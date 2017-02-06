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Запрет Трампа на въезд мигрантов вредит американской разведке – WP

Политика
Со спецслужбами США в странах, в отношении которых действует запрет, теперь будут сотрудничать лишь в корыстных целях
1 / 2 Протесты против указа Дональда Трампа
Иллюстрация: Vice.com
Протесты против указа Дональда Трампа

Вашингтон, 6 февраля 2017, 08:21 — REGNUM  Исполнительный указ президента США Дональда Трампа наносит удар по способности спецслужб страны поддерживать эффективную агентурную деятельность в странах, в отношении которых введен запрет, пишет Майкл Хейден в статье для The Washington Post.

Автор отмечает, что исполнительный указ президента Трампа по иммиграции был необдуманным и необоснованным шагом, а воплощение его в жизнь было сопряжено с рядом просчетов. Он стал не результатом требований спецслужб, а попыткой выполнить предвыборное обещание в ответ на угрозу, которую сама новая администрация Белого дома и раздула.

2 / 2 Дональд Трамп показывает подписанный указ по иммиграции
Иллюстрация: Theepochtimes.com
Дональд Трамп показывает подписанный указ по иммиграции

В то же самое время шесть из семи стран, в отношении которых введен запрет — исключением стал Иран, — обладают крайне важными человеческими ресурсами для ответа на угрозы в отношении США. Речь идет об агентуре спецслужб США, которые отныне могут оказаться не столь готовыми к сотрудничеству с Вашингтоном.

Несмотря на то, что этот запрет носит временный характер, а также возможность того, что из него будут сделаны исключения, эффективность работы и безопасность сотрудников спецслужб все равно сократятся, подчеркивает автор, поскольку им приходится работать в сложных условиях, где жизнями людей управляют слухи и домыслы. И не нужно быть параноиком, чтобы совместить исполнительный указ Трампа с его антиисламской риторикой во время предвыборной кампании. На Ближнем Востоке — с его основанной на чести культуре — проще вербовать кого-то, кто прежде в тебя стрелял, а не того, чьё общество оскорбили.

На этом и основывалась позиция спецслужб, которые стремились убедить своих агентов, что они ценны, что их общество уважают. Более того, указ Трампа идет вразрез и с самой идеей США, которая необходима для того, чтобы «продать мечту». Так, обращает внимание автор, у Советского Союза с этим были проблемы, тогда как большинство целей разведки США — официальные лица, фигуры в вооруженных силах, африканские революционеры, лидеры племен — могли бороться против политики США, их вторжений, много чего, однако они любили Америку, считая её особым местом, хотя, возможно, и не хотели отправляться туда.

В качестве одного из таких примеров автор приводит Мохаммеда Шахвани — командира подразделения сил специального назначения в войне Ирака против Ирана. Он получил такую популярность в своей стране, что Саддам Хуссейн стал считать его угрозой своему правлению, из-за чего Шахвани был вынужден покинуть Ирак и поселиться в городе Лизбург, штат Вирджиния.

После же свержения Саддама Хусейна Вашингтон убедил его направиться в Ирак и возглавить спецслужбы страны. На этот шаг Шахвани пошел не только потому, что он был патриотом Ирака, но и потому, что знал, что может рассчитывать на прибежище в США. Сейчас же многие члены семьи Шахвани, по-прежнему находящиеся в Ираке, не имеют права въезжать на территорию США.

В условиях войны, которую США ведут в Ираке, Вашингтону могут потребоваться такие люди, как Шахвани. Однако своим исполнительным указом и предвыборной риторикой президент Дональд Трамп создал такие условия, когда к сотрудничеству со спецслужбами США будет стремиться наихудший из типов агентуры — те, кто идет на это ради денег.

regnum author Максим Исаев
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