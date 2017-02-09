Капремонт в России: кто работает, а кто занимается подлогом

Москва, , 19:57 — REGNUM Более половины субъектов РФ в 2016 году успешно выполнили региональные планы по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом заявил 9 февраля глава Минстроя РФ Михаил Мень на селекторном совещании по вопросам капитального ремонта. По его словам, всего в 2016 году было отремонтировано более 41 тыс. многоквартирных домов. Собираемость взносов на капремонт за год выросла на 8,5%, превысив 85%, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди регионов России пять субъектов выполнили краткосрочные планы 2016 года менее чем на 50% — это Омская, Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Северная Осетия-Алания. Эти же субъекты замыкают разработанный Минстроем России рейтинг регионов по совокупности показателей эффективности реализации программ капремонта, включающих и выполнение краткосрочных планов 2016 года, и собираемость взносов собственников.

«Лучшими же субъектами в нашем ведомственном рейтинге стали Тульская область, Республика Татарстан, Владимирская область, Республика Карелия и Тамбовская область», — прокомментировал Михаил Мень.

Также глава Минстроя России отметил, что в 78 субъектах проведен предварительный отбор в реестры добросовестных компаний, занимающихся проведением капитального ремонта. «В 2016 году стартовала принципиально новая система отбора подрядчиков для проведения капремонта, призванная повысить его качество: введено проведение предварительных отборов и формирование реестров квалифицированных подрядных организаций. Для проведения работ по капитальному ремонту конкурс будет проводиться только из этих реестров подрядчиков, доказавших свою добросовестность. Отдельные субъекты самостоятельно создали такие реестры, что значительно облегчает проведение работ», — пояснил Мень.

Напомним, с прошлого года введена норма закона, которой должны следовать абсолютно все субъекты: речь о формировании краткосрочных планов, которые предусматривают полное расходование средств взносов собственников, полученных региональным оператором за год. Кроме того, для реализации программы на 2017 год в недельный срок субъекты должны утвердить краткосрочные планы по капремонту и размер минимального взноса там, где это все еще не сделано.

Заместитель министра Андрей Чибис сообщил, что 14 регионов РФ занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100% плана. Так, отчитавшись о полном объеме работ, Брянская область не выполнила план на 16%, Липецкая область — на 14%, Тверская — на 65%, Вологодская — на 47%, Ростовская — на 11%, Оренбургская — на 40%, Марий Эл — на 18%, Самарская область — на 35%, Чувашия — на 19%, Алтайский край — на 57%, Забайкальский край — на 62%, Иркутская область — на 52%, Красноярский край — на 65%, Чечня — на 21%. Чибис расценил сложившуюся ситуацию как «подлог данных».

Особое внимание было уделено замене лифтов в рамках проведения капитального ремонта, как одному из наиболее значимых и в тоже время простому и понятному виду работ при капремонте. Во многих регионах уже есть опыт опережающей замены лифтов, который должен послужить примером для других регионов. По словам Чибиса, для замены лифтов предусмотрены инструменты господдержки, банки готовы к кредитованию, у производителей есть специальные программы для региональных операторов.