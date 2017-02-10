В Казахстане задержан журналист за пособничество оппозиционеру Аблязову

Астана, , 15:28 — REGNUM В Казахстане новый случай задержания журналиста. На сей раз сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции был задержан главный редактор газеты «Саяси калам: Трибуна» («Политическое перо: Трибуна») Жанболат Мамай.

О задержании журналиста первым сообщил международный фонд защиты слова «Адил соз».

«10 февраля в социальной сети Facebook появилась информация о том, что в редакции газеты «Трибуна. Саяси калам» и в доме главного редактора издания Жанболата Мамая проходят обыски. Позднее ИА KazINFO Today сообщило, что Мамай задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции в рамках расследования дела о хищении средств банка «БТА» Мухтаром Аблязовым». Связаться с Мамаем и сотрудниками редакции не удается, так как их телефоны отключены», — говорилось в сообщении фонда, распространенном утром 10 февраля.

Позднее на сайте Национального бюро по противодействию коррупции появилась информация, подтверждающая сообщение фонда «Адил соз».

«Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Совета директоров АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова и других лиц по фактам хищения денежных средств банка. В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане Мамай Жанболат. Он отмывал часть похищенных в «БТА Банке» денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету «Саяси калам: Трибуна». В настоящее время Антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег», — указывается в пресс-релизе антикоррупционного ведомства.

Напомним, в Казахстане против Аблязова были выдвинуты обвинения в финансовых нарушениях на сумму свыше 6 миллиардов долларов. Дело было возбуждено в 2009 году. После этого он бежал из страны и долгое время проживал в Великобритании. Аблязов и его сторонники заявляли, что преследование ведется по политическим мотивам.

Мухтар Аблязов был задержан во Франции в июле 2013 года и с тех пор находился под стражей. Его выдачи по собственным обвинениям добивались также Россия и Украина. Но, согласно решению французской юстиции, приоритет на экстрадицию был отдан России.

Однако 7 декабря специальный докладчик ООН по вопросу пыток Нильс Мельцер призвал власти Франции не экстрадировать Аблязова. Мельцер заявил, что есть серьезные основания полагать, что Аблязова в России могут подвергнуть пыткам либо передать его в Казахстан, где ему также могут грозить пытки. 9 декабря Госсовет Франции усмотрел в преследовании Аблязова политические мотивы и по этой причине признал экстрадицию банкира невозможной. После этого Аблязов был выпущен на свободу.

14 декабря 2016 года Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала сообщение, в котором говорилось, что будут предприняты все предусмотренные законом меры для задержания беглого казахстанского олигарха и предания его суду. Генпрокуратура напомнила, что в Казахстане Аблязов обвиняется в растрате и хищении имущества, легализации преступных доходов, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями, создании и руководстве ОПГ.

«Аблязов и его сообщники похитили свыше 7,5 млрд долларов. Уголовное дело по обвинению Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике. Каждый эпизод этого дела содержит сведения о хищении либо отмывании денег на сотни миллиардов тенге. Например, под руководством Аблязова «БТА Банк» выдал кредит аффилированной с Аблязовым фирме «Грантон» на сумму более 1,2 млрд долларов. Залогом по этому кредиту был указан тип буровых установок, который не существует в мире. Все документы по залогу были подделаны. Кредит до сих пор не возвращен и, по сути, потрачен Аблязовым и его сообщниками на собственные нужды. Другая подконтрольная Аблязову компания «Дэниелс трейдкорп» получила кредит в размере 52 млн долларов. В залог она оформила куриные окорочка в объеме 50 тыс. тонн. Это более тысячи железнодорожных вагонов. Такого залога фактически никогда не существовало, а документы на него подделаны. Кредит не возвращен, деньги переведены на счета в офшорах», — перечислила Генпрокуратура Казахстана список афер, совершенных Аблязовым.

