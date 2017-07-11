Основные события в Казахстане на этой неделе события вновь так или иначе связаны с выставкой ЭКСПО, проходящей в Астане. На неделе была оглашена новая цифра по бюджету международной специализированной выставки: речь идет о сумме в 2,1 млрд долларов США, без учета спонсорских взносов. По спонсорским взносам пока ситуация неоднозначная, так как если в сентябре 2016 года председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов озвучил сумму в 125 млн евро, что составляет по курсу на тот период 47,43 млрд тенге (9,03 млрд рублей), то в апреле 2017 года сумма, по его же данным, составляет 38,5 млрд тенге (6,95 млрд рублей), из которых 22,8 млрд тенге (4,12 млрд рублей) — поступления денежных средств, 15,7 млрд (2,83 млрд рублей) — товарами, услугами и работами.

Иван Шилов ИА REGNUM ЭКСПО в Астане

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Одно из интересных, но вполне ожидаемых последствий ЭКСПО — повышение протестной активности. У казахстанской оппозиции наконец появился шанс быть услышанными мировым сообществом и под прикрытием ЭКСПО избежать жесткого давления властей. Этим шансом воспользовались, существенно активизировав свою деятельность.

В стране происходит определенная трансформация. В связи с проводимой государством политикой по запрету тех или иных акций протеста, негативно настроенных по отношению к действиям властей граждан стало гораздо больше. Недавно выстроенная система, которая предоставляет возможность решения ряда конфликтных вопросов через официальные площадки, пока еще не всем известна. Кроме того в стране нет площадки, способной повлиять на ряд судебных решений, которые и вызывают самые активные протесты.

Наиболее объективно оценил ситуацию политолог Султанбек Султангалиев:

«Несмотря на некоторые подвижки в этом направлении, необходимо дальнейшее углубление взаимосвязей между государственными структурами и обществом. Или, как сейчас модно выражаться, необходима модернизация, в первую очередь, бюрократического сознания, которое сегодня стремится максимально оградить себя от общественных настроений и контактов с народом. Положительную роль здесь могли бы сыграть общественные советы всех уровней — от профильных при министерствах и ведомствах до городских и районных. Однако очевидное несовершенство Закона «Об общественных советах» является сегодня серьезнейшим препятствием для осуществления главной функции ОС — налаживания дополнительного и непосредственного канала коммуникации между государством и гражданами», — полагает он.

Оживленную дискуссию спровоцировали и некоторые действия представителей госорганов. В частности, повод для размышлений дали бывший и действующий председатели Национального банка, вступившие в полемику через СМИ относительно причин и виновных в проблемах, возникших у казахстанского Единого накопительного пенсионного фонда.

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Также казахстанцев удивили оперативные комментарии депутата нижней палаты парламента Маулена Ашимбаева и главы МИД Кайрата Абдрахманова, которые практически в унисон опровергли переговоры по отправке войск в Сирию.

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Политическую тусовку удивил и министр здравоохранения Елжан Биртанов, который в рамках дискуссии по обязательному медицинскому страхованию (ОСМС) вызвал на дебаты директора Центра прикладных исследований «Талап» Рахима Ошакбаева. Последний проанализировал ряд пунктов ОСМС и представил свои выводы на страницах Forbes.kz.

«Несмотря на начало отчислений взносов уже 1 июля 2017, подзаконная нормативная база до настоящего времени не принята. Не разработаны информационная система и электронный паспорт здоровья. Отсутствует понимание того, каким образом деньги будут следовать за пациентом при лечении в поликлиниках и частных клиниках, в разных регионах. Остается непонятным, как будут администрироваться взносы от самозанятых и компаний в процессе реабилитации/банкротства. Не решен вопрос развития добровольного медицинского страхования, поскольку его участники не будут освобождены от взносов в ФСМС. Отмечается слабая разъяснительная работа среди населения», — отметил Рахим Ошакбаев.

Желание министра выйти на открытый диалог, а также действия государственных каналов, которые начали бороться за возможность показать эту дискуссию, очень удивили казахстанцев.

