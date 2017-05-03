Марат Шибутов, , 14:03 — REGNUM

В настоящее время страны ЕАЭС стоят перед неявной, но тем не менее существующей проблемой занятости. Количество людей, занятых в основных отраслях экономики вроде горнодобывающей и металлургической практически не растет. А в других отраслях количество занятых снижается за счет большей автоматизации и конкуренции со стороны иностранных производств. Для того чтобы работать, с каждым годом нужна все более и более высокая квалификация, которую система образования зачастую не в состоянии обеспечить. Да и сами люди не хотят модернизироваться и развиваться — просто потому, что они это делать не способны.

С другой стороны, нельзя позволять людям не работать, потому что иначе они превращаются в маргиналов и люмпенов, нанося существенный вред обществу, в котором они живут. Создание же новых рабочих мест, как показывается казахстанская программа индустриализации, сопряжено с очень большими расходами, и не факт, что они окупятся. Расширять количество государственных служащих, бюджетников, штат госкомпаний тоже не очень хорошо, потому что эта масса создает большое давление на экономику и тоже загоняет ее в стагнацию. В общем, мы сейчас перед следующей ситуацией:

У нас есть много малоквалифицированного, безработного или самозанятого населения. Это население не может или не хочет встраиваться в действующий рынок труда, потому что не может соответствовать его требованиям. Искусственное создание высокотехнологичных рабочих мест — достаточно тупиковый путь, очень дорогой и не дающий необходимой отдачи.

В практике развитых стран таким людям просто дают социальное пособие, которое позволяет им существовать и которое на самом деле гораздо дешевле, чем создание рабочих мест. Правда, тут становится проблемой царящая в среде получателей преступность.

Но можно выбрать немного другой путь, который представляется очень интересным. Это восстановление или создание новых природных ландшафтов, которые позволят получить достаточное количество ресурсов, для того чтобы занять это население за счет охоты, собирательства, рыбалки, туризма.

Мир знает много примеров того, как достаточно скудный ландшафт превращался в очень продуктивный и цветущий. Такие истории есть как в Европе (восстановление дубовых лесов Испании, из-за чего стала Испания второй страной Евросоюза по площади лесного фонда), так и на постсоветском пространстве (озеленение Каменной степи в царской России и создание плейстоценового парка в нынешней Якутии). Также есть опыт огромного эксперимента по восстановлению биосферы в Чернобыльской зоне. То есть если природе немного помочь, то перед нами возникает ландшафт огромной продуктивности, где можно использовать фауну, лекарственные растения, грибы, древесину и т.д.

Для Казахстана важнейшим национальным проектом могло бы стать создание лесополос в районе степей и полупустынь, а также закрепление песчаных пустынь на юге страны.

Какими должны быть лесополосы? Например, многорядные посадки, в центре которых будут широколиственные или мелколиственные деревья (дуб, береза), которые окружены порослью из дикорастущих плодовых деревьев и кустарников. Сажать их можно будет в специально выкопанные траншеи. Что дадут лесополосы:

Задержка снежного покрова на полях, что увеличит их увлажненность и обеспечит лучший травостой. Также этот снег не будет причиной больших паводков. Уменьшение скорости ветра, улучшение микроклимата. Наглядно видна эта разница между Боровым и Астаной — сосновые боры Борового существенно улучшают климат. Появляются новые ареалы для большого количества зверей и птиц, многие из которых имеют промысловое значение. Увеличивается количество грибов, ягод, лекарственных растений. Возникает среда для внутреннего туризма около городов. Улучшение пастбищ за счет увеличения продуктивности травяного покрова.

Фактически, мы можем таким образом создавать лесополосы на всех землях запаса, а также на пастбищных угодьях. Это превращает степи и полупустыни фактически в лесостепи с резким увеличением продуцируемой биомассы.

Как показывает опыт зеленого пояса Астаны, для получения первых больших результатов достаточно 7−10 лет. Занятие это достаточно простое, трудоемкое и относительно дешевое. Если лесополосы нормально культивировать и охранять от вырубки, в условиях нынешних многоводных лет у них будет очень высокая приживаемость.

Государство же в свою очередь получит возможности для населения. К примеру, квота по отстрелу кабанов во всем Казахстане около 4 тысяч штук, а в гораздо меньшей по площади Германии — 650 тысяч штук. Мы должны стремиться к продуктивности, близкой к европейским охотничьим хозяйствам. Если посмотреть на ситуацию в Казахстане в конце 19-го начале 20-го века, это вполне возможно. Также это позволит занять сотни тысяч людей по всей стране. Таким образом, те 44% населения, которые живут на селе, и часть горожан получат новый источник занятости и доходов.

Для России аналогичным проектом могло быть стать восстановление экосистемы реки Волги. В 19 веке рыба из Волги фактически кормила 2/3 жителей Российской Империи. Объемы вылова осетровых рыб были в 100 раз больше чем сейчас, даже с учетом браконьерства. Да и рыбы частиковых пород вылавливали в десятки раз больше.

Суть проекта состоит в том, чтобы разрушить гидроэлектростанции и спустить водохранилища, построив на замену в Поволжье атомные электростанции для покрытия возможного энергетического дефицита.

Ведь на самом деле Волга сейчас не река, а цепочка водохранилищ, которые превращаются в отстойники. В ходе этого также необходимо провести укрепление берегов и углубление русла реки, улучшить очистные сооружения в городах.

Что даст это России сейчас? Из отрицательных последствий — это необходимость перейти на новые энергоисточники вместо гидроэлектростанций, поменять всю инфраструктуру, которая на ней завязана, вложиться в большие атомные электростанции.

А дальше все положительное:

Восстановление рыболовства, в том числе осетровых и лососевых рыб. Та рыбалка, которая сейчас есть только в дельте Волги южнее Астрахани, будет доступна вплоть до Нижнего Новгорода, а может и севернее. Также рыбы станет больше не только в самой Волге, но и в Каспийском море, так как поток минеральных и других питательных веществ, наконец, снова пойдет в Каспий. Восстановятся пойменные луга, а значит и сенокосы с огородами, которые будут доступны на всем протяжении реки. Улучшится не только овощеводство, но и животноводство. Пойменные луга и леса станут новыми большими охотничьими угодьями Волга снова станет мощной транспортной магистралью, сократив расходы на строительство автомобильных и железных дорог. Существенно расширится сфера туризма для всех регионов, по которым она протекает.

То есть возникнет мощная новая экосистема, которая будет гораздо более комфортна для людей, чем нынешняя. Есть примеры того, как в Европе восстановили реки Темзу и Рейн, которые были загрязнены даже гораздо больше, чем нынешняя Волга. Если у России нашлось 50 миллиардов долларов на Олимпиаду в Сочи, на снос пятиэтажек в Москве и чемпионат мира по футболу, найдутся деньги и на данный проект, который поменяет жизнь регионов намного больше, чем вышеупомянутые проекты.

Эти проекты хороши тем, что дают положительный эффект не для отдельных финансово-промышленных групп или каких-то отдельных социальных групп. Они улучшают среду для людей в целом, работая на повышения общего благосостояния, а также дают возможность людям жить так, как им хочется.