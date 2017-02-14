МИБС и алтайский медкластер

Газета «Бийский рабочий» Алкоголизм в Бийске

О том, что крупнейший частный инвестор объявил о намерении вложить более 0,5 миллиарда рублей в высокотехнологичный медцентр на Алтае, 13 февраля сообщал ИД «Алтапресс».

»Уже в 2018 году в медицинском кластере Алтайского края появится новое учреждение — Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Протокол инвестиционной комиссии все стороны-участники подписали 6 февраля. Власти края позиционируют ПЭТ-центр как первое медицинское учреждение региона, основным инвестором которого станет не государство, а частная компания — Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) из Санкт-Петербурга», — информирует издательство. По поводу МИБС сообщается, что это крупнейший частный инвестор в России в сфере здравоохранения.

«Изначально в штате ПЭТ-центра будут работать 30 человек. Но по мере роста потока пациентов количество сотрудников увеличится. Кстати, специалисты привлекаются только местные, алтайские. Мы против того, чтобы люди переезжали из региона в регион», — пояснил председатель правления института Аркадий Столпнер.

Капремонт и «срыв» программы

В Министерстве строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края опровергают информацию о срыве программы капремонта, — об этом 13 февраля со ссылкой на заместителя министра Андрея Голубцова сообщают «Вести-Алтай».

Речь идет о заявлении, сделанном в конце прошлой недели на селекторном совещании, в ходе которого федеральное профильное ведомство обвинило 14 регионов в подтасовке данных по выполнению капремонта. В числе территорий был назван и Алтайский край, где, по данным федерального Минстроя, план не выполнен на 57%.

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По словам Андрея Голубцова, приведенные цифры являются некорректными, Министерство не учло поэтапность проведения работ.

Светлана Шаповалова Алтайские строительные материалы

«Программа капитального ремонта у нас идет в соответствии с нашими планами. Все, что было запланировано по 2016 году — сделать капремонт на 230 домах — сделали на 100%. Проблема состояла в том, что в прошлом году мы работали пол двум планам: план 2015−2016 годов и план 2016−2017 годов. Когда Минстрой на видеоселекторе озвучил эти цифры, мы потом связались со специалистами, посмотрели, как они это делали, оказалось, что они сложили плановые цифры трех лет (за 3 года мы должны были 550 домов отремонтировать) и сравнили все эти цифры с фактом 2016 года. Получилась такая цифра, и они эти данные озвучили, не согласовав с нами», — заявил Андрей Голубцов.

В информации «Вестей» отмечается также, что Фонд содействия реформированию ЖКХ, который также отвечает за программу капремонта, к Алтайскому краю претензий не имеет. На сайте госкорпорации приведены данные о ходе ремонтных работ во всех регионах страны. В системе «Светофор» край отмечен в числе «зеленых» субъектов. Это значит, что ремонт многоквартирных домов выполняется в соответствии с планами, — резюмируют «Вести».

Митинг коммунистов и льготники

Несмотря на то, что региональное правительство признало ошибку с отменой льгот и пообещало в ближайшее время исправить ситуацию, коммунисты на митинг в Рубцовске вывели больше тысячи льготников. Как сообщает 13 февраля ИА «Амител», на митинг, несмотря на мороз почти минус 30 градусов, подвигли выйти более полутора тысяч ветеранов труда, «семипалатинцев» и других льготников.

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Речь идет о том, что в соответствии с утвержденными в прошлом году поправками алтайского парламента, если «семипалатинец» является одновременно ветераном труда, тружеником тыла, то он имеет право на «семипалатинские льготы» и только краевую ежемесячную денежную выплату. Ранее они могли получать иные меры социальной поддержки, установленные для краевых льготных категорий граждан, в том числе и ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату ЖКУ.

Алтайское отделение КПРФ Митинг коммунистов в Рубцовске

Но поскольку правительство официально заявило, что намерено исправить ситуацию, мероприятие коммунистов весьма напоминает технологию, использованную недавно другими оппозиционными активистами, фактически спровоцировавшими срыв публичных слушаний по проекту генплана Барнаула.

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Тогда «вожди» не удосужились рассказать своему электорату, что активно нагнетаемая истерия по поводу места строительства полигона ТБО имеет весьма опосредованное отношение в Генплану Барнаула, поскольку эта тема регулируется другим законом и документами, в частности, уже утвержденной региональной схемой обращения с ТБО.

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Провокация с ДАРом: ответ властей

Телекомпания «Катунь-24» 9 февраля подготовила видеосюжет, который можно считать ответом регионального правительства на провокацию, которую, по некоторым данным, учинили в своих и ряде федеральных СМИ собственники «Эвалара» в связи с недостроем в алтайском перинатальном центре ДАР.

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В сюжете «Катунь-24» подчеркивает, что за неполных два месяца, прошедших с открытия, краевой перинатальный центр «Дар» уже принял почти 5 тысяч пациентов со всего Алтайского края.

