Все банки с российским государственным капиталом на Украине ведут переговоры о продаже. Об этом 19 марта заявила замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер».

Dokonline.com Бойцы ВС ДНР

«Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже», — сказала Рожкова.

Она добавила, что, по мнению Нацбанка, это, «наверное, самый лучший способ покинуть рынок Украины, поскольку в сегодняшних условиях о каком-либо развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя».

Читайте подробнее: Нацбанк Украины: банки с российским госкапиталом ведут переговоры о продаже

За все время военного конфликта между Украиной и ДНР и ЛНР погибло более 3,5 тысячи украинских военнослужащих, заявил украинский хакер Евгений Докукин, передает «ТТ-Инфо».

Согласно сообщению, в украинской армии погибло 3746 солдат за все время боев. Сверх того, говорится о еще 429 неизвестных погибших и 34 погибших солдатах, идущих отдельной строкой.

При этом не учитываются солдаты, пропавшие без вести или находящиеся в плену, уточняется в сообщении хакера.

Читайте подробнее: Хакер: В Донбассе погибло более 3,5 тысячи украинских военных

Депутат Верховной рады Владимир Парасюк должен быть привлечен к ответственности, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает ИА «Новостной фронт».

Аваков сказал, что использование статуса неприкосновенности недопустимо депутатом для совершения противоправных действий, например, для избиения госслужащего или полицейского. По мнению главы МВД, такой пример крайне опасен для страны.

Также Аваков подчеркнул, что «неприкосновенность депутата носит политический характер» и не должна распространяться на «его хулиганские действия или явные нарушения закона».

Читайте подробнее: Депутаты должны отвечать за свои хулиганские действия

На Украине построят новый тренировочный лагерь для ВСУ, заявил советник президента Украины Юрий Бирюков, передает ИА «Новороссия».

Новый лагерь стоимостью 370 млн гривен (800 млн руб.) будет построен на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области. Строительство уже началось.

Лагерь планируется оборудовать 11 казармами, столовой с пищеблоком, медицинским центром и штабом. В казармах на две роты будут расположены стандартные помещения для военнослужащих: кубрики для ночного отдыха (отдельно для офицеров и солдат), туалет, душевые, комнаты бытового обслуживания, комната для отдыха.

Закончить строительные работы по плану должны в конце 2017 года.

На полигоне «Широкий Лан» ВСУ проводят тактические учения с боевой стрельбой механизированных, танковых, аэромобильных войск с применением артиллерии, средств противовоздушной обороны, тактической авиации и вертолетов огневой поддержки; боевые стрельбы из танков (БМП, БТР), артиллерии, средств противовоздушной обороны, стрелкового оружия всех систем и видов.

Читайте подробнее: Инвестиции: на Украине построят новый тренировочный лагерь ВСУ

Радикальные националисты могут расширить блокаду в Харькове, заявил участник блокады Дмитрий Олейник, передает УНИАН.

Такое решение участники блокады могут принять, если подтвердятся грузоперевозки через Харьковскую область с ДНР и ЛНР, считает Олейник. По его словам, «есть некоторые факты того, что по Харьковской области осуществляется перевозка угля, незаконных товаров».

Если факт торговли с республиками будет обнаружен, то участники блокады поставят еще один редут в Харьковской области, отметил Олейник.

Читайте подробнее: Участники блокады могут поставить новый редут в Харьковской области

В ночь с 19 на 20 марта в Донбассе напряженная военная обстановка сохранялась на Мариупольском направлении, где противоборствующие стороны применяли артиллерию калибра 122 мм и тяжёлые миномёты. Об этом сегодня, 20 марта, информируют пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба АТО и представители местных властей ДНР, передает ИА REGNUM.

Так, глава администрации с. Саханка Новоазовского района ДНР (Мариупольское направление) Игорь Подгорный заявил, что прошлым вечером в результате ведения боевых действий жители сел Саханка и Коминтерново остались без света.

«Вчера вечером примерно в 18:00 в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена линия электропередачи, котельная не работает. Сейчас без света остаются жители сел Саханка и частично Коминтерново. В Коминтерново нет еще и газа. Пострадавших среди мирного населения нет», — рассказал ДАН Подгорный.