«Говорить о том, что казахстанская политика меняет формат с кулуарного на публичный режим, было бы опрометчиво. Но сами прецеденты обращают на себя внимание своей нестандартностью (на фоне долгого принуждения к самоцензуре, особенно в политической среде). Прежде всего потому, что управленческая элита начала хоть и скромно, но все же апеллировать к общественному мнению. С другой стороны, обнадеживает, что государство не бьет по языкам и не пресекает вольности. Возможно, таким образом, будут развеяны многие фобии власти. По крайней мере, в это хочется верить», — оценил ситуацию в целом портал Sayasat.org.

Недовольство ряда представителей СМИ вызвал проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», представленный на неделе в Мажилисе (нижняя палата) парламента министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым.

«Министерство предлагает обязать СМИ самим доказывать достоверность опровергаемой информации. Иными словами, обвиненные газетой, инет-порталом или телеканалом коррупционеры, педофилы и прочие «редиски» теперь смогут нагло ухмыляться в суде: ничего я вам про себя не скажу! Докажите, что виноват!» — эмоционально комментирует изменения журналист Сергей Туник.

«Вот несколько лет назад был скандал: одна газета опубликовала фото двухэтажного особняка следователя в чине капитана полиции. И задалась вопросом: откуда у 34-летнего офицера такие деньги? А в суде выяснилось, что дом построен на деньги престарелых родителей. Откуда у стариков нашлось почти 500 тысяч долларов на такие хоромы — судья не стал заморачиваться этим ребусом», — приводит пример Туник.

Негативную реакцию вызвала норма законопроекта, которая предлагает обязывать журналистов проверять достоверность распространяемой информации путем направления запросов, а также получать согласие от упоминаемых в публикациях лиц на распространение в СМИ личной, семейной, банковской и другой тайны.

«Мы все прекрасно понимаем, вы говорите: «Передавайте в правоохранительные органы». Вот был скандал с офшорными счетами казахстанцев, какой госорган инициировал проверку, было расследование по этому делу? Не было, что тогда с этим делать? Вы нас ограничиваете, ограничиваете в расследовании жизненно важных для страны вещей, вы нам ограничиваете [право] публиковать какие-то антикоррупционные материалы», — отреагировал на этот пункт корреспондент сайта Ratel. kz Болат Абилкасимов, напомнив о данных из «Панамских архивов» — об офшорных счетах политиков по всему миру, которые приводили к скандалу и громким отставкам.

Напомним, один из материалов серии «панамских документов» оказался посвящен внуку президента Казахстана Нурсултана НазарбаеваНурали Алиеву, где говорится:

«Документы, полученные OCCRP, указывают, что Нурали Алиев, внук президента и сын Дариги Назарбаевой (которая на тот момент занимала пост вице-премьера, а сегодня является председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената — верхней палаты парламента Казахстана — ИА REGNUM ), не сомневался ни секунды, принимая решение о том, где держать свои деньги и зарегистрировать свое богатство: Алиев был владельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (БВО) — одном из наименее прозрачных офшоров — и использовал их для банковских операций и яхты люкс-класса».

Авторы публикации отметили, что OCCRP и ICIJ направили Алиеву совместную просьбу прокомментировать полученные данные на предмет их правдивости, но ответа не получили.

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Протестные настроения

В протестном поле на этой неделе особую актуальность приобрела тема защиты прав Макса Бокаева, Талгата Аяна и Жанболата Мамая.

Напомним, активисты Макс Бокаев и Талгат Аян были осуждены на пять лет лишения свободы за организацию 24 апреля 2016 года земельного митинга, а главный редактор газеты «Саяси калам: Трибуна» («Политическое перо: Трибуна») Жанболат Мамай был задержан 10 февраля 2017 года за пособничество беглому олигарху, оппозиционеру Мухтару Аблязову.

29 июня активная группа поддержки из восьми человек устроила акцию возле генерального консульства США в городе Алма-Ата: надев футболки с изображением вышеупомянутых лиц, они пытались получить аудиенцию посла США в Казахстане, который постоянно находится в Астане.

«Госдепартамент США и Европарламент просили пересмотреть судебные решения в отношении Макса Бокаева и Талгата Аяна, поскольку они не соответствуют международным нормам. Нас интересует, как можно официально получить эти заявления. Кроме того, мы хотим встретиться с самим послом по этим вопросам — по оценке тех действий власти, которые нарушают конституционные права граждан Казахстана», — рассказал о целях акции член президиума партии ОСДП Серикбай Алибаев.