Газета «Алтайская правда» Пациентка в алтайском перинатальном центре ДАР

«Главная особенность перинатального центра в том, что все необходимое оборудование и специалисты сконцентрированы в одном месте. Из десяти запланированных отделений пока работают только шесть, при этом здесь уже наблюдаются сотни женщин, рождаются дети и проводятся обследования. К 1 марта на втором этаже откроется отделение патологии новорожденных и недоношенных детей с реанимацией. В те же сроки планируется открыть послеродовое отделение на третьем этаже. <…> Первый этаж уже полностью функционирует», — говорится в телесюжете.

Напомним, неделей ранее ряд федеральных СМИ со ссылкой на сюжет НТВ даже заявили, что, мол, роженица, которую показали в день открытия центра, не могла являться пациенткой недостроенного центра. В телесюжете власти фактически опровергли эту ложь, показав как самих рожениц, так и интервью с ними.

Отделочные и строительные работы в центре ДАР обещают завершить к началу марта, а с 1 апреля перинатальный центр «Дар» сможет оказывать весь комплекс услуг — от планирования беременности до наблюдения за ребенком до года, — информирует «Катунь-24».

Информация относительно недостроя содержится и в авторской статье корреспондента «Алтайской правды» Анны Бодаговой. 10 февраля она написала, что в «ДАРе» уже работают 499 сотрудников. В штатном расписании — 1011 человек. Полностью краевой перинатальный центр «ДАР» заработает к 1 апреля.

По словам главного врача центра «ДАР» Ирины Молчановой, задача поэтапного открытия центра поставлена Минздравом. «Такой объем одномоментно качественно заработать не может. Теоретически, конечно, это возможно, однако в таком случае мы получим отрицательный результат, а на него мы не имеем права. Любая врачебная ошибка стоит дорого, а мы не на стадионе, чтобы гнаться за количеством», — считает Ирина Молчанова.

Архитектурный «монстр» в Барнауле

На прошлой неделе ректор Алтайского госуниверситета Сергей Землюков объявил о планах построить новый учебный корпус. Согласно проекту, новое здание планируется построить в самом центре Барнаула — на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Оно будет восьмиэтажным, площадью 15 тысяч квадратных метров. «Источники финансирования объекта пока не определены. Одним из возможных вариантов в вузе считают участие в конкурсе на создание опорных университетов. Победа в нем предусматривает выделение до 200 млн рублей в течение трех лет. Вуз планирует участвовать и в других конкурсах министерства», — информировал еще 3 февраля сайт ИД «Алтапресс».

Позднее это известие прокомментировала культурная общественность. В соцетях проект уже окрестили «очередным архитектурным монстром» Барнаула. Подробности 9 февраля сообщает газета «Комсомольская правда».

Первыми возмутились арт-критик Вадим Климов и писатель Анатолий Кирилин.

«Архитекторы, градостроители, урбанисты. Что творится? Пока граждане Барнаула бились с генпланом, в центре города пропихивают проект монстра. Железобетонная громада уничтожит сквер, нависнет над площадью Сахарова, принесет массу неудобств. А как с парковками, а как с пробкой на проспекте… Я даже не говорю про эстетику. Когда они начнут бить сваи, поздно будет», — считает Вадим Климов.

«Будут ли городские депутаты, как всегда, равнодушно взирать на самоуправство ведомств в вопросах застройки знаковых точек Барнаула? Или скажут, наконец, свое слово? Под молчание общественности построен кубик-урод возле гостиницы «Центральная». Что он украсил?» — задается вопросом писатель Анатолий Кирилин.

ИД «Алтапресс» «Архитектурный монстр» в Барнауле

В ответ на это начальник управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ Дмитрий Марьин поспешил прокомментировать, что, мол, решение о строительстве не принято. «Первое слово будет за Минобрнауки. Земля принадлежит АлтГУ, то есть Минобру. Краевое правительство тоже еще свое мнение должно сказать. Все только в планах», — заявил представитель АлтГУ.

При этом Марьин делает оговорку: «Да, небольшую часть деревьев придется спилить. Это те тополя, которые выходят на площадь, где заросли непроходимые и неопрятные. Большая часть сквера не пострадает. Что касается внешнего вида корпуса, то мнения есть разные на этот счет. Университету необходимы учебные аудитории. Студентам нужно пространство для учебы. Много. Решить вопрос можно только строительством нового корпуса. Наши ресурсы — только этот участок. Если выделят где-то другой — отлично!«

Но архитектор Кирилл Храбрых сожалеет, что значимые городские проекты не выносятся на общественное обсуждение. «Может быть, поэтому в нашем городе построено так много не очень красивых зданий, а иногда даже страшных, — говорит Кирилл. — Но это мало каких застройщиков волнует, потому что коммерческие интересы для них превыше эстетических», — отметил эксперт.

Масляный сговор

О том, что алтайские антипонопольщики нашли сразу 11 предполагаемых виновников сговора на рынке масла, сообщает 13 февраля ИА «Банкфакс» со ссылкой на УФАС по Алтайскому краю. Отмечается, что на основании анализа обоснованности повышения цен на продукт в числе потенциальных нарушителей оказались, в частности, Рубцовский молочный завод, «Брюкке» и Барнаульский молочный комбинат. Устанавливать факт нарушения антимонопольного законодательства будут на заседании комиссии ФАС 14 марта.

