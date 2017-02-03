Минфин США ввел новые санкции против Исламской Республики Иран

В США поменялась администрация, а вместе с ней и политика

Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Власти США ввели новые санкции против Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Сообщается, что в обновленный черный список попали ещё 13 граждан Ирана и 12 иранских юридических лиц. США подозревают этих людей и эти предприятия в поддержке терроризма. Санкции представляют собой заморозку активов (если таковые имеются на территории США), запрет на въезд и запрет американским гражданам и компаниям вести дела с теми, кто попал под санкции.

Кроме обвинений в поддержке терроризма, ряд иранских компаний попали под санкции за то, что, по мнению США, они имеют отношение к иранской программе по созданию баллистических ракет.

Напомним, в начале февраля стало известно, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты в окрестностях города Семнан.

Отношение к Ирану в США резко переменилось после президентских выборов. Если администрация Барака Хусейна Обамы была готова на частичный компромисс с Ираном по вопросу ядерной программы, и даже были сняты некоторые санкции, то пришедший к власти Дональд Трамп считает Иран одним из главных спонсоров исламского терроризма и, кажется, намерен вновь начать противостояние с этой страной.