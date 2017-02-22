Руководству стран-членов ЕС необходимо выступить против безрассудной политики администрации США, введшей запрет на въезд гражданам ряда мусульманских стран, а также грозящей отказаться от ядерной сделки с Ираном. Если ЕС не встанет на защиту ценностей и интересов Запада, Трамп будет и дальше испытывать рамки допустимого, пишут Дина Есфандиари и Ариана Табатабаи в статье для The National Interest.

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Так, отмечают авторы, ближневосточная политика Трампа идеологически направлена против Ирана, который, по мнению команды президента-республиканца, контролируется «безумными муллами», следует идеологии исламской революции и готов идти до безрассудства в своем противостоянии США. Администрация Трампа раздувает угрозу со стороны Ирана, не понимая намерений Тегерана. В Йемене же Вашингтон следует линии Саудовской Аравии, считая, что хуситы — марионетки Ирана и поэтому угроза для США, однако реальность намного сложнее.

Более того, в ответ на запуск Ираном баллистической ракеты средней дальности Белый дом «предупредил Иран» и ввел новые санкции против него. В ЕС опасаются, что все это может поставить сделку с Ираном под удар, тогда как из-за сильно антииранского тона деэскалация незначительных кризисов может оказаться более сложной.

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Еще во время предвыборной кампании Трамп пообещал «разорвать» сделку с Исламской республикой, однако Совместный комплексный план действий — это не двусторонний договор между США и Ираном, в его заключении участие принимали Франция, Великобритания, ФРГ, КНР и Россия. Для Европы сделка важна тем, что решает ключевую проблему — иранскую ядерную программу, а также открывает дверь для диалога с Тегераном для преодоления других противоречий.

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Более агрессивный тон новой администрации также идет во вред борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, где — при том, что роль Тегерана и вызывает некоторое беспокойство, — нельзя отрицать, что ЕС, США и Иран имеют одни и те же цели. Исламская республика решительным образом заинтересована в борьбе против исламистов. Для Тегерана уничтожение боевиков является приоритетной задачей как во внешней, так во внутренний политике, а США и Иран уже провели ряд скоординированных действий, результатом которых стали успешные миссии. Тем не менее из-за все более агрессивного тона новой администрации этот диалог и координация становятся менее реалистичными, что ставит под удар борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

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Помимо этого, президент Трамп определил приоритетной задачей новой администрации борьбу с «радикальным исламским терроризмом». В рамках этой борьбы он подписал спорный исполнительный указ, запрещающий беженцам и иммигрантам из семи стран с преобладающим мусульманским населением въезд в США.

Подстава

Этот исполнительный указ не только не помогает в противодействии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их идеологии, но и является подарком террористам, поскольку даже в нынешнем приостановленном состоянии этот указ — прекрасным инструментом вербовки для боевиков. Исламисты на протяжении долгого времени не могли убедить представителей мирового ислама в том, что идет противостояния ислама и Запада, теперь же у них есть для этого прекрасная возможность. Этот указ также способствует радикализации не интегрированных мусульман, и подрывает позиции умеренных последователей этой религии, противостоящих экстремистской идеологии.

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Этот запрет в еще большей степени подрывает соглашение с Ираном, поскольку он посылает конфликтующие сигналы инвесторам и предпринимателям, которые стремятся войти на иранские рынки после сделки. Если Тегеран не сможет получить преимущества сделки, у него будет меньше мотивов придерживаться её условий до конца.

Но, вероятно, наибольшее беспокойство для Брюсселя и стран ЕС вызывает вопиющее пренебрежение Трампа союзами и его отношение к партнерам США. Выбранная президентом-республиканцем риторика в отношении традиционных союзников и друзей США свидетельствует о презрении нового главы Белого дома любого, кто критикует выбранный США курс. Вместо них, Трамп сближается с президентом России Владимиром Путиным, чьи действия стали угрозой безопасности ЕС.