ИА «Банкфакс» напоминает также, что основной рост цен на масло в Алтайском крае начался с сентября 2016 года и к концу октября составил 25%. Так, на начало сентября средняя потребительская цена 1 кг продукта в регионе составляла 316,53 рубля, на 24 октября — 394,8 рубля за кг. За тот же период в России продукт подорожал всего на 5%, в СФО — 9%.

«Неотложка для медиков»

В Барнауле за последнее время выросло количество нападений на сотрудников службы скорой медицинской помощи со стороны пациентов. Об этом 9 февраля сообщает «Российская газета». При этом приводятся данные министерства здравоохранения Алтайского края: если в 2015 году таких случаев не было вообще, то в 2016-м произошло сразу восемь ЧП.

«Пять нападений «неблагодарных» пациентов закончились повреждением имущества службы, а три случая — нанесением телесных повреждений сотрудникам скорой помощи, прибывшим на экстренный вызов», — пишет «РГ». Вместе с тем, по словам заместителя министра здравоохранения Алтайского края Натальи Белоцкой, индивидуальные средства защиты от нападения пациентов не предусмотрены.

«Российская газета» Медики

«На наш взгляд, в этой ситуации необходимо разработать нормативно-правовые документы, которые бы приравнивали выездной персонал скорой медицинской помощи во время исполнения своих должностных обязанностей к сотрудникам полиции. Мы предлагаем рассмотреть возможность принятия таких документов на федеральном и региональном уровне», — пояснила Наталья Белецкая.

Бийчане спиваются

Газета «Бийский рабочий» 10 февраля опубликовала статью «Меньше ли пьют бийчане после ужесточения антиалкогольного законодательства?». Судя по тексту, ответ отрицательный.

«Да не может полиция отследить, сколько и что мы пьем», — приводит «БР» слова главы администрации Бийска Николая Нонко. Газета напоминает, что, по данным мониторинга Росрегулирования, в декабре 2016 года Алтайский край вошел в 17 из 82 субъектов России, добившихся полного подключения к ЕГАИС магазинов, торгующих спиртным. Тем не менее нарушения антиалкогольного законодательства фиксируются регулярно. Только в январе таких фактов выявлено 12.

Газета «Бийский рабочий» Алкоголизм в Бийске

По словам начальника Межмуниципального управления МВД России «Бийское» Ивана Языкова, согласно предписанию главного санитарного врача, в Бийске было проведено 47 проверок, направленных прежде всего на выявление пресловутого «боярышника» и ему подобной отравы. «Нашли, выявили 8 тысяч пузырьков. Тут же и другая спиртосодержащая «запрещенка»: самогон, «казашка». Шутка ли — всего 1300 литров! И это только за один месяц», — отмечает он. Помимо этого, правоохранители выявляют факты продажи спиртного в ночное время, реализацию алкоголя в нестационарных объектах и продажу алкоголя несовершеннолетним.

«Бийский рабочий» упоминает и еще один способ реализации спиртного в ночное время: «Наши люди в булочную на такси не ездят, а вот в рюмочную наведываются. Сколько лет уже у тех, кто с «шашечками», можно разжиться бутылочкой, да не одной. Многие приложения по вызову такси сегодня работают на электронной платформе, когда прямо с телефона можно указать, что ехать никуда не нужно, а просто привезти заказ — скажем, три бутылки пива и пару водочки. Цена доставки по Бийску в среднем 150 рублей».

ЕГЭ для чиновников

О том, как алтайские чиновники сдавали ЕГЭ во всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ вместе с родителями», 7 февраля проинформировало ИА «ПолитСибРу».

»Всего в акции принято участие 11 человек — это чиновники, политики и другие медийные личности. Перед экзаменом все участники, как выпускники, прослушали инструктаж и прошли через металлодетектор. Все аудитории были оборудованы камерами, после входа на экзамен у сдающих остались только ручка и паспорт», — отмечает информагентство.

Олег Укладов, ИА «ПолитСибРу» Алтайский чиновник Андрей Ляпунов проходит через металлодетектор, для того чтобы сдать ЕГЭ

«Я решил попробовать сдать ЕГЭ, чтобы потом рассказать родителям наших выпускников. Пока сам не пройдешь, не узнаешь, что это. Думаю, что сдал хорошо, вчера специально готовился, решал тренировочные тесты», — поделился министр образования края Александр Жидких.

Новшество этого года — контрольно-измерительные материалы (КИМ) распечатывают прямо в аудитории, так будет и на настоящем ЕГЭ. Участники акции сегодня сдавали укороченный вариант ЕГЭ, на выполнение заданий им было дано всего 40 минут. В КИМах было два варианта, 14 заданий, среди которых и написание сочинения.

По итогам акции председатель предметной комиссии по русскому языку Ольга Крайник рассказала, что все участники справились с заданиями: 5 из 11 человек написали на максимальные баллы. «Одно сочинение было написано на максимальный балл», — добавила Ольга Крайник.