2017-й год окончательно вступил в права. Страна отпраздновала не только Новый год и Рождество, но и так называемый Старый Новый год. 14 января замыкает праздничный зимний цикл. Самое время вспомнить о том, каким же был год минувший, сделать определенные выводы и с этой помощью подготовиться к вызовам будущего.

Александр Тырышкин Новосибирск

Новые и старые губернаторы

В ушедшем 2016 году в Сибири прошли выборы двух губернаторов — в Туве и Забайкалье. По большому счету, никаких неожиданностей на этих выборах не было, победу на них одержали выдвиженцы партии власти Шолбан Кара-оол и Наталья Жданова соответственно. В Туве новый старый губернатор существенно обновил управленческую команду, хотя, по мнению экспертов, в целом стиль и методы управления вряд ли изменятся, так что ожидать серьезных перемен не стоит.

Kremlin.ru Шолбан Кара-оол

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Результат Кара-оола был весьма внушительным — почти 87%. «Здесь все просто. Рейтинг Шолбана Кара-оола держится на фигуре министра обороны Сергея Шойгу, — считает политтехнолог Борис Мышлявцев. — Пока Шойгу не демонстрирует публичного недовольства деятельностью главы республики — электоральная база Кара-оола будет существенно выше, чем у его потенциальных конкурентов. Как только Шойгу скажет «нет» — все проценты «за» испарятся».

Более конкурентные выборы состоялись в Забайкалье. Они проводились в связи с досрочной отставкой Константина Ильковского, работой которого население было настолько недовольно, что Кремлю пришлось идти на крайние политические меры. В феврале исполняющей обязанности была назначена Наталья Жданова, которая в итоге победила на сентябрьских выборах с результатом 54% голосов избирателей.

Впрочем, затишье протестной активности забайкальского электората после выборов было нарушено достаточно быстро. В частности перед новым годом СМИ облетела новость о массовом увольнении учителей в одной из местных школ, которые таким образом решили выразить протест в связи с невыплатой зарплаты.

Губернатор.забайкальскийкрай.рф Наталья Жданова

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«Надо учесть, что «медовый месяц» закончился, деньги из Москвы региону перестали выделять в тех количествах, в которых выделяли перед выборами, начались повальные задержки бюджетникам, социальная напряженность в регионе растет. Если какого-то чуда не произойдет, то напряженность только усилится, а регион будет фактически банкротом», — делится своим прогнозом заместитель председателя регионального отделения «Яблока» Игорь Линник.

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Очень значимым событием, меняющем традиционное представление о политическом раскладе не только в Сибири, но и в целом в стране, стал арест высокопоставленных чиновников администрации Кемеровской области и местных силовиков. Многие наблюдатели расценили это как «накат» на прежде неприкасаемого Амана Тулеева. Согласен был с такой оценкой и сам губернатор, который сказал: «Им (инициаторам задержания — прим. ИА REGNUM ) нужен губернатор, я это ощущаю давно, уже года два идет сильная драка».

Archive.government.ru Аман Тулеев

Напомним, что в середине ноября по подозрению в вымогательстве акций на сумму около 1 млрд рублей были задержаны заместители губернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов. Среди подозреваемых в совершении данного преступления также начальник департамента административных органах администрации Кемеровской области Елена Троицкая, заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Крюков, руководитель СУСК Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, учредитель ООО «ПТК «Уголь» Александр Щукин и его помощник Геннадий Вернигор.

По данным следствия, все вышеперечисленные лица по предварительному сговору вымогали принадлежащие Антону Цыганкову 51% акций АО «Разрез «Инской», рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд рублей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Губернатор Тулеев, комментируя происходящее, заявил, что считает обвинения в адрес своих заместителей абсурдными. Также он сказал, что не намерен отстранять замов от должностей, поскольку «они порядочные люди».

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По мнению политологов, в самой Кемеровской области этот коррупционный скандал практически никак не отразился на имидже Тулеева, а вот экспертное сообщество и управленческая элита страны могли воспринять произошедшее как некий сигнал, означающий, что Тулеев больше не является неприкасаемым губернатором и в некотором смысле столпом губернаторского корпуса.

«Аман Тулеев пользуется безусловной поддержкой населения не только в своем регионе. Он популярен и в других субъектах Федерации. Нередко жители соседних регионов сравнивают своих губернаторов с кузбасским лидером, и это сравнение всегда в пользу Тулеева, — сказал политолог Анатолий Савостин. — Однако есть и оборотная сторона этого всего — в регионе все «завязано» на одного человека, и есть риск, что стабильно функционирующая система просто «лопнет», когда этот человек в силу тех или иных обстоятельств уйдет. Преемника он, к сожалению, не вырастил, и уже сейчас на низком старте находятся силы, которые хотят побороться за политическое и экономическое наследство губернатора. Боюсь, что борьба может в прямом смысле слова стать кровопролитной. Именно поэтому требуется особое внимание Кремля к ситуации в Кузбассе. Здесь надо готовить почву для смены власти, в идеале не против воли Тулеева, а совместно с ним. Удастся ли это — большой вопрос».