Он также сказал, что направил письмо в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с просьбой обеспечить присутствие наблюдателей ОБСЕ для контроля ситуации и проведения восстановительных работ.

Кроме того, пресс-служба Народной милиции (НМ) ЛНР сообщает о стабилизации ситуация на линии фронта в Луганской области. В частности, за минувшие сутки зафиксировано два обстрела позиций армии ЛНР в сёлах Калиновка и Калиново.

«За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив 120-мм минометы, АГС и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-центр штаба АТО информирует, что 19 марта украинские военные зафиксировали 50 обстрелов со стороны войск ДНР и ЛНР. Отмечается, что на Мариупольском направлении в районе Водяного войска ДНР вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, пулемётов крупного калибра, гранатомётов, зенитной установки. Позиции ВСУ на окраинах Павлополя, Широкино и Гнутово были обстреляны из крупнокалиберных пулемётов; в Лебединском — из гранатомётов; в районе Марьинки и Красногоровки — из миномётов.

На Донецком направлении в Авдеевке позиции украинских войск были обстреляны из гранатомётов, пулемётов и танка. В районе Невельского военные оказались под огнем из минометов калибра 120 мм. В Зайцево, Луганском и Каменке позиции ВСУ попали под обстрел из гранатомётов различных систем и пулемётов.

Читайте подробнее: Сводка боёв в Донбассе: Украинские войска получают турели «Кузнец Людота»

Сегодня, 20 марта, Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрит макроэкономические показатели по запросу Международного валютного фонда (МВФ). Об этом НБУ сообщает на своей странице в Facebook.

«Украина находится в программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Последний ход событий в стране требует дополнительного изучения их потенциального влияния на экономику и его учета в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с фондом», — отмечается в материале.

При этом регулятор информирует, что на макроэкономические прогнозы повлияет ситуация в Донбассе — введение внешнего управления на предприятиях и торговая блокада.

«С этой целью в понедельник, 20 марта 2017-го, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ. Диалог и технические консультации с МВФ продолжаются», — пояснили в НБУ.

Читайте подробнее: В 2017 году ЕБРР вложит в экономику Украины 1 млрд евро

Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») предлагает дать право гражданам стран, имеющих безвизовый режим с РФ, в том числе стран СНГ, просить политического убежища в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

«С политической точки зрения я вижу задачу в том, и мы собираемся ее осуществить, чтобы законом, если не получается иным образом, удостоверить право политического убежища и политической иммиграции в РФ, в том числе для жителей стран СНГ и для Украины в том числе», — заявил Затулин в ходе парламентских слушаний в нижней палате парламента.

Затулин напомнил, что «в 1997 году, утверждая положение о политическом убежище в РФ, президент Борис Ельцин исключил из него возможность получения политического убежища гражданам стран с безвизовом режимом с РФ». «Это неправильно», — уверен депутат.

Затулин призвал убрать «несуразности» законодательства в сфере гражданства. «Есть такая дата, как 2014 год, в силу прошедшего на Украине к нам следовали тысячными толпами беженцы с Украины, которых мы должны были в этом случае всячески приветствовать, если они захотели бы, а они захотели, обосноваться в РФ», — напомнил он.

«Но, к сожалению, этого не произошло или не произошло в тех масштабах, которые требуются, и на сегодняшний день при том, что, по данным МВД, у нас въехало в страну после 2014 года свыше 1 млн человек, тех кто потом не выехал из нее, а гражданство предоставлено только одной десятой этой части, остальные 900 тыс. человек находятся в процессе обретения возможности легального трудоустройства, натурализации, в конце концов, гражданства РФ», — привел данные парламентарий.

«Как они могут действовать? Через программу добровольного переселения соотечественников в РФ. Честно говоря, язык не поворачивается назвать то, что произошло на Украине, добровольным переселением. Это бегство, это спасение от войны и политических репрессий», — подчеркнул Затулин.

