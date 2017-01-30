Александр Белов, , 12:40 — REGNUM

Если спросить члена Конгресса США, что он думает о «вмешательстве России в выборы президента», законодатель с готовностью назовет поступок Москвы «почти объявлением полномасштабной войны». Для членов Республиканской и Демократической партий «взлом Россией Национального комитета Демократической партии США» является целенаправленным нападением на демократию, которое нельзя терпеть.

Неприемлемыми являются действия России, которая «взломала переписку одной из политических партий США и опубликовала выборочно материалы, чтобы склонить чашу весов на выборах в суверенном государстве» в нужную ей сторону. Несмотря на то, что это «очевидное нарушение суверенитета», «поведение Москвы» нужно рассматривать с определенной исторической перспективы, поскольку на протяжении многих десятилетий Вашингтон был тем местом, где шла организация государственных переворотов, предпринимались попытки насильственного свержения власти по всему миру и осуществлялось вмешательство в избирательный процесс в других странах, пишет Дэниэл Депетрис в статье для The National Interest.

Так, автор напоминает о вмешательстве США в дела Гватемалы в 1952—1954 годах, когда президенты Гарри Трумэн и Дуайт Эйзенхауэр поручили ЦРУ провести секретную операцию против Хакобо Арбенса — демократически избранного президента страны, который избирался на платформе сокращения имущественного расслоения между землевладельцами и крестьянами. Администрации Трумэна и Эйзенхауэра считали его угрозой доминированию США в Западном полушарии, а также вызовом доктрине Монро. В то же самое время антикоммунистические настроения в Вашингтоне были настолько сильными, что лидер любой иностранной державы, который хоть отдаленно создавал впечатление подверженности влиянию Советского Союза, считался частью коммунистического проекта.

Впоследствии — отчасти из-за материальной поддержки его противников со стороны США — Арбенс был вынужден подать в отставку и бежать из страны. Так, администрация Эйзенхауэра одобрила бюджет в $2,7 млн на подрыв его правительства. В рамках плана ЦРУ был составлен список лиц в Гватемале, которых следовало убрать с политической арены как посредством физической ликвидации, так и через отправку их в ссылку. Через полвека тогдашний президент страны попросил у сына Арбенса прощения за отстранение его отца от власти, после которого в стране начался период насилия, унесшего жизни более ста тысяч человек.

Вмешались США и во внутренние дела Чили, президент страны Сальвадор Альенде в 1970-х годах был врагом США номер один в Латинской Америке. Граждане страны видели в нем человека, способного дать ход экономическим реформам, однако в администрации Никсона считали его возможностью для Советского Союза получить плацдарм в регионе, где Москва могла бы принести большой вред США.

Согласно собственному анализу ЦРУ, ведомство попыталось предотвратить избрание Альенде в 1970 году с помощью поставок оружия его противникам. Когда же этот план сорвался и Альенде получил большинство на выборах, ЦРУ получило информацию о готовящемся государственном перевороте со стороны чилийских военных. Вашингтон не стал вмешиваться в этот процесс — шаг, который был воспринят военным командованием Чили как согласие на переворот.

Из документов, рассекреченных и представленных общественности, видно, насколько крупной угрозой для администрации Никсона был Альенде. Так, в ходе встречи в Белом доме он дал понять своим советникам, что правительство Альенде является угрозой национальной безопасности США, возможным союзником Советского Союза. Это правительство президент-республиканец посчитал нужным сдерживать с помощью урона экономике страны. Альенде впоследствии был вынужден застрелиться, когда он был окружен военными Чили. После смерти Альенде к власти пришел Аугусто Пиночет, диктаторский режим которого продлился 17 лет.

Еще одним примером вмешательства США во внутреннюю политику стал Иран. Так, вероятно, ни один спланированный ЦРУ государственный переворот не оказал столь же значительного и длительного воздействия, как совместная операция США и Великобритании против премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, который пытался национализировать нефтяную промышленность страны. Соединенное Королевство, которому принадлежал контроль над ресурсами страны, обратилось к США о разработке плана свержения Мосаддыка. Лондон стремился заменить его на более сговорчивую фигуру, которая смогла бы заключить более выгодные соглашения с Западам о доходах от нефти. Так же, как Великобритания беспокоилась о потере нефти, Вашингтон все больше убеждался, что Тегеран поворачивается в сторону Москвы. В результате директор ЦРУ дал добро на финансирование свержения Мосаддыка.

План ЦРУ сработал, из-за того что направленная против премьер-министра пропаганда стала просачиваться в иранскую прессу, и того, что значительный сегмент вооруженных сил страны был готов к действиям. Впоследствии Мосаддык был свержен, а на его место вернулся шах Мохаммед Реза Пехлеви. Осуществленные в эти временные рамки действия оказали большее влияние на американо-иранские отношения, чем мог себе представить Эйзенхауэр. Так, аятолла Али Хаменеи по-прежнему напоминает о падении Мосаддыка, тогда как сторонники жесткой линии в исламской республике продолжают использовать этот период в качестве примера того, почему Вашингтону нельзя доверять.

Наконец, ни одно обсуждение попыток США организовать перевороты не будет полным без упоминания Кубы. Во время холодной войны не было большей страшилки для США в Латинской Америке, чем Фидель Кастро, который выгнал с острова поддерживаемую США диктатуру и правил островом на протяжении шести десятилетий.

По данным организации Church Committee investigation, ЦРУ пыталось ликвидировать Кастро по меньшей мере восемь раз. Некоторые из предложенных планов были настолько фантастическими, что законодатели не могли поверить, что такое может рассматриваться на самом деле. Предлагались варианты устранение Кастро с помощью мощных винтовок, таблеток и ручек с ядом, бактериальных порошков и других средств, которые сложно себе представить.

И это были только попытки его физического устранения. ЦРУ также организовало две крупномасштабные тайные операции — в Заливе свиней в 1961 году и операцию «Мангуст» в 1962-м, целью которых было свержение Кастро и замена его власти поддерживаемым США правительством. Нет необходимости говорить, что все эти операции оказались провальными.

Это только четыре случая, когда США пытались повлиять на политический процесс в другой стране. Необходимо также отметить, что уже в этом столетии Вашингтон провел две миссии по смене режима — в 2003-м в Ираке и в Ливии в 2011 году. Также, скорее всего, рассматривался вариант осуществления третьей — в Иране.

Таким образом, Вашингтон является по-прежнему местом, где смена режима считается вполне нормальным политическим шагом. Поэтому когда в следующий раз Россию обвинят в нарушении суверенитета или вмешательстве в политическую систему США, следует помнить, что в прошлом действия Вашингтона не всегда соответствовали его словам.