларов на строительство железной дороги Решт — Астара, чтобы завершить железнодорожную сеть от портового иранского города Бендер-Аббаса до России. Об этом заявил генеральный директор по международным делам Иранской железной дороги Аббас Назари. Эти средства не входят в те 60 млн долларов, которые Азербайджан инвестировал в строительство железной дороги Баку — иранская Астара. Такие действия осуществляются в рамках проекта железнодорожного коридора Север — Юг.

Напомним, что для Азербайджана крайне важно достроить эту дорогу как с экономической точки зрения (замкнуть на себе не грузовой поток по железной дороге из Ирана), так и с политической (ранее железнодорожное сообщение с Ираном осуществлялось через Нагорный Карабах).

Баку-Тбилиси-Карс очередной раз сдаётся

В этот раз сдача в эксплуатацию запланирована на октябрь.

Как сказано в сообщении АО «Казахстанские железные дороги», в рамках рабочего визита в Азербайджан и Грузию глава АО Канат Алпысбаев провел переговоры с министром транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахметом Арсланом, министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахарией.

Economy.ge Встреча грузинской и турецкой делегаций в Карсе

«Казахстанские железнодорожники и наши китайские коллеги в ожидании открытия новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая позволит расширить географию грузоперевозок по коридору с выходом на Турцию», — отметил К. Алпысбаев.

В сообщении сказано, что в ходе переговоров руководителю АО «Казахстанские железные дороги» сообщили, что новую железную дорогу планируют открыть в октябре текущего года.

Как предполагают руководители железных дорог Грузии, Азербайджана, Казахстана и Китая, с вводом в эксплуатацию магистрали Баку-Тбилиси-Карс грузопоток из Китая должен пойти более коротким маршрутом до Турции и стран ЕС.

Напомним, что сроки сдачи дороги Баку-Тбилиси-Карс уже неоднократно переносились

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