Читайте подробнее: В ГД обсуждают право граждан стран СНГ просить политического убежища в РФ

Блокада Донбасса украинскими радикалами привела к тому, что Киев полностью потерял влияние на эти территории. Об этом 20 марта на заседании Совета региональной безопасности в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

«В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию, — сказал он. — Одновременно нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету».

Порошенко заявил также, что организаторы блокады ввели общество в заблуждение: на самом деле они провели спецоперацию, чтобы «вытолкнуть» отдельные районы Донецкой и Луганской областей в Россию.

«Какая блокада, когда там дыра в границе, в том числе и с Российской Федерацией сотни километров?» — сказал он.

Порошенко пояснил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял вынужденное решение прекратить транспортное сообщение с территорией, которая находится вне контроля Киева. Тем самым был приостановлен «хаос, в который «блокадники» пытались погрузить всю страну».

Решение Международного валютного фонда (МВФ) перенести предоставление Украине очередного транша Порошенко также назвал следствием блокады.

Читайте подробнее: Порошенко: Из-за блокады утрачено влияние Киева на Донбасс

Организаторы блокады отдельных регионов Донетчины и Луганщины провели спецоперацию по «выталкиванию» украинских территорий в состав Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 марта, в ходе выступления на Совете регионразвития заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

«Все четче кристаллизуются угрозы анархии и атаманщины. Яркие доказательства тому — реальные потенциальные последствия так называемой блокады Донбасса. Её организаторы показали себя как непревзойденные мастера политического пиара. Они грамотно вычислили болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, обнаружили оголенный нерв. Но организаторы блокады обманывали общество, потому что на самом деле то была не блокада ОРДЛО. Какая блокада, когда там дыра в границе, в том числе из РФ, сотни километров? На деле всё это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть «оккупированные» районы из украинского Донбасса в Российскую Федерацию», — заявил Порошенко.

По его словам, Украина возобновит товарообмен с ДНР и ЛНР после возврата предприятий их законным собственникам. «Нам удалось решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) временно приостановить транспортное сообщение с «оккупированной» территорией, и это носило вынужденный характер. Оно прекратило тот хаос, в который блокадники хотели ввергнуть всю Украину. Борясь за возврат территории, мы могли и делали товарный обмен с украинскими заводами, теми, которые смогли остаться в правовом поле Украины. Они платили налоги украинскому государству, они были зарегистрированы в украинских органах регистрации, они выплачивали зарплаты в гривнах через банковские счета, что делало невозможным какое-либо поступление средств к «сепаратистским группировкам». Блокадники создали все условия, чтобы предприятия были захвачены, конфискованы, ограблены. Мы теперь не имеем права принимать продукцию от предприятий, которые захвачены «боевиками». Именно в этом решение СНБО — ограниченный обмен товарами может возобновиться, как только Россия и её марионетки вернут украинским собственникам и украинскому государству украденные заводы», — отметил президент Украины.

Читайте подробнее: Порошенко назвал условие возобновления торговли с ДНР и ЛНР

Общее число погибших в ходе вооружённого конфликта между Украиной и Донбассом составило 2629 человек, заявил 20 марта на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко.

«С начала антитеррористической операции до сегодняшнего дня в результате боевых действий погибли 2629 воинов, из них 2220 военнослужащие вооружённых сил Украины, другие погибшие из рядов Национальной гвардии, МВД», — заявил Лысенко, передает RT.

Лысенко также назвал количество раненых из ВСУ — 9453 человека.

Читайте подробнее: В Минобороны Украины назвали число погибших за время гражданской войны

Блокада Донбасса — это спецоперация, направленная на создание более тесных экономических отношений между республиками и Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания совета регионального развития в Киеве, передает УНИАН.

Президент уверен, что блокада Донбасса влечет за собой «анархию» и «атаманщину» на Украине, с одной стороны, и «выталкивание ДНР и ЛНР в РФ», с другой.

Так, Порошенко высоко «оценил» политический профессионализм организаторов блокады, назвав их «непревзойденным мастерами политического пиара» и сказав, что они «грамотно вычислили болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, обнаружили обнаженный нерв».

Однако, заявил президент, весь талант организаторов ушел не в то русло, потому что они «обманывали общество».

