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Директор ФБР рассказал сенаторам о вмешательстве России в выборы в США

Политика
Брифинг проходил за закрытыми дверями

Вашингтон, 18 февраля 2017, 10:48 — REGNUM  Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми провел закрытый брифинг для сенаторов Конгресса США, посвященный Российской Федерации. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что на Капитолийском холме состоялся закрытый брифинг для членов сенатского комитета по разведке, в котором также принял участие лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер (штат Нью-Йорк). Брифинг длился более трех часов.

О проведении брифинга не сообщалось заранее, СМИ узнали о нем лишь тогда, когда директор Коми появился в Капитолии. По итогам встречи, которая проходила в комнате для секретных брифингов, не было сделано никаких заявлений.

Однако, издание Politico сообщает, что темой брифинга было якобы имевшее место вмешательство Российской Федерации в выборы президента США. Дело в том, что сенатский комитет по разведке уже несколько месяцев изучает вопрос о том, имело ли место вмешательство РФ в американские выборы.

Напомним, ещё в конце декабря тогдашний президент США Барак Обама ввел санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ за то, что они якобы вмешивались в выборы в США, а также оказывали давление на американских дипломатов, работающих в России. Одновременно с этим сенат Конгресса США заявил, что проведет собственное расследование этого вопроса. Это расследование пока ничем не завершилось. Общественности так и не были представлены какие-либо доказательства того, что подобное вмешательство действительно имело место.

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