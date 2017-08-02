Порты: «Роснефть» не даст умереть эстонцам

Таллин, , 14:56 — REGNUM «Роснефть» планирует перевалить в Эстонии до 3,4 млн тонн мазута и вакуумного газойля. Об этом объявлено на официальном сайте «Роснефти» в разделе закупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 августа.

Сумма лота — почти 9,6 млн евро. Она будет заплачена за оказание услуг по перевалке ВЦ-Терминал-Судно, хранению и перекачке между резервуарами дополнительного объема мазута и вакуумного газойля, транспортно-экспедиторскому обслуживанию, включая транзитную перевозку по территории Эстонии. Единственным поставщиком стал Vopak E.O.S. Ltd. Планируемые объёмы — до 3,4 млн тонн до 31 января 2018 года.

Vopak E.O.S. Ltd. является крупнейшим оператором терминалов в Прибалтике. Она оперирует четырьмя терминалами, общая ёмкость резервуарного парка которых составляет 1,051,800 кбм. Компания работает в эстонском порту Мууга, в пределах Таллинского порта, на южном побережье Финского залива.

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