Читайте подробнее: Порошенко заявил, что блокада Донбасса — это «спецоперация»

«Главной угрозой независимой Украины остаётся полномасштабная военная агрессия со стороны Российской Федерации». Об этом 20 марта в ходе выступления на Совете регионального развития заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

По его словам, войска РФ могут начать вторжение из Донбасса и всей линии российско-украинской границы. «Главной является российская военная угроза, она исходит не только из «оккупированных» районов Донбасса. Она нависает по всей линии границы с Россией. И правильный ответ на этот вызов есть лишь один. Если на начало 2014 года расходы на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 году нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2%. И не исключено, что эту долю придётся увеличивать ещё», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что впервые за годы независимости власти Украины выделили 5% ВВП на сектор безопасности и обороны страны. «Но если учитывать общие затраты на сектор обороны и безопасности, они уже сейчас превышают 5% ВВП. Повторное рождение и укрепление наших Вооруженных сил заставило Кремль приумножить свои усилия по внутренней дестабилизации Украины. Информационная война, распространение фейковых новостей, сеяние паники, неверия, стимулирование и симуляция протестных движений, манипуляция в своих интересах некоторыми праворадикальными группировками, продвижение идеи досрочных выборов, чтобы усилить представительство лояльных к Кремлю сил, отправка в Украину диверсионных групп, подготовка террористических актов — далеко не полный инструментарий Кремля», — полагает Порошенко.

Читайте подробнее: Порошенко считает, что 5% ВВП на оборону «спасет Украину от России»

Миссия ОБСЕ на Украине получила от Германии три новых тепловизионных камеры, говорится на официальной странице миссии в Facebook.

Передача состоялась 20 марта в главном офисе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Киеве, говорится в сообщении. Уточняется, что новое технологическое оборудование будет отправлено на восток Украины.

Глава СММ Эртуркул Апакан официально поблагодарил Германию за вклад в деятельность миссии. «Камеры позволят расширить возможности СММ ОБСЕ по мониторингу и верификации Минских договоренностей», — сказал Апакан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, длительность пребывания миссии ОБСЕ на Украине была продлена еще на год. Председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявлял, что в результате переговоров представителей миссии, МИД Украины и России было достигнуто соглашение об улучшении технической оснащенности СММ в частности беспилотниками, акустическими сенсорами и инфракрасными камерами.

Как заявлял Курц, это поможет миссии более продуктивно вести мониторинг, особенно в условии обострения конфликта, когда за сутки СММ иногда фиксирует более тысячи нарушений.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ. Как заявляют представители миссии, СММ «работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, во всех регионах Украины». Своими задачами СММ считает: беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией на Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.

Читайте подробнее: Миссия ОБСЕ на Украине получила три новых тепловизионных камеры

Более двух тысяч детей с начала военного конфликта были вынуждены переселиться из Украины в ДНР, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на пресс-конференции, передает «Донецкое агентство новостей».

Омбудсмен привела цифры, согласно которым вынужденными временными переселенцами с начала конфликта в Донбассе стали 7994 человека, из которых 2106 детей в возрасте до 18 лет.

Более пяти тысяч человек были размещены в пунктах временного размещения (ПВР), сообщила Морозова. По ее словам, сегодня в ПВР живет около трех тысяч человек, из них больше 2,5 тысяч — это вынужденно перемещенные лица с Украины.

За 2016 год запрос на поселение в ПВР подали более 500 вынужденных переселенцев, сказала омбудсмен.

Напомним, что на территории ДНР действует 57 пунктов временного размещения, и еще 11 пунктов находятся в резерве.

Читайте подробнее: ДНР: За время конфликта в республику переселились более 2 тысяч детей

Прежде всего, вынудило тогда людей выйти на акции протеста в центре Киева «влияние Запада, стремящегося втянуть Украину в орбиту своих политических интересов» (48%).

30% опрошенных считают, что националистические настроения., возмущение коррумпированным режимом Януковича (23%), стремление сделать Украину такой же цивилизованной страной, как и другие страны Европы (18%).

Сейчас не следят за событиями на Украине 63% жителей России. Отслеживают происходящее там 39%.

