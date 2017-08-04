Сергей Артёменко, , 20:21 — REGNUM

«Роснефть» пришла в Эстонию и своим контрактом буквально спасла умирающую транзитную отрасль русофобской Эстонии от заслуженного голода. Ряд комментаторов уже поспешил заявить, что здесь якобы нет никакой политики, а есть лишь чистый бизнес. Мол, в Эстонии дешевле и качественнее, поэтому почему бы крупной российской корпорации и не сэкономить.

Наверное, если бы «Роснефть» так поступила в конце 1990-х или начале 2000-х, то никто на это и не обратил бы внимания. Но у нас в отношениях с Эстонией уже был 2007 год и варварский перенос «Бронзового солдата», было убийство российского гражданина и фактический отказ в расследовании этого убийства. Были слова премьер-министра Ансипа «пьяницы и мародёры» про советских солдат, которые освобождали Таллин в 1944 году. Были заявления президента Эстонии Ильвеса о том, что русский язык — это «язык оккупантов». Были заявления министра обороны Эстонии о том, что Эстония будет готовить партизанские отряды в случае войны с Россией. И, наконец, на днях было заявление главы МИД Эстонии о том, что Россия — страна-агрессор, которая постоянно нападает на своих соседей. Эстония — один из лидеров в дикой волне русофобии и страна, которая охотно предоставляет свою территорию для размещения войск НАТО, прямо направленных против России.

Оскорбления, провокации, поддержка санкций, откровенная русофобия — вот то, что характеризует политику Эстонию в последние годы.

Неужели «Роснефть» живёт в параллельном мире и не знает о политическом курсе Эстонии? Или жажда копеечной экономии настолько велика, что крупнейшая нефтяная компания готова закрыть глаза на откровенные плевки и провокации со стороны Эстонии?

Сетования на то, что Россию «не уважают эти прибалты», надо обращать в первую очередь к себе. До тех пор, пока мы не научимся отвечать на оскорбления, чтить память наших отцов, отстаивать права русских, нас будут презирать и вытирать о нас ноги даже такие страны, как Эстония. Формулировка «только бизнес» никогда не работала в международных отношениях и не будет работать. С нас готовы брать деньги, на эти деньги строить националистический режим и за наши же деньги цинично нас оскорблять. Без самоуважения — так было и так будет всегда, пока шакалы извне и изнутри окончательно не съедят Россию.