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Радикальные перемены внутренней и внешней политики, осуществленные Трампом, и его пренебрежение традиционными принципами функционирования международных отношений ставят ЕС и страны-члены блока перед дилеммой: воспротивиться президенту-республиканцу и рискнуть лишиться важного союзника или же занять более пассивную позицию, что даст Трампу возможность выбрать иной тон и, вероятно, нанести ущерб собственным интересам ЕС. Авторы подчеркивают, что выбор очевиден — ЕС должен встать на защиту себя и своих интересов.

По вопросу ядерной сделки с Ираном Евросоюз должен сделать все, что требуется, чтобы воплощение достигнутых с Тегераном договоренностей продолжалось. Хотя это означает необходимость добиваться от Тегерана приверженности взятых на себя обязательств, ЕС и США должны соблюдать и свои. Европейский блок должен защищать сделку и делать все возможное, чтобы мелкие кризисы не выходили из-под контроля. Это особенно важно в сложные моменты, как например, в ближайшие месяцы, когда сторонники жесткой линии в Иране будут испытывать это соглашение на прочность посредством ракетных испытаний и киберактивности. И это на фоне желания, как кажется, администрации Трампа пойти на эскалацию.

Одним из способов добиться этого является восполнение пустоты, образовавшейся после ухода Джона Керри. ЕС и его страны-члены должны развивать созданные Федерикой Могерини хорошие отношения с Ираном, чтобы тем партнером Исламской республики, к которому Тегеран обратится первым во время кризиса, был именно ЕС. К тому же Евросоюз должен продолжать взаимодействовать с Ираном и по другим направлениям, в том числе по вопросу поддержки Тегераном «террористических групп», его деятельности в регионе и соблюдения прав человека. Брюссель должен также гарантировать, что Иран получит выгоды от соглашения благодаря торговым и экономическим сделкам.

Кроме того, лидеры стран ЕС должны продолжить критику исполнительного указа Трампа, они также должны помогать тем, кто окажется в «подвешенном» состоянии и не сможет вернуться в США для продолжения своего обучения или работы, если запрет будет восстановлен. Например, Франция заявила, что удвоит число виз, выданных гражданам Ирана. Брюссель примет активные меры для рассмотрения возможности расселения и помощи беженцам, уже проверенным правительством США, которым не дали поселиться в США. ЕС и официальные лица стран-членов должны поднимать этот вопрос на каждом уровне взаимоотношений с администрацией Трампа.

JoaquinAranoa Брюссель

Президент Трамп продемонстрировал, что он лучше всего реагирует на жесткую позицию, и ЕС должен дать понять, что союз — не просто получатель одолжений США, но неотъемлемая часть архитектуры национальной безопасности США и возглавляемого ими миропорядка, а также ключевой партнер Вашингтона. Поэтому официальные лица ЕС должны восприниматься равными.

Более того, ЕС должен оказать на Трампа давление, чтобы его администрация приняла и следовала постоянной линии по отношению к НАТО и России. Из-за нехватки постоянства в этих вопросах под угрозой находятся и ЕС и безопасность его стран-членов, даже если риторика США и не подкрепляется реальными шагами. ЕС также должен продавливать более жесткую позицию Запада по отношению к России. Нельзя забывать и об Афганистане, на стабилизацию которого Европейский блок направил значительные материальные и человеческие ресурсы. В связи с этим блок должен требовать от Вашингтона стратегии в отношении этой страны.

Таким образом, у ЕС есть как интересы, так и моральная ответственность в том, чтобы противостоять безрассудным политике и риторике администрации Трампа. Исполнительный указ и позиция США по Ирану угрожают европейской безопасности, поскольку они идут во вред борьбе с терроризмом и ставят под удар воплощение ядерной сделки с Ираном. Если ключевые союзники, в том числе ЕС, не встанут на защиту своих ценностей и интересов, Трамп, скорее всего, будет продолжать испытывать рамки допустимого. Это подорвет интересы, ценности и ключевые стратегические усилия Запада, а также создаст впечатление слабости ЕС.