Вышедший к собравшимся сотрудник посольства предложил в письменном виде изложить все вопросы и пообещал предоставить на них ответы в течение месяца. После этого протестующие объявили, что присоединяются к голодовке, объявленной Максом Бокаевым. (Сам Макс Бокаев прервал голодовку чуть ранее — ИА REGNUM ). Голодовки в знак солидарности проходят в оригинальном формате — однодневные акции, передаваемые по эстафете друг другу.

Сторонники Макса Бокаева на этой неделе распространили информацию о его тяжёлом состоянии.

«Как голодовка, так и длительное нахождение в колонии Северно-Казахстанской области, чревато необратимыми последствиями для здоровья Макса Бокаева, так как он болен тяжелой формой гепатита С, которая относится к категории смертельных заболеваний и при неблагоприятных условиях содержания, смены климата и даже стрессов, к каковым относится и голодовка, может привести к летальному исходу. Изоляцией Макса Бокаева в Северном Казахстане власти преследовали цель полностью оградить его от общения со своими родными, от получения необходимых медикаментов, от контактов с гражданскими и социальными активистами Атырау, где существует высокий уровень протестных и оппозиционных настроений», — говорится в обращении членов политсовета Социалистического движения Казахстана к депутатам Европарламента, ОБСЕ, международным правозащитным организациям, посольствам и консульствам в Казахстане.

Комментарий по состоянию здоровья Бокаева дал начальник медицинской службы ДУИС по Северо-Казахстанской области Кирилл Помазанов:

«Осужденный Бокаев с 10 по 24 июня отказывался от приема пищи. Находился под наблюдением медицинских работников. В настоящий момент состояние осужденного удовлетворительное. Каких-либо данных за ухудшение его здоровья нет», — сказал он.

Еще один заключенный, в поддержку которого выступила общественность на этой неделе — экс-руководитель «Казатомпрома» Мухтар Джакишев, осужденный на 14 лет.

Отмечается, что Казахстан до сих пор не отреагировал на решение Комитета ООН по правам человека, вынесенное им по жалобе Джакишева. Поднимается и вопрос по состоянию его здоровья:

«Родные Мухтара Джакишева и правозащитники проявляют озабоченность состоянием здоровья заключенного из-за его хронически высокого кровяного давления. Они настаивают, чтобы он отбывал наказание в тюрьме близ Алма-Аты, поближе к семье. К тому же климат в Алма-Атинском регионе более мягкий по сравнению с Карагандинской областью, не говоря уже о режиме содержания, поскольку в тюрьмах Карагандинской области, как утверждают правозащитники, до сих пор существуют традиции Карлага», — пишет Радио Азаттык.

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На акцию протеста в Актобе (Актюбинск) с требованием экологических выплат вышли десятки работников-вахтовиков месторождения Жанажол компании «СНПС-Актобемунайгаз». Все они утверждали, что относятся к категории граждан, пострадавших вследствие экологической катастрофы в Приаралье и требовали производить оплату труда с применением коэффициента 1,5 за проживание в экологически неблагополучной зоне. Стоит отметить, что на данный момент АО «СНПС-Актобемунайгаз» производит оплату по коэффициенту 1,2.

Ситуацию постарался прояснить руководитель управления инспекции труда Актюбинской области Мирболат Раимкулов:

«Четыре района Актюбинской области относятся к зоне экологического бедствия Приаралья. Шалкарский район — один из районов, пострадавших вследствие экологического бедствия. Темирский, Байганинский и Мугалжарский районы относятся к зоне экологического предкризисного состояния. Однако коэффициент 1,5 шалкарцам платили бы в том случае, если бы они не только там проживали, но и работали. Между тем они работают на месторождении Жанажол в Мугалжарском районе, который относится к зоне экологического предкризисного состояния. У двух районов разные статусы. Таким образом, им, как и другим работникам в Жанажоле, выплаты положено производить с коэффициентом 1,2», — рассказал он.

Две небольших вспышки недовольства произошли в Алма-Ате.

Жители одного из микрорайонов вступили в конфликт с местными властями, выступая против инициативы акимата (администрации города) по сносу автостоянки, принадлежащей им ранее на правах аренды.

