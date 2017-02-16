Александр Бродский, , 01:18 — REGNUM

Генерал Флинн является одним из наиболее известных и уважаемых военных разведчиков США. В частности, он известен в армии США той позицией, которую он занимал по отношению к исламистскому террору, с которым американской армии реально пришлось воевать в Афганистане, Ливии и Ираке. Причем речь идет не о свержении правительств этих стран в ходе так называемых цветных революций, а о настоящей войне с исламистами, которая неизбежно начиналась в этих странах после победы «демократов Бенгази», «умеренной оппозиции» Асаду или «угнетенных курдов» Ирака.

Позиция эта более или менее соответствует мировоззрению большей части младшего и среднего командного состава армии США, а возможно, что и высшего тоже (кроме, естественно, назначенцев Хиллари Клинтон). И в значительной мере определяется это мировоззрение ненавистью к политикам и спецслужбистам, которые посылают солдат умирать в мусульманских странах, а сами за их спиной заключают сделки с врагом.

Вершины эта ненависть достигла после гибели в Бенгази посла США Стивенса, когда сарафанное радио и протрамповский сайт Infowars сообщили, что несколько подразделений армии США получили сигнал SOS и были готовы в течение часа оказаться в Бенгази и размазать тонким слоем по пустыне исламистов, штурмующих опорный пункт ЦРУ, где находился посол Стивенс. Но им приказом запретило это делать вышестоящее начальство, породив тем самым подозрение, что госсекретарь Хиллари Клинтон умышленно отключила телефон и ушла спать незадолго до начала штурма опорного пункта ЦРУ в Бенгази.

Это подозрение еще больше укрепилось после того, как выяснилось, что люди, с которыми госсекретарь Хиллари Клинтон находилась в личном контакте через неподконтрольный государству сервер, о котором официально никто ничего не знал ни в Госдепе, ни в Белом Доме, спровоцировали свержение правительства Каддафи, имея совместные с исламистами финансовые интересы в Ливии. Это стало известно во время 14-тичасового допроса госсекретаря Хиллари Клинтон в комиссии конгресса США по расследованию обстоятельств гибели в Бенгази посла США в Ливии Стивенса и охранявших его солдат.

Этот допрос транслировался на весь мир и продолжался 14 часов, из которых 13 часов Хиллари Клинтон отвечала на заранее приготовленные ею самой вопросы, задаваемые такими конгрессменами, как Элиа Камминг, который два дня назад потребовали отставки генерала Флинна. Но тогда вопреки сопротивлению вышеупомянутых конгрессменов в течение одного часа вопросы ей задавал председатель комиссии Трей Гауди, из которых стало известно о переписке госсекретаря Хиллари Клинтон с ее конфидентом Синди Блументалем. Последний был мостиком между ней и отставным сотрудником ЦРУ, уволенным за нарушения этики, который и предоставил ей информацию, на основании которой госсекретарь Хиллари Клинтон убедила или скорее заставила президента Обаму санкционировать установление бесполетной зоны в Ливии.

Причем сам Барак Обама в своем интервью журналу Атлантик в апреле 2016 года, получившим название «Доктрина Обамы», назвал это решение катастрофой и самой большой ошибкой своего президентства. Тогда в апреле 2016 года он наслаждался растущей славой и популярностью, и подводил итоги своего президентства, думая, что когда он уйдет на дембель, так и не позволив Хиллари Клинтон захватить власть и нажать на красную кнопку, Берни Сандерс будет стоять на ступеньках Белого Дома и махать ему вслед синим платочком со слезами на глазах.

Тогда он находился в состоянии эйфории во второй раз, а в первый раз он впал в это весьма прискорбное состоянии в апреле 2012 года, когда он, успешно отбившись от оркестрованных Хиллари Клинтон обвинений в том, что он родился в Кении, а не в США, думал, что свой второй срок в Белом Доме он будет сам определять внешнюю политику США. Именно тогда Обама, решив идти на второй срок без Хиллари Клинтон, назначил генерала Флинна директором военной разведки США с тем, чтобы заслуженный военный разведчик США подготовил реверс устроенной Хиллари Клинтон арабской весны.

А уйти в отставку генерала Флинна он «попросил» 20 апреля 2014 года, оказавшись снова в окружении летучих обезьян Бастинды после возвращения Крыма в состав России. Освободили его от них патриоты Америки только через полгода, сменив всю охрану президента после того, как работники спецслужб, близкие к президенту Бушу, обнаружили Барака Обаму в одном лифте с вооруженным охранником, известным своей склонностью к немотивированному насилию.