Обстановку на востоке Украины 59% российских граждан оценивают как напряженную, 28% — как критическую и взрывоопасную.

По мнению большинства опрошенных (39%), обстановка на востоке Украины в ближайшее время не изменится.

На вопрос идет ли между Украиной и Россией война, 64% российских граждан ответили, что нет. 24% считают, что страны воюют. 12% затруднились ответить.

Читайте подробнее: Ситуация на востоке Украины напряженная, считают 59% граждан РФ

Двое украинских силовиков погибли во время разгрузки боеприпасов, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге, передает «Луганский информационный центр».

Инцидент произошел вечером 18 марта на одном из командно-наблюдательных пунктов, где военнослужащие 1-го батальона 24-й бригады, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осуществляли разгрузку грузовика со снарядами, рассказал Марочко.

Из-за неосторожного обращения с боеприпасами произошел взрыв, который унес жизни двоих солдат ВСУ, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Также Марочко сообщил о минировании военнослужащими ВСУ зоны разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотого. О минировании зоны разведения сил также сообщают и представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, которые зафиксировали около 50 противотанковых мин на участке, который должен быть освобожден от любого вооружения и техники.

Читайте подробнее: ЛНР: Двое солдат ВСУ погибли во время разгрузки боеприпасов

Вооруженные силы Украины попытались прорвать позиции войск Донецкой Народной Республики в районе города Коминтерново. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование войск ДНР.

Сообщается, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вооруженных сил Украины, состоящая из двух взводов, под прикрытием интенсивного минометного огня и бронетехники предприняли попытку прорыва позиций войск ДНР в районе села Коминтерново.

В результате ожесточенного боестолкновения украинские войска вынуждены были отступить на исходные позиции. Прорыв не удался.

По данным оперативного командования войск ДНР, украинские силовики потеряли убитыми 10 военнослужащих, пятеро получили ранения. В ходе боя была уничтожена одна единица украинской бронетехники — БМП-1.

Со стороны войск ДНР ранения получили трое бойцов.

Читайте подробнее: ВСУ попытались прорвать фронт в районе Коминтерново

22 марта пройдет телевизионная «прямая линия» главы ДНР Александра Захарченко с жителями территорий бывшей Донецкой области, подконтрольных Украине. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба главы ДНР, передает ИА REGNUM.

«В среду, 22 марта, пройдет телевизионная прямая линия главы Донецкой Народной Республики с жителями территорий бывшей Донецкой области, временно подконтрольных Украине», — отмечается в материале.

Читайте подробнее: Захарченко проведёт «прямую линию» с украинской частью Донецкой области

Сегодня, 20 марта, в Киеве на заседании Совета регионального развития премьер-министр Украины Владимир Гройсман вслед за президентом Украины Петром Порошенко раскритиковал решение отдельных местных советов страны по поддержке блокады отдельных регионов Донбасса. Как сообщает ИА REGNUM, премьер Гройсман обвинил отдельных региональных депутатов в безответственности и политиканстве.

«Я хотел бы прокомментировать решение местных советов. Уважаемые и дорогие друзья, а кто-то из вас хотя бы приближенно проанализировал последствия этой блокады? Или провёл просто обсуждение, чтобы чётко выйти к людям и сказать, что это плюсы блокады, а это минусы? И мы берём на себя ответственность за все негативные последствия? Нет, этого не сделал никто. К большому сожалению, никто из вас даже не перезвонил и не сказал, что, Владимир Борисович, у нас есть такие вопросы, дайте нам больше информации, чтобы мы приняли правильное решение. Это говорит о том, что иногда по течению легче плыть, чем против него. Но иногда, когда мы идём против течения, мы понимаем, что можем способствовать изменениям, которые положительно повлияют на жизнь каждого украинского гражданина. Мы пошли на повышение зарплат. Мы будем идти дальше, чтобы выполнять наш социальный контракт», — пообещал Гройсман.