Второй конфликт алма-атинцев с администрацией города связан с вопросом проведения дорожных работ и сноса чугунных ограждений на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В Алма-Ате идет работа по обустройству пешеходных зон, а также запущена программа «Город без заборов». И именно работы на территории парка вызывали наибольший общественный резонанс.

На неделе также протестную активность проявили жители села Бактыбай, которые, взявшись за руки, встали на дороге перед спецтехникой, не дав подрядным организациям начать строительство участка трассы Алма-Ата-Усть-Каменогорск, проходящего через их поселок. Протестующие записали видеообращение к президенту, в правительство, а также к генеральному прокурору, где требуют, чтобы власти исполнили постановление от 2013 года об изъятии у них участков с домами, расположенными вдоль трассы для государственных нужд, и выплатили им равноценные компенсации.

Активизировался и «Народный фронт борьбы с коррупцией!», который направил заявление правительству Казахстана с рядом требований, в числе которых увеличение пенсий, проведение качественных социальных реформ, снижение процентной ставки по кредитам, списание кредита гражданам, которые находятся в бедственном положении, а также отмена переноса китайских заводов.

Также в спектре внимания протестного поля оказались вопросы, связанные с деятельностью профсоюзов, трудовым законодательством Казахстана и положением работников в целом, земельный спор, связанный с выделения пастбищ в селе Жайсан Аксенгирского сельского округа Джамбульского района Алма-Атинской области, а также вопрос о переселении 11 семей из села Достык на линии границы с Узбекистаном, территориально относящегося к Ушкынскому сельскому округу Сары-Агачского района Южно-Казахстанской области.

Празднование казахстанцами Дня работника связи и информации стало поводом для обсуждения состояния свободы слова в стране. В этой связи общественный комитет по защите находящегося в заключении исполняющего обязанности главного редактора оппозиционной газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболата Мамая (о нем мы уже писали выше) провел круглый стол на тему «Гонения на свободу слова в Казахстане». Отмечается, что участники круглого стола заявили, что в стране оказывается давление на независимые издания и независимых журналистов.

Основные события

Одним из основных событий недели стало утверждение президентом Казахстана Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2017 — 2020 годы. Анализ документа представлен в рамках материала ИА REGNUM «Планы Казахстана в сфере религии: обзор Концепции государственной политики».

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Сама попытка госрегулирования религиозной сферы встречает неоднозначную реакцию, и с некоторыми позициями можно ознакомиться по ссылке.

Только на этой неделе казахстанской общественности сообщили, что почти полмесяца назад вынесен приговор экс-заместителю руководителя Администрации президента Баглану Майлыбаеву и проходящего с ним по делу о незаконном сборе, распространении и разглашении государственных секретов экс-сотруднику АП Николаю Галихину.

30 июня Есильский районный суд №2 города Астаны разместил информацию по ранее рассмотренному делу. Сообщается, что уголовное дело в отношении Майлыбаева Баглана Асаубаевича и Галихина Николая Николаевича, «поступившее с процессуальным соглашением о признании вины в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.361, ч.3 ст. 185 УК РК» было рассмотрено 13 июня 2017 года.

«Приговором суда Майлыбаев признан виновным по вышеуказанным статьям и ему назначено пять лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. Галихин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК РК, и ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года», — сообщил Есильский районный суд №2 города Астаны.

Оценку данному делу публично дал только ресурс «Радио Азаттык», который провел небольшой экскурс в прошлое:

«Были попытки со стороны некоторых связать дело Баглана Майлыбаева с делами двух громких арестантов: бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и бывшего председателя КНБ Нартая Дутбаева. Против подобных попыток выступил адвокат Жомарт Сарманов. Однако версии о политической подоплеке «дела Майлыбаева» продолжили множиться… Некоторые местные СМИ ищут «российский след» в деле Майлыбаева. Еще одной версией крушения Баглана Майлыбаева является предположение наблюдателей о том, что он стал жертвой внутриэлитных разборок», — написал портал «Радио Азаттык».

Напомним, указанная статья 361 УК Казахстана имеет следующую формулировку: «Злоупотребление должностными полномочиями», четвертая часть данной статьи гласит: «Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия либо совершенные: 1) в интересах преступной группы; 2) при выполнении служебных обязанностей, которые установлены Законом Республики Казахстан «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества», с использованием информации, полученной в процессе проведения легализации имущества, — наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».