2 февраля Национальное бюро по противодействию коррупции заявило, что вызвало Аблязова на допрос: «В связи с нахождением подозреваемого Аблязова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого на допрос в средствах массовой информации. Подозреваемому Аблязову необходимо в срок до 17:00 часов 10 февраля 2017 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37 к руководителю следственно-оперативной группы — руководителю Следственного департамента Перову Сергею Николаевичу», — говорилось в сообщении ведомства.

Бывший зампред правления «БТА Банка» Жаксылык Жаримбетов был объявлен в международный розыск 21 марта 2009 года как пособник Мухтара Аблязова. В январе 2017 года Жаримбетов был экстрадирован из Турции в Казахстан. После возвращения на родину экстрадированный провел пресс-конференцию, на которой заявил, что «считает себя пострадавшим».

«Я считаю, что меня подставили и использовали, в этой части я пострадавший. Но никто меня, конечно, не заставлял, к виску пистолет не приставлял. Конечно, какие-то действия делал осознанно. Потому что я думал, что работаю на банк, искренне верил, что делаю правильно. Но, к сожалению, что имеем, то и имеем. Я виновен как участник, но надо смотреть обстоятельства. Я признаю в процессуальной норме, что я виновен в том отношении, что я участвовал. Мой статус до сих пор — подозреваемый в большом деле в хищении с «БТА», которое 8 лет уже длится. Дальнейшую точку в этом деле поставит суд. Какое решение он примет, это решение я собираюсь достойно принять», — отметил Жаримбетов на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что в деле Аблязова нет никакой политической подоплеки.

«Конечно, некоторые люди, в том числе Аблязов, пытаются с этого какие-то дивиденды заиметь, какие-то вбросы в СМИ делают, но я считаю, что это абсолютно неприемлемо. Моя позиция, что здесь никакой политики нет. Я считаю, что совсем это излишне и неправильно», — заявил Жаримбетов.

Отметим также, что в Казахстане это уже не первый случай задержания журналистов антикоррупционным ведомством. 14 января 2016 года антикоррупционная служба Казахстана предъявила председателю Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаеву и его сыну — генеральному директору международного информационного агентства «КазТАГ» Асету Матаеву обвинения в хищении бюджетных средств в ходе освещения государственной информационной политики в 2011—2015 гг. На суде оба обвиняемых своей вины не признали. Более того, в последнем слове Сейтказы Матаев заявил, что их семья стала жертвой влиятельных чиновников, задумавших рейдерский захват имущества, принадлежащего Национальному пресс-клубу.

«Это бывший руководитель администрации президента Нурлан Нигматулин, один из руководителей нацбюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев, полуолигарх и полумедиамагнат Александр Клебанов, в своё время получивший израильское гражданство. Мы не раз об этом открыто писали. С их подачи началось уголовное преследование моей семьи, с их подачи разрушено здание пресс-клуба в Алма-Ате, с их подачи парализована деятельность Союза журналистов Казахстана, с их подачи арестовано наше имущество, с их подачи мы с сыном содержимся под арестом длительное время», — заявил Матаев-старший.

3 октября 2016 года Сейтказы и Асет Матаевы были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы, соответственно.

Еще один громкий случай задержания журналиста сотрудниками антикоррупционного ведомства произошел 15 ноября 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве был арестован главный редактор казахстанской газеты Central Asia Monitor и директор информационно-аналитического интернет-портала Radiotochka. kz Бигельды Габдуллин.

На суде Габдуллин признал себя виновным и раскаялся в совершенных им преступлениях. Более того, он полностью компенсировал причиненный ущерб потерпевшим лицам в размере 20,6 миллиона тенге (4,12 млн руб.). Он также пояснил, что все деньги, полученные от госорганов, он направлял на развитие своих СМИ.

24 января 2017 года судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Баглан Идирисов приговорил Габдуллина к 5 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, руководящие должности, связанные с организационно-распределительными материально-ответственными функциями на государственной службе и в коммерческих организациях сроком до 10 лет.

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