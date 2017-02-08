Чтобы победить ИГ, Трамп должен оставить Иран в покое – AC

Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Одержать победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими исламистами, орудующими на Ближнем Востоке, новой администрации США не удастся, если Вашингтон продолжит практику одновременного противостояния Ирану и исламским радикалам, пишет Шармин Нарвани в статье для The American Conservative.

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Автор отмечает, что на фоне того, как высоко Трамп ставил угрозу со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе своей предвыборной кампании, довольно странным кажется заявление его советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Он отметил, что направит свое внимание на Иран.

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Однако шиитский Иран — региональная держава, которая на протяжении многих столетий не начинала войн, развивает отношения с помощью мягкой силы и гордится своей наукоемкой экономикой — абсолютный антипод ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта же радикальная группировка прибегает к насилию и терактам для захвата территорий. Её боевики не чураются уничтожать памятники истории и культуры, а также проводить массовые казни.

И теперь Трамп готов совершить ту же ошибку, которую совершили Обама и Клинтон на Ближнем Востоке: нельзя начинать противодействие одновременно Ирану и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ожидать положительных результатов. Нужно выбрать что-то одно или быть готовым к бесконечному конфликту.

Более того, исламисты считают Иран своим врагом, поскольку Тегеран является союзником Сирии и Ирака, а его инструкторы проводят тренировки, вооружают и руководят армиями и вооруженными формированиями, уничтожающими террористов. Поэтому каждый раз, когда США вмешиваются для уменьшения роли Ирана или его изоляции, происходит подрыв сил, противостоящих исламистам.

Если же Вашингтон готов разорвать с провальной политикой и сделать решающий выбор между Ираном и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда план победы над радикалами окажется практически под рукой у Трампа, которому не придется потратить на него и цента.

Так, обращает внимание автор, все военные составляющие, необходимые для уничтожения исламистов, уже находятся на территории Сирии и Ирака. Это вооруженные силы двух стран, на стороне которых воюют ополченцы-добровольцы в рамках центральной командной структуры. В Сирии им оказывают поддержку ВКС России, тогда как Ираку помогает коалиция во главе с США. В борьбе участвуют и Ливан с Ираном.

Единственное, чего не хватает, — это приверженности всех сторон координированию своей миссиии вокруг единой цели — уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при полном отказе от других целей и интересов.

Это означает, что Вашингтону придется отказаться от своей убежденности, что единственной силой, способной справиться с радикалами, являются курдские и суннитские арабские отряды. С такой постановкой вопроса не согласятся многонациональные и многоконфессиональные армии Сирии и Ирака, а также их союзники. В доказательство своей правоты они могут привести многие победы над исламистами.

В свою очередь, подчеркивает автор, должен быть положен конец другим вмешательствам, которые не направлены на достижения основной цели, а именно попытки сместить или ослабить президента Сирии Башара Асада, разделить государства, создать курдские федерации и поддержать те или иные вооруженные группировки. Вместо этого, США и их союзники должны сфокусироваться на коллективных задачах защиты границ, обмена разведывательной информацией, предотвращении финансирования терроризма и координирования военных операций под руководством командной структуры, санкционированной Россией и Сирией.

Когда президент США Дональд Трамп сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, у них будет много возможностей для создания единой миссии. Так, в ходе своей инаугурационной речи Трамп заявил, что США будут искать друзей по всему миру при понимании их права на собственные интересы. Из этого должно следовать признание интересов России, Сирии, Ирана, Ирака и Ливана.

Да, признает автор, совместная американо-российская операция против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приведет к укреплению позиций Асада и Ирана, но плюсы от неё на международной арене для США будет значительны.

В «войне с терроризмом» будет одержана победа — важное достижения для Трампа как во внутренней, так и во внешней политике. И добиться этого он сможет с минимальными затратами и без необходимости направлять военнослужащих в Ирак и Сирию. Так, для США откроются рынки на Ближнем Востоке, прежде недоступные по причинам безопасности, будут уничтожены источники финансирования международного терроризма, тогда как Трамп сможет заявить о своем — сравнимым с никсоновским — сближением с Россией.

Хотя Вашингтону придется отказаться частично от ряда внешнеполитических отношений, вред от этого можно минимизировать. Так, отказ от курдского проекта Обамы приведет к улучшению отношений США с Турцией. Что же до Израиля и его зациклинности на Иране, то от США нельзя ожидать, что они будут отказываться от жизненно важных интересов для постоянной помощи еврейскому государству. Хотя Трамп и сможет сказать, что именно ему принадлежит заслуга повышения безопасности Израиля.

Однако ни одна из этих целей не может быть достигнута, если США будут по-прежнему идти на конфронтацию с Ираном.

Таким образом, сможет ли Трамп преодолеть царящее в Вашингтоне убеждение относительно Ирана, особенно с учетом того, сколько антииранских ястребов собралось вокруг него. Или же президент-республиканец положится на старых советников, не имеющих новых идей. И все это будет происходить на фоне того, как Сирия, Иран, Ирак и Ливан, и Россия наносят одно за другим поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и без помощи США.