А формулировка статьи 185 звучит следующим образом: «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов», а указанная часть — «Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли причинение крупного ущерба или наступление иных тяжких последствий, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Напомним также, что бывший заместитель Администрации президента Казахстана Баглан Майлыбаев и сотрудник Администрации президента Казахстана Николай Галихин были арестованы 12 января 2017 года.

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Сообщение об их аресте появилось не сразу. Первые слухи начали просачиваться на следующий день, и только 16 января Комитет национальной безопасности Казахстана (аналог ФСБ) распространил официальную информацию. Ситуация в целом была воспринята политической тусовкой Казахстана как очередной этап «схватки бульдогов под ковром». Большие вопросы вызывала статья обвинения, которая звучала как «шпионаж». Не уменьшало загадочности и то, что все детали дела были засекречены, и суд проходил в закрытом режиме.

Известный казахстанский политолог и главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто» Данияр Ашимбаев в интервью ИА REGNUM дал происходившему свою оценку:

«Речь идет о неких политических ошибках, которые могли иметь далеко идущие последствия, но вместе с тем, они произошли при принятии решений, направленных на какие-то более прикладные вещи, чем подрыв устоев государственности. А на изменника родины он не похож».

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Президент

Нурсултан Назарбаев на неделе обсудил вопросы развития водных ресурсов и обеспечения питьевой водой жителей сельской местности с председателем Комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Исламом Абишевым. Также был рассмотрен вопрос защиты от паводков и подтоплений. В этой связи президент поручил создать небольшие водохранилища в каждой местности. Он также поручил развить туристический потенциал водохранилища Кенбидайык, которое находится недалеко от Астаны.

Еще один важный вопрос обсуждался на встрече с вице-министром сельского хозяйства Ерланом Нысанбаевым: меры по озеленению страны и развитие лесопосадки в рамках «зеленого пояса Астаны». Здесь хотелось бы отметить, что акцент на развитие лесополос в регионах, где паводки вызываются таянием снежного покрова на полях, мог бы гораздо более эффективно снизить паводковую угрозу, чем строительство водохранилищ.

Напомним, многорядные посадки в рамках лесополос обеспечивают задержку снежного покрова на полях, за счет чего не только увеличивается увлажненность этих полей, но и значительно снижается паводковый фактор. Помимо этого, они создают новые ареалы для животных и птиц, а также условия для роста грибов и ягод. Это способствует и развитию внутреннего туризма: жители близлежащих населенных пунктов могли бы пополнять запасы зимних заготовок и охотиться. Более того, с учетом того, что в Казахстане большая территория находится в зоне пустынь и полупустынь, планомерное расширение зеленых насаждений могло бы существенно поменять климат степных и полупустынных регионов, превратив их в лесостепи. А это означает не только более комфортные условия для проживания, но и увеличение площади используемых земель.

Правительство

На этой неделе первой темой заседания правительства стала туристическая отрасль Казахстана. С докладами выступили министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи, а также акимы (глава администрации) ряда регионов. По итогам рассмотрения вопроса была принята Концепция развития туристской отрасли до 2023 года. Кроме этого премьер-министр Казахстана поручил министерству культуры и спорта Республики Казахстан разработать эффективную модель маркетинга отечественных турпродуктов, в том числе путем создания собственного бренда и продвижения туристического потенциала страны на международной арене.

Второй темой на заседании правительства стал вопрос транзита, логистики и придорожного сервиса. Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек доложил о проделанной работе по развитию инфраструктуры в рамках развития транзитного потенциала Казахстана. Он отметил, что в дальнейшем основное направление развития автомобильной, железнодорожной и авиа инфраструктуры будет производиться исходя из ключевого ориентира — привлечения транзитных потоков из Китая в Европу.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями в рамках ШОС будут открыты до 2020 года четыре транзитных автодорожных коридора — два в направлении Китай-Россия и два в направлении Китай-страны Центральной Азии. Это позволит дополнительно привлечь объемы грузов с территории КНР», — рассказал Женис Касымбек о планах на ближайшую перспективу.

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Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел на неделе рабочую поездку в Кзыл-Ординскую область, где посетил ряд объектов и провел встречи с активом области, представителями регионального бизнес-сообщества и интеллигенции. В рамках поездки Бакытжан Сагинтаев также принял участие в церемонии подписания соглашения о финансировании строительства горно-обогатительного комбината (ГОК): председатель правления АО «Тау-Кен Самрук» Мажит Турмаганбетов и директор ЕБРР в Казахстане Агрис Прейманис подписали соглашение о финансировании строительства ГОК месторождения Шалкия.