Ранее, с 1 января 2017 года на Украине по решению правительства уровень минимальной зарплаты был поднят в два раза — с 1600 грн до 3200 грн (119 долл). По данным Государственной службы статистики Украины, инфляция потребительских цен в 2016 году составила — 13,9%. При этом бюджетом Украины на 2017 год потребительская инфляция заложена на уровне 8,1% ВВП. МВФ прогнозирует рост инфляции на Украине на 2017 год на уровне 8,5%.

Гройсман сообщил, что экономическая блокада отдельных регионов Донбасса была в интересах России, а не Украины. «Блокада, которая произошла, — эта блокада была не в интересах Украины. Эта блокада была в интересах России. Эта блокада против интересов украинцев и нашего государства. Это блокада, которая вызовет сдерживание нашего экономического роста. И, безусловно, есть личности, которые несут за это персональную ответственность. И когда нам сегодня нужно будет принимать нестандартные решения для восстановления экономического роста — это наша с вами задача. Это мы должны сделать так, чтобы минимизировать негативное влияние. Это мы ответственны за то, чтобы в стране не было веерных отключений. Мы с вами отвечаем за тепло в домах. Те, кто блокирует, за это не отвечают, они стоят в стороне», — сказал Гройсман.

По его словам, экономика Украины может демонстрировать серьёзный рост, который будет отражаться на улучшении качества жизни граждан. «Мы должны построить сильную, развитую и социально справедливую страну. Сегодня люди хотят жить в нормальных условиях, хотят чувствовать себя в безопасности, нормально работать и получать зарплату, хотят получать нормальные, качественные услуги… По итогам 2016 года мы вышли на достаточно оптимистические экономические показатели — рост в 2,2% ВВП. 4-й квартал дал нам очень позитивный сигнал, он заключался в том, что мы получили почти 5%-ный рост. Это значит, что экономика продемонстрировала то, что нам не надо ходить по миру и искать чуда. Мы можем самостоятельно, объединив наши усилия, достичь серьёзного экономического роста. Роста, который должен быть конвертирован в рост качества жизни людей — это нормальная работа, нормальная зарплата, это, в конце концов, позитивные изменения в жизни каждого украинского гражданина. В 2017 году мы вышли на двукратный рост минимальной зарплаты. И правду говорят о том, что до нас этого никто не делал. Это задание было очень трудным, но мы его выполнили. Мы заложили основы для экономического роста в 2017 году», — добавил Гройсман.

Читайте подробнее: Гройсман и Порошенко раскритиковали местные советы, поддержавшие блокаду

Население Донбасса испытывает значительные трудности из-за разрыва социальных и экономических связей. Как сообщает 20 марта пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

«Мы знаем, как тяжело вам живется. Знаем, как вы страдаете от произвола военно-гражданских киевских администраций и от бесчинств карательных батальонов. Знаем, что ВСУ фактически превратили вас в заложников. Знаем, что введенная с подачи радикалов правительством Украины экономическая блокада сделала ваше положение еще более тяжелым и уже привела к разрыву социальных и экономических связей», — сказал Захарченко.

По его словам, главная цель ДНР — взятие под контроль всей территории Донбасса. «Мы все это видим и готовы оказать вам посильную помощь. Для этого мы запустили гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Мы — один народ. Правовым фундаментом Донецкой Народной Республики является референдум 11 мая 2014 года, который проводился на всей территории бывшей Донецкой области бывшей Украины. Исходя из этого, вся территория бывшей Донецкой области является территорией ДНР, а вы — не только нашими земляками, но и согражданами. Поэтому воссоединение народа Донбасса и, следовательно, восстановление всей территории Донецкой Народной Республики в границах бывшей Донецкой области бывшей Украины — это главная стратегическая цель руководства ДНР», — призвал Захарченко.

Читайте подробнее: Захарченко обещает взять под контроль весь Донбасс

Шевченковский районный суд Киева выдал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении «народного губернатора Донетчины», лидера движения «Народное ополчение Донбасса» Павла Губарева. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает ИА REGNUM.

Жителя Донецка обвиняют в попытке изменения границ территории Украины и захвате административных зданий. «Установлено, что гражданин Украины Павел Губарев, находясь в г. Донецк, в течение февраля — марта 2014 г. с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов государственной власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия Губарева парализовали работу органов власти и управления Донецкой области, что сделало невозможным восстановление законности и обусловило появление на территории региона «террористической организации «ДНР».

