Добить Прибалтику: грузооборот портов России возрастёт на 60 млн тонн

Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM В период до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты. Об этом сегодня, 31 июля, на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщила заместитель главы Росморречфлота Надежда Жихарева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К 2020 году прогнозируется дополнительный грузопоток в направлении портов Балтийского бассейна на уровне 60 млн тонн, из которых 40 млн тонн — это навалочные грузы. Этот прогноз учитывает запас мощностей, необходимых для переориентации российских внешнеторговых грузов, перевалка которых осуществляется в настоящее время в портах сопредельных государств», — сказала Жихарева.

По её словам, несмотря на значительное снижение российского грузопотока в сторону прибалтийских стран, общий объем перевалки российских грузов в портах Прибалтики в прошлом году составил 42,5 млн тонн. Большинство грузов (33,5 млн тонн) переваливается в портах Латвии. Причиной этого является в том числе отсутствие достаточных мощностей в портах России.

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Как отметил на заседании координационного совета министр транспорта России Максим Соколов, уникальное географическое положение транспортного узла Санкт-Петербурга и Ленинградской области на побережье Балтийского моря позволяет активно развиваться портовой инфраструктуре и входным артериям к ней.

Так, сообщил министр, по итогам 2016 года шесть морских портов Петербурга и Ленобласти переработали порядка 225 млн тонн грузов. Прирост грузооборота в морских портах двух регионов составил 3,2% относительно уровня 2015 года.

«По итогам первого полугодия (2017 года, — прим.ред.) мы видим, что грузооборот также растет. И для переработки указанного грузопотока предусматриваются мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Прежде всего, проект в Усть-Луге, Высоцке, Большом порту Санкт-Петербург», — отметил глава Минтранса.

Ожидается, что объём перевозок железнодорожным транспортом через порты Северо-Запада к 2020 году составит 154,6 млн тонн по сравнению с 126,3 млн тонн в 2016 году. Прирост — 19,3 млн тонн. Объём перевозок нефти и нефтепродуктов возрастет с 46,4 млн тонн до 61 млн тонн.

В частности, реализуется проект строительства морского международного перегрузочного комплекса Бронка. Объем инвестиций составляет 58,2 млрд рублей, включая 15,7 млрд рублей из средств федерального бюджета.

В третьем квартале 2017 года ожидается ввод в эксплуатацию базы ледокольного флота.

В результате реализации проекта в морском порту Усть-Луга к 2020 году появится комплекс по перегрузке минеральных удобрений мощностью 7 млн тонн. Объем инвестиций в проект составляет 11,8 млрд рублей, в том числе в объекты федеральной собственности — 0,3 млрд рублей.

К 2020 году на берегу Лужской губы в Ленобласти планируется строительство завода по производству и отгрузке СПГ пропускной способностью 10 млн тонн. Объем инвестиций оценивается в 26 млрд рублей.

В 2018 году ожидается ввод в эксплуатацию терминала по производству и перегрузке СПГ мощностью 660 тыс. тонн в порту Высоцк в целях его дальнейшего экспорта в Финляндию.

Также предусмотрено строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе КС «Портовая» мощностью 1,5 млн тонн в целях осуществления автономной газификации Калининградской области к 2018 году. Объем инвестиций составляет 28,5 млрд рублей.

Строительство универсально-перегрузочного комплекса мощностью 35,6 млн тонн в морском порту Приморск потребует 76,9 млрд рублей инвестиций, включая 6,9 млрд — в федеральные объекты.

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Параллельно с портовой инфраструктурой планируется расширение провозной способности железнодорожного транспорта на 20 млн тонн, прежде всего, за счет комплексной реконструкции участка Мга — Гатчина — Веймарн — Ивангород, усиления пропускной способности Волховстрой — Мурмански усиление пропускной способности направления Дмитров — Сонково — Мга.

«Мы с вами знаем, что сегодня наша агломерация переваливает морским путем 30% всех грузов Российской Федерации. Это значительная цифра. А самое главное, что несмотря на кризис, последние десять лет у нас устойчивый рост. Ежегодно наращиваем объем перевалки, что не может не радовать. Тем не менее есть проблемы», — заявил на заседании Координационного совета губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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