Напомним, синдицированный кредит в размере 350 млн долларов США предоставляется ЕБРР добывающей компании АО «ШалкияЦинк ЛТД» с целью расширения горнорудного производства на существующем свинцово-цинковом руднике «Шалкия». Кредитная документация о финансировании данного проекта была подписана две недели назад, в Астане, в первые дни Экспо-2017.

Парламент

На неделе завершились выборы в верхнюю палату парламента (Сенат). Со списком выбранных от каждого региона и городов Алма-Ата и Астана, а также с анализом результатов этих выборов можно ознакомиться в материале ИА REGNUM.

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По прошедшей законотворческой работе: Сенат ратифицировал на неделе ряд казахстанско-киргизстанских документов. В частности, это соглашение о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики, межправительственный протокол о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием, межправительственный протокол о внесении изменений и дополнения в протокол между правительствами Казахстана и Киргизии о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием от 26 декабря 2016 года, протокол о техническом содействии, а также протокол о внесении изменений в протокол между правительствами Казахстана и Киргизии о техническом содействии от 26 декабря 2016 года. Кроме этого, сенаторами были рассмотрены в двух чтениях и приняты поправки в законодательство по вопросам электроэнергетики.

Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента одобрили ратификационный законопроект «Соглашение о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами ЕАЭС», приняли редакцию межпалатной Согласительной комиссии по поправкам относительно вопросов местного самоуправления, а также рассмотрели поправки Сената касательно внесения изменений и дополнений в некоторые казахстанские законодательные акты по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан.

В обозреваемом периоде от сенаторов был направлен один депутатский запрос: сенатор Сарсенбай Енсегенов обратился к премьер-министру Республики Казахстан Бахытжану Сагинтаеву с вопросом об оказании содействия в решении вопросов АО «Уральскагрореммаш» и о необходимости расширения производства специализированной автотехники в машиностроительной отрасли.

Мажилисмены направили в правительство четыре депутатских запроса, из которых наиболее актуальным является запрос «О регистрации химической продукции».

«Не являясь производителем-первоисточником продукта, у наших предпринимателей имеются затруднения в регистрации химической продукции», — отметили Народные коммунисты и обратились к министру по инвестициям и развитию Женису Касымбеку с просьбой помочь в решении этого вопроса.

Из мероприятий можно выделить прошедшее 1 июля в городе Атырау десятое заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом парламента Казахстана и Советом Федерации России. Были обсуждены вопросы развития трансграничных регионов (на примере Атырауской области Республики Казахстан и Астраханской области Российской Федерации) в рамках Единого экономического пространства. Также обсуждалось сотрудничество по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, сотрудничество в области образования между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Кроме того, парламентарии рассмотрели ход выполнения решений девятого заседания Комиссии, состоявшегося 25 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге, а также вопросы подготовки одиннадцатого заседания Комиссии по сотрудничеству между Сенатом парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Напомним, Комиссия действует на основе Соглашения о сотрудничестве между верхними палатами высших законодательных органов двух стран.

Сенат (верхняя палата) и Мажилис (нижняя палата) завершили неделю закрытием сессии, и в этой связи председатели обеих палат озвучили итоги работы прошедших сессий.

«Ряд президентских полномочий передан другим ветвям власти, парламент получил ряд новых полномочий по контролю за исполнительной властью. Усилена ответственность правительства перед парламентом», — сказал спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги работы верхней палаты.

Он также отметил, что основным направлением в повестке дня парламента стало законодательное обеспечение положений послания главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», и подчеркнул, что эта работа будет продолжена в новой сессии.

Что касается количественных показателей, то, по данным спикера Сената, в ходе этой сессии палаты были обсуждены и приняты 84 закона, в 10 законов внесены поправки, в адрес правительства и исполнительных органов разных уровней направлено более 70 депутатских запросов.

Спикер нижней палаты Нурлан Нигматулин отметил, что укреплению законодательных основ безопасности страны способствовало принятие депутатами законов по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, контрразведывательной деятельности, дактилоскопической и геномной регистрации, пробации. В числе законов, направленных на повышение благополучия населения, законодательные поправки по вопросам электроэнергетики, а также по вопросам развития местного самоуправления.