Из всего этого можно сделать вывод, что генерал Флинн является старым врагом Хиллари Клинтон, который боролся с ее политикой сотрудничества с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже когда она была не частным лицом, а всесильным госсекретарем. И в 2014 году он был уволен с поста главы военной разведи с подачи клинтонитов, в очередной раз поставивших под контроль президента Обаму. А сейчас они же заставили его подать в отставку, поймав на вранье вице-президента Пенса, который за незадолго до присяги президента Трампа, сказал, что ему ничего неизвестно о переговорах генерала Флинна об отмене санкций, наложенных на Россию. Они вменили Флинну обман вице-президента США еще тогда, когда вице-президент Пенс не был вице-президентом, и партия войны клинтонитов в Конгрессе судорожно искала хоть одного сенатора США, готово поддержать их требование отменить результаты выборов на том основании, что президент Трамп — марионетка Путина

Но несколько дней назад разведывательное сообщество США обнародовало записи переговоров генерала Флинна с русским послом, из которых следовало, что он таки обсуждал санкции, наложенные на Россию администрацией президента Обамы. Причем для давления на генерала Флинна и президента Трампа был использован так называемый акт Логана 1799 года, запрещающий гражданам США вести частные переговоры с субъектом международного права, находящимся в состоянии «диспута» (спора) с правительством США. Этот закон был применен один единственный раз в 1803 году для осуждения несущего околесицу фермера-бонапартиста, но в 1994 году его весьма предусмотрительно активировала Хиллари Клинтон, будучи всесильной первой леди США и «царем» медицинской реформы.

При этом запись переговоров генерала Флинна с российским послом вело ЦРУ, основанное Алленом Даллесом, имя которого было присвоено аэропорту столицы США после того как он в 1945 году в ходе операции Sunrise/Crossword за спиной правительства Рузвельта провел частные переговоры о сепаратном мире с правительством нацистской Германии. А нацистская Германия в тот момент находилась в состоянии не просто «диспута» с США, а войны, Второй мировой войны, о чем нам и поведал гениальный фильм «Семнадцать мгновений весны».

Но и это не предел. И вскоре генерал Флинн поведал изумленной общественности, что под санкциями, которые он обсуждал с российским послом, сторонники Хиллари Клинтон имеют в виду не санкции, наложенные на Россию после «оккупации Крыма», а объявление 29 декабря 2016 года персонами нон грата 35 российских дипломатов. Между тем в канун Нового года российские дипломаты физически не могли покинуть США в предписанные им 72 часа и, несомненно, были бы арестованы по истечении этого срока теми же людьми, которые в 2001 году уже один раз арестовали госсекретаря объединенного государства России и Белоруссии, прибывшего на инаугурацию президента Буша-младшего.

Таким образом, наследники человека, заключившего за спиной президента Рузвельта сепаратный мир с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, только что заставили подать в отставку американского патриота и заслуженного военного разведчика за то, что он оказал содействие в организации спецрейса, вывезшего из США российских дипломатов с семьями. Их приводит в ярость то, что он не позволил событиям развиваться по катастрофическому сценарию, предотвратив тем самым ядерную войну с Россией, которую пыталась устроить уходящая администрация за 20 дней до окончания срока своих полномочий.

Более того, последние несколько лет эти люди вместо разведывательной деятельности в интересах народа США занимаются внутренней политикой, пытаясь привести к власти полюбившуюся им кандидатку на пост президента США, забыв, что это строжайшим образом запрещено им законом США, И неудивительно, что после этого возникают законные сомнения в том, что вышеупомянутые санкции были объявлены президентом Обамой добровольно, а не по просьбе вооруженного мужчины с историей немотивированно насилия, подобно тому охраннику, с которым президент Обама катался в лифте в сентябре 2014 года.

И если Трамп рассчитывал отставкой Флинна погасить скандал или утихомирить буйствующих противников, то уже раздаются голоса, требующие продолжения расследования дела о государственной измене генерала Флинна, так как, по мнению требующих и протестующих, он говорил с российским послом по поручению президента Трампа. А это уже повод для импичмента, и все это начинает напоминать Евромайдан в Киеве в 2013 году. Сильно напоминать.

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