Год назад казалось невозможным, чтобы лидеры Республиканской партии выступали в качестве тех, кто, по сути, способствует российскому вмешательству в политическую систему США, однако — как бы удивительно это ни было — именно такую роль в данный момент играют республиканцы, пишет Роберт Каган в статье для The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Читайте также: Не США осуждать Россию за вмешательство в дела стран — NI

Автор отмечает, что разведывательные службы США установили, что российское правительство вмешалось в выборы в США с намерением склонить чашу весов в определенную сторону. С учетом того, насколько большую «осторожность в таких суждениях проявляет разведывательное сообщество, и значения конкретных сведений», доказательства, по мнению автора, должны быть убедительными. По меньшей мере, любой здравомыслящий человек должен был бы прийти к выводу о том, что доказательств достаточно, чтобы начать серьезное расследование.

Читайте также: Директор ФБР рассказал сенаторам о вмешательстве России в выборы в США

На данном этапе напряженного политического конфликта, главное — не упускать из виду наиболее важный вопрос. Установление того, встречались ли отдельные лица новой администрации с официальными лицами из России, контакты с которыми могли носить значительный характер, — вторично, а факт таких контактов может быть выявлен со временем. Основной же вопрос заключается в способности России манипулировать выборами.

Читайте также: ФБР не может доказать связь Трампа с Россией

И это больше не вопрос политики, но уже вопрос национальной безопасности. Если правительство России вмешалось в выборный процесс в США в 2016 году, значит, она может повторить такой шаг и в последующие годы. Иными словами, Россия обладает опасным оружием, более эффективным, чем боевые корабли, танки или бомбардировщики. Ни Россия, ни любой другой потенциальный противник не может навредить политической системе США с помощью инструментов войны. Однако посеяв сомнения относительно законности, целостности и надежности выборного процесса в США, Москва может потрясти эту систему до основания.

Читайте также: FP: Обвинения России — признак наивности и двойных стандартов США

И США оказались не единственной жертвой. Утверждение по меньшей мере одного бывшего члена администрации Барака Обамы и ряда других официальных лиц, что «совершенное в прошлом году вмешательство стало ожидаемой расплатой за прошлые политические шаги США», не выдерживает критики, поскольку Россия также вмешивается в готовящиеся выборы во Франции и Германии, уже приложив свою руку к недавнему референдуму в Италии и большому числу голосований по всей Европе. Россия, подчеркивает автор, применяет это оружие против стольких «демократических стран», сколько возможно, для подрыва доверия в демократические институты.

Читайте также: Олланд: Франция должна мобилизоваться против киберугрозы

На этом фоне «демократическим странам» придется выработать пути того, как отвечать на эти шаги Кремля. А с учетом того, что следующие выборы в Конгресс пройдут через 20 месяцев крайне важно получить всю картину того, что Россия сделала, и того, что она может сделать. И как можно скорее. Чем дольше американская общественность будет находиться в неведении относительно российских манипуляций, тем дольше страна будет подвергаться им. Чем дольше Конгресс упускает возможность получить нужные сведения, тем сложнее будет отвечать на угрозу. К сожалению, на нынешнюю администрацию в этом вопросе полагаться нельзя .

Читайте также: Более 50% американцев высказались за расследования связи между Трампом и РФ

Автор уверен, что нет необходимости спрашивать, что бы республиканцы делали, будь «ботинок на другой ноге», — если бы Россия вмешалась выборы для избрания демократического кандидата. Они бы стали требовать учреждения двухпартийного специального комитета Конгресса или создания экспертной группы, обладающей полномочиями рассмотрения этого дела. Они бы стали настаивать, что — по причинам исключительно национальной безопасности — важно установить, что же произошло: что сделала Россия, как и какими средствами предотвратить это в следующий раз.

Читайте также: Вся королевская рать Трампа под угрозой: Флиннннн…

И если такое расследование установит, что определенные официальные лица США каким-то образом участвовали или способствовали российской операции, они бы стали настаивать на том, что такая информация была сделана достоянием общественности и чтобы были начаты соответствующие юридические разбирательства. И если бы демократы попытались замедлить расследование или заблокировать создание специальных комитетов или экспертных групп или настаивать на том, что расследование должно проходить в рамках разведывательного сообщества, которое не допускает общественность ни к следствию, ни к его результатам, республиканцы сразу ж обвинили их в укрывательстве преступления и в том, что они подвергают нацию новым ударам.

Читайте также: МИД Канады: «Россия может нас дестабилизировать»

Однако сейчас именно республиканцы занимаются тем, что скрывают от общественности преступление. Лидер партии — президент США — подвергает сомнению результаты работы, мотивы и честность разведывательных структур. Лидеры Республиканской партии в Конгрессе, отмечает автор, выступали против создания любого следственного комитета, как в рамках законодательного органа, так и за его пределами.

Более того, они настояли на том, что расследование должно проводиться представителями двух комитетов по разведке. Однако председатель одного из них в Палате представителей заявил, что он не видит срочности в проведении расследования, а также подверг сомнению серьезность и достоверность обвинений.

Председатель комитета в Сенате, принадлежащий к Республиканской партии, приступил к выполнению возложенных на него обязательств с большой неохотой. В результате этого расследования будут вестись с большой задержкой, дадут малое число данных, еще меньшая часть которых будет предоставлена общественности. Сложно не прийти к выводу, что именно в этом и намерение руководства Республиканской партии, находящегося как в Белом доме, так и в Конгрессе.

Читайте также: Лидеры демократов обеих палат Конгресса США оказались «связаны с Россией»

Этот подход не только наносит удар по национальной безопасности США, но и ставят Республиканскую партию в неприглядное положение. Когда они мешают проводить тщательное, открытое и оперативное расследование, они по факту становятся соучастниками России. Несомненно, не в этом их намерения, поскольку никто в Республиканской партии не хочет помогать России наносить вред США и их демократическим институтам. Однако республиканцам необходимо смириться с тем, что замедляя, ограничивая или иными действиями мешая самому всестороннему расследованию, они этим и занимаются.

Читайте также: Генерал Флинн и враги народа. Американского народа

Пришло время, заключает автор, Республиканской партии поставить интересы национальной безопасности над чисто партийными. Лидерам Республиканской партии необходимо это сделать незамедлительно. Они должны дать комитету соответствующее задание и предоставить ему все необходимые средства для того, чтобы он мог докопаться до того, что в действительно произошло в 2016 году. После этого необходимо начать искать пути защиты нации от нового оружия, которое угрожает ослабить американскую демократию. Ставки слишком высоки, чтобы вести дела по-старому.

Читайте также: American Conservative: В любой ситуации вините Путина и Россию