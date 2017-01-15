В Астане арестован экс-замглавы администрации президента Майлыбаев – СМИ

Астана, , 09:05 — REGNUM В Казахстане арестовали бывшего заместителя руководителя Администрации президента Казахстана Баглана Майлыбаева. Об этом со ссылкой на источник сообщил накануне, 14 января, портал «ЦентрАзия». По информации источника, под стражу Майлыбаева взяли еще 13 января, то есть на следующий день после увольнения. Кроме него, под арест попали также несколько сотрудников Администрации президента — их число и имена не названы.

Арестованные работники президентской администрации обвиняются в злоупотреблении служебным положением, а также в коррупции. По сведениям источника, «речь идет о хищении 1,3 млрд тенге (более 232 млн рублей) из средств республиканского бюджета, выделенных в 2014—2016 годах на проведение политических и исторических исследований через один из столичных вузов, а также о других проектах».

Также сказано, что задержанные сотрудники АП могут оказаться причастны к уголовным делам, возбужденным в отношении бывшего главы министерства национальной экономики Куандыка Бишимбаева и госхолдинга «Байтерек».

Подтверждения этой информации со стороны государственных органов или самого Баглана Майлыбаева на момент публикации не было.

Напомним, Баглан Майлыбаев занимал позицию замглавы Администрации президента до 12 января — в этот день он был освобожден от должности указом главы государства. В этот же день президент назначил посла Казахстана в России Марата Тажина первым заместителем руководителя Администрации президента. Тажин стал, по сути, новым куратором внутренней политики в республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Его сняли с должности 28 декабря 2016 года указом главы государства, которые дал пояснение по поводу этой отставки два дня спустя.

30 декабря на встрече с руководящим составом Министерства иностранных дел Нурсултан Назарбаев сообщил: «Министр национальной экономики Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек». В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия». По информации Национального бюро по противодействию коррупции, руководство АО «Байтерек DEVELOPMENT» регулярно получало взятки в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках государственной программы «Нурлы жол».

По мнению китаеведа и политолога Адиля Каукенова, именно коррупционные скандалы вероятнее всего стали реальным поводом возвращения во внутреннюю политику «тяжеловеса» Тажина.

«Вероятно, что назначение Тажина больше связано с коррупционными скандалами и провалами в информационной политике очередных «младотюрков», в результате чего возвращается один из «проверенных тяжеловесов». Надо заметить, что «скамейка запасных» во властном Олимпе крайне мала, причем ее роль нередко выполняет позиция посла или депутата. Там у политического игрока есть возможность быть на виду до поры до времени и при удачном стечении обстоятельств вернуться на вершину. Ну, или пропасть в безвременье вечно голосующих «за», — сказал Каукенов в интервью ИА REGNUM.

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