Президент Финляндии: Путин — не главная угроза для Европы

Тем не менее действия РФ на Украине в сочетании с терроризмом и миграцией являются основными внешними рисками для континента

Хельсинки, , 17:39 — REGNUM Страны Европы начинают осознавать, что они должны взять на себя больше отвественности за собственную безопасность, несмотря на членство в НАТО и безусловное доверие к военному альянсу. Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Ниинистё опроверг утверждение о том, что российский президент Владимир Путин является главной внешней угрозой для Европы. В то же время он указал на совокупность внешних рисков: «<…> это терроризм и миграция, а также действия России в Крыму и на Украине», — заявил финский президент.

Напомним, что власти Финляндии активно поддерживают планы Европейского союза по расширению единой политики в области безопасности и обороны. По словам премьер-министра страны Юхи Сипиля, становление оборонного измерения Евросоюза позволит рассеять опасения европейцев относительно собственной безопасности.

Отметим, что в правительстве Финляндии неоднократно заявляли о том, что страна не собирается вступать в НАТО, но оставляет за собой такую возможность. Тем не менее все отчётливее становится тенденция к сближению Хельсинки с военным альянсом. Так, на минувшей неделе Финляндия подписала с НАТО рамочное соглашение о сотрудничестве в области киберзащиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе правительства по оборонной политике, опубликованном 16 февраля, говорится о намерении Финляндии усилить сотрудничество в оборонной сфере с ЕС, НАТО, США и Швецией. Власти продолжают отрицать наличие «российской угрозы» для Финляндии, однако указывают на рост напряжённости в регионе Балтийского моря. В связи с этим численность финских войск будет увеличена на 20% или на 50 тыс. человек. Кроме того, с 2021 года ежегодные расходы на оборону возрастут на 150 млн евро.