На Украине Губарев объявлен в розыск с мая 2014 года. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины («Публичные призывы к изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти»), ч. 2 ст. 110 УК Украины («Умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины»), ч. 1 ст. 258−3 УК Украины («Создание и управление террористической организацией») и ч. 1 ст. 294 УК Украины («Организация массовых беспорядков»).

Читайте подробнее: Украинский суд разрешил повторно арестовать Павла Губарева

В Донбассе и Луганской области не стихают позиционные бои с применением тяжёлой артиллерии калибра 122 и 152 мм, РСЗО «Град», миномётов, бронетехники и стрелкового вооружения. Об этом 20 марта заявляют заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пресс-служба НМ ДНР, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, по данным пресс-службы военного ведомства ДНР, сегодня днём, 20 марта, ДРГ ВСУ силами до двух взводов под прикрытием миномётного огня и бронетехники предприняли попытку прорыва позиций ДНР в районе населённого пункта Коминтерново на Мариупольском направлении (Донецкая область).

«В результате боестолкновения противник вынужден был отступить на исходные позиции. В ходе огневого контакта потери со стороны украинских силовиков составили 10 убитыми и пятеро ранеными, также уничтожена одна единица бронетехники БМП-1. Потери со стороны НМ ДНР составили трое ранеными», — добавили в пресс-службе НМ ДНР.

В то же время замначальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что вчера украинские войска обстреляли позиции ДНР в населённых пунктах Ясиноватая, Яковлевка, Докучаевск, Коминтерново, Безыменное, Ленинское, Саханка, Спартак, Донецк (район аэропорта и Петровский район). «За прошедшие сутки ВС Украины 39 раз нарушили режим прекращения огня… Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось 13 н.п. республики, по которым применялись тяжёлая артиллерия калибра 152 и 122 мм, танки, миномёты калибра 120 и 82 мм, а также БМП, БТРы, зенитные установки, гранатомёты и стрелковое оружие. В результате огня со стороны ВСУ получили повреждения два жилых дома в Петровском районе Донецка по улицам Летчиков и Лазо. При обстреле противником наших позиций один военнослужащий НМ получил ранение», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ВС ДНР зафиксировала прибытие в район Дзержинска группы офицеров из управления войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ численностью до 10 человек. Цель работы группы — оценка возможных нарушений при эксплуатации помещений фенольного завода, так как на его территории располагаются подразделения ВСУ вместе с техникой и боеприпасами.

«Кроме того, мы продолжаем фиксировать небоевые потери среди военнослужащих ВСУ. Так, в районе населенного пункта Дзержинск, в 72-й отдельной механизированной бригаде, в результате вооруженного конфликта с националистическими батальонами погибли четверо военнослужащих. Помимо этого, в 3-м батальоне 80-й отдельной штурмовой бригады, располагающемся в зоне ответственности 72-й бригады, получили ранения трое военнослужащих. Причиной перестрелок стал передел зон контроля потоков контрабанды. Данные факты скрываются от общественности, чтобы не подвергать дискредитации военное командование», — считает Басурин.

Он также рассказал, что подразделения ДНР продолжают заниматься боевой подготовкой. В частности, проводятся тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности, а также занятия с подразделениями спецназа по противодействию ДРГ противника.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера киевские силовики выпустили по позициям ДНР 34 мины и гранаты. «Всего по территории республики было выпущено 34 мины и гранаты», — сказал Марочко.

По его словам, представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали около 50 противотанковых мин, установленных подразделениями ВСУ в зоне разведения сил и средств в районе Золотого. «На участке разведения в районе населенного пункта Золотое осуществляется минирование местности подразделениями ВСУ. Данный факт подтверждают и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которыми зафиксировано по меньшей мере 50 противотанковых мин в поле в пределах демилитаризованного участка», — добавил Марочко.

Читайте подробнее: Военный Донбасс: ВСУ не смогли отбить Коминтерново. Идут учения ВМФ