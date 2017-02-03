Пятница, 03 Февраля 2017 года
20:48:57 МСК

Минфин США ввел новые санкции против Исламской Республики Иран

Политика
В США поменялась администрация, а вместе с ней и политика
Иран Иран

Вашингтон, 3 февраля 2017, 19:25 — REGNUM  Власти США ввели новые санкции против Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Сообщается, что в обновленный черный список попали ещё 13 граждан Ирана и 12 иранских юридических лиц. США подозревают этих людей и эти предприятия в поддержке терроризма. Санкции представляют собой заморозку активов (если таковые имеются на территории США), запрет на въезд и запрет американским гражданам и компаниям вести дела с теми, кто попал под санкции.

Кроме обвинений в поддержке терроризма, ряд иранских компаний попали под санкции за то, что, по мнению США, они имеют отношение к иранской программе по созданию баллистических ракет.

Напомним, в начале февраля стало известно, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты в окрестностях города Семнан.

Отношение к Ирану в США резко переменилось после президентских выборов. Если администрация Барака Хусейна Обамы была готова на частичный компромисс с Ираном по вопросу ядерной программы, и даже были сняты некоторые санкции, то пришедший к власти Дональд Трамп считает Иран одним из главных спонсоров исламского терроризма и, кажется, намерен вновь начать противостояние с этой страной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Елена ХаненковаСтив Бэннон – главный стратег и алармист Белого дома
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Борис МарцинкевичWestinghouse: Контуры российско-американской «большой сделки»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.02.17
Вице-премьера Тасмагамбетова отправили послом Казахстана в Россию
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Назарбаев переживает за коррупционеров больше их родителей
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКлиенты Приватбанка массово переходят в российские банки на Украине: обзор
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Сергей Лавров и Делси Родригес 6 февраля проведут переговоры в Москве
МоскваРоссия Отношения России и Венесуэлы Политика
NB!
03.02.17
Музею в парке — нет! Махачкалинцы не дали начать стройку
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
03.02.17
В феврале на Украине могут остановиться все ТЭС и ТЭЦ из-за блокады ДНР
КиевУкраина Гражданская война на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Ждет ли Бразилию новый импичмент?
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
03.02.17
В Совфеде призвали не накалять отношения между Россией и Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Трамп решил вооружить курдов на севере Сирии
ВашингтонСША Курдистан Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора
МинскБелоруссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора о границе
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
Сводка боев в Донбассе: После удара «Ураганом» в Донецке закрыли все школы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
СКР возбудил уголовное дело по факту гибели населения Донецка
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»
МинскБелоруссия Экономический кризис в Белоруссии Экономика
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
ещё главное