Он также рассказал, что всего в течение сессии проведено шесть совместных заседаний палат, 38 пленарных заседаний Мажилиса, на которых рассмотрено 226 вопросов, и 25 пленарных заседаний Сената с рассмотрением 137 вопросов. Разработано 15 инициативных законопроектов, 10 из них уже приняты, 5 находятся в работе. Состоялось 17 правительственных часов, 7 парламентских слушаний, 33 круглых стола, 27 выездных заседаний комитетов и 5 международных научно-практических конференций. Кроме того, депутаты парламента работали в рамках 12-ти международных парламентских организаций, приняли участие в более чем 250-ти международных мероприятиях и планомерно развивают сотрудничество с парламентами более 80 зарубежных стран.

«В настоящее время в «портфеле» парламента находятся 27 законопроектов. Среди них проекты законов по вопросам налогообложения, страховой деятельности, жилищных отношений, социального обеспечения, а также регулирования агропромышленного комплекса. Большое значение имеет новая редакция Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Кроме того, до конца текущего года планируется рассмотреть Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет и таможенном регулировании» и Кодекс «О недрах и недропользовании», — отмечается в итоговом материале Мажилиса.

В работе депутатов Мажилиса VI созыва казахстанский политолог Марат Шибутов выделил следующие тренды:

«Сократилось количество принятых законопроектов — к пятому созыву были нарекания, что за объемом законодательной работы они потеряли качество, увеличилось количество депутатских запросов, увеличилось число пленарных заседаний и правительственных часов, существенно больше стало выездных заседаний, когда комитет Мажилиса проводил свое заседание в регионах, а также выросло число инициативных законопроектов. Таким образом, можно сказать, что Мажилис активизировался, стал более активно отстаивать интересы избирателей», — резюмирует он.

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Свою оценку работы депутатов парламента дали и СМИ, отметив все значимые события и курьезы прошедшей сессии.

Силовики

Конфликт начальника местной полиции Чимкента Данияра Мейрхана с местной прокуратурой благополучно разрешился.

«Обсудить отставку самого популярного чимкентского полицейского планировали в среду на заседании депутаты городского Маслихата (местный представительный орган — ИА REGNUM ). Однако вопрос был снят с повестки, так как рассмотрение этого вопроса отозвано акиматом (администрацией — ИА REGNUM ) Южно-Казахстанской области», — сообщил ресурс Tengrinews.kz. И этот факт зачислен в копилку побед блогеров и общественных активистов.

В обозреваемом периоде Счетный комитет представил итоги государственного аудита реализации планов развития, а также обоснованности планирования, реализуемости и эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и его дочерних и зависимых организаций за 2014−2016 годы.

Отмечается, что выявлены нарушения бюджетного и иного законодательства на сумму 11,72 млрд тенге (2,16 млрд рублей), неэффективно использованные бюджетные средства (активы) — на 4,52 млрд тенге (832,98 млн рублей), неэффективное планирование бюджетных средств — на 20,4 млн тенге (3,76 млн рублей), 16 системных недостатков, 57 процедурных нарушений — на 28,81 млн тенге (5,31 млрд рублей). Сумма нарушений внутренних правовых актов Фонда и группы составила 24,44 млрд тенге (4,5 млрд рублей), из них в ходе аудита устранены нарушения на сумму 18,41 млрд тенге (3,39 млрд рублей). В ходе аудита обеспечено представление налоговых деклараций и возмещено в бюджет 2,7 млрд тенге (497,26 млн рублей), восстановлено по учету 5,29 млрд тенге (973,35 млн рублей). Счетный комитет также проинформировал, что к административной ответственности привлечены два юридических лица.

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Советом по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» подвели итоги анализа коррупционных рисков в сфере транспортного контроля.

Заместитель председателя агентства Алик Шпекбаев отметил, что число коррупционных преступлений в сфере транспортного контроля растет, основной причиной вынужденной дачи взяток является ущерб от простоя транспорта, осуществляющего доставку скоропортящихся грузов. Он также озвучил ряд цифр: если в 2016 году по фактам коррупции возбуждено 25 уголовных дел, с начала 2017 года — 16. Также при оказании государственных услуг выявлено 1 111 нарушений, из которых 76% приходится на истребование непредусмотренных документов.

«Анализ выявил следующие системные коррупционные риски: отсутствие нормативного регулирования поведения сотрудников транспортной инспекции при контактах с водителями, простаивание Специальной автоматизированной измерительной системы, широкие дискреционные полномочия инспекторов», — отмечается в сообщении по данному поводу.

По коррупционной тематике на этой неделе можно также ознакомиться с развернутым интервью заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Он рассказал ресурсу Sputnik Казахстан о новых мерах по борьбе с коррупцией, «островках» в стране, где ее нет вообще.

Гражданское общество

В минувший период ОФ «Транспаренси Казахстан» провел анализ шести государств, схожих с Казахстаном по социально-экономическим показателям: Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Болгария, Грузия, Россия и Румыния. В своих выводах фонд пишет, что согласно прогнозам, темпы экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) в 2017 году несколько ускорятся, и в этой связи дает ряд рекомендаций упомянутым странам:

«Во-первых, нужно продолжить переход от использования ресурсов для производства товаров, не вовлечённых во внешнеторговый оборот, к производству таких товаров, которые конкурируют на международных рынках. Во-вторых, требуется осуществить переориентацию на рынки Азии. В настоящее время страны региона ЕЦА в основном торгуют между собой, а потенциал азиатских рынков не используется в полной мере. Для обеспечения устойчивого экономического роста в перспективе необходимо провести перебалансировку торговых связей. В-третьих, необходимо осуществить переход от производства товаров к производству услуг, — в сектор, с которым связаны основные перспективы роста в будущем», — заключает ОФ «Транспаренси Казахстан».

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.

На неделе Центр геополитических исследований «Берлек-Единство» (г. Уфа, Россия), Центр аналитических исследований «Евразийский мониторинг» (г. Астана, Казахстан), а также Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия» (г. Астрахань, Россия) организовали круглый стол «Евразийский взгляд на события вековой давности: страницы общей истории октября 1917», на котором обсуждались такие вопросы: каковы причины и последствия Октябрьской революции 1917 года, как воспринимается событие, случившееся век назад, современниками, и как сделать более доступными для понимания роль и значение минувших событий для молодёжи, какие уроки можно извлечь для обеспечения мира и согласия на постсоветском пространстве спустя 100 лет с октября 1917 года. С результатами данного обсуждения можно ознакомиться по ссылке.

Интересную оценку получил один из наиболее активных общественных советов — ОС города Алма-Аты. В частности, мэр города Бауыржан Байбек, выступая в ходе VI Инновационного форума, сказал следующее:

«Начальники управлений жалуются мне, что их по 5 часов держат на общественном совете. Мы говорим — пусть хоть 10 часов. Если чиновник подготовленным людям в общественном совете не смог объяснить, что хочешь сделать, как он объяснит это остальным? Совет неудобен нашим органам управления, он выполняет работу. Я считаю, что общественный совет функцию выполняет хорошо. Да, кто-то выходил из его состава, потому что это неоплачиваемая работа, и люди не успевают совмещать общественный совет и основную работу», — отметил он.

Нормативно-правовые акты

Президент Казахстана подписал на неделе закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», направленный на совершенствование законодательства по вопросам обязательного социального медицинского страхования. Кроме этого, Нурсултаном Назарбаевым был подписан закон Республики Казахстан «О прокуратуре», направленный на определение статуса, компетенции и порядка деятельности органов прокуратуры.

Тренды

Ухудшение экономической ситуации в целом в стране постепенно приводит к увеличению вовлеченности граждан в политику. Одновременно государственные органы стараются соответствовать изменившейся ситуации, но из-за инерции не все уровни управления к этому готовы. Менять больше готов верхний эшелон, а не средний. Трансформация протестных настроений на сегодняшний день такова, что прямая поддержка политики чиновников, даже при очевидной ее актуальности, стала считаться моветоном среди политически и медийно активной части населения. Это происходит из-за того, что пока не найдена коммуникационная модель власти и общества в изменившихся условиях. Хотя некоторые из экспертов выражали сомнения в эффективности конституционной реформы, но она медленно, но верно меняет политическую культуру страны — это можно видеть на примере активности Мажилиса парламента.

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