«Давайте представим, что Тулеева убирают, и вся сложившаяся система отношений, вся система собственности в Кузбассе рушится. Пойдет Кремль на это или не пойдет? Я думаю, нет, — говорил в интервью ИА REGNUM доктор социологических наук Константин Антонов. — Для того, чтобы пойти на отстранение Тулеева, необходимо сначала переформатировать систему отношений в местной политике и среди бенефициаров. Поэтому на мой взгляд отставка Тулеева — вещь неочевидная, я не говорю, что невозможная, но неочевидная».

Преступление и наказание

Говоря о наиболее значимых событиях ушедшего года в Томской области, доцент кафедры политологии ТГУ Сергей Шпагин отметил, что «очень сложно выделить какое-то одно событие».

«Знаковых событий было несколько. Но я бы обратил внимание на два из них, — продолжает он. — Первое — это отставка многолетнего главы Томского управления МВД генерала Игоря Митрофанова, которая случилась после очень сложного расследования, связанного с работой правоохранительных органов. И хотя официальная мотивировка известна, осталось немало вопросов к тому, насколько результативна и насколько прозрачна работа соответствующих структур в нашем регионе

По крайней мере, тот факт, что эта отставка произошла на фоне кампании, развернутой в СМИ, говорит о том, что все-таки власть все более серьезно начинает относиться к репутации своих исполнительных органов. И, как мне кажется, есть определенная реакция на позицию общественности».

Сотрудники НКВД

«Второе событие произошло совсем недавно. Это решение Фонда Кудрина о присуждении премии томскому блогеру и общественному активисту Денису Карагодину. Этот факт несколько из иной сферы, поскольку Денис, на первый взгляд, занялся довольно частным делом — он взялся расследовать историю того, как в 30-е годы органы НКВД репрессировали его прадеда Степана Карагодина. Его прадед был расстрелян. Затеяв частное расследование, Денис смог установить всех людей, так или иначе причастных к совершению этого, в конечном итоге незаконного деяния, по сути дела — преступления. Он сделал эту информацию достоянием гласности. Более того, он даже получил неожиданный отклик от одной из женщин, являющейся потомком кого-то из сотрудников НКВД. Она попросила у него прощения через несколько поколений за то, что ее, насколько я понимаю, прадед участвовал в этом злодеянии. С одной стороны, мы сейчас наблюдаем то, как власть сама прилагает усилия, чтобы изменить ситуацию в области законности. А с другой стороны, как мне кажется, расследование Дениса Карагодина, и то какой публичный эффект оно получило, свидетельствует о том, что общество тоже начинает идти навстречу в этом отношении. Оно начинает становиться активнее в защите своих прав и в стремлении узнать, что же с ним происходит, как им управляют. Казалось бы, эти два события — из разных сфер. Но они неожиданным образом смыкаются друг с другом».

Спор о тарифной прибыли в Новосибирске

Конец года в Новосибирской области был ознаменован социальным потрясением на фоне принятого региональными властями решения о резком росте тарифов на услуги ЖКХ. Новосибирские власти согласовали повышение тарифов для города Новосибирска сразу на 15%, обосновав его сначала износом коммунальных сетей, а позже «проговорились», что этот процент еще должен компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за слишком экономных новосибирцев.

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Новосибирцы решили выказать свое недовольство на митинге и уведомили об этом власти. На что получили отказ в проведении акции протеста на главной площади города — площади Ленина, завив, что 24 декабря (на который был запланирован митинг) весь день площадь будут чистить от снега. Горожанам отправили на набережную реки Оби, к памятнику Александру III.

Под натиском возмущений председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев направил на имя губернатора письмо, в котором попросил отменить одобренное ранее самим же советом депутатов решение о повышении тарифов. Но глава Новосибирской области, как первоисточник всего этого повышения, заявил, что готов взять на себя ответственность за свое же решение. А новосибирское региональное отделение КПРФ, первым секретарем которой является мэр Анатолий Локоть, и вовсе обвинило одного из организаторов митинга против роста тарифов Виктора Козодоя в подготовке таким образом «февральской революции».

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В итоге даже 30-градусный мороз не остановил новосибирцев. На набережную Оби 24 декабря пришли по разным подсчетам от 200 до 300 новосибирцев. В резолюции участники обратились как к федеральным, так и региональным властям, с требованием отменить действующее постановление об индексации тарифов. Жители Новосибирска выступили за повышение стоимости услуг ЖКХ не выше инфляции.

Анна Алябьева ИА REGNUM Протесты в Новосибирске

Обоснованность роста тарифов на услуги ЖКХ в настоящее время проверяет прокуратура Новосибирской области. Ситуацией заинтересовался и Общероссийский народной фронт, который обратился в УФАС с просьбой также провести проверку. А новосибирцы планируют выйти на второй митинг.

Омские дороги

В уходящем году собеседники ИА REGNUM из Омска одним из самых резонансных событий называли борьбу с бездорожьем в городе. Среди горожан даже распространилось мнение, что Омск — не город-сад, а «город-яма».

Из-за плохих дорог омичи устраивали акции протеста, а некоторые пытались исправить ситуацию своими силами. Например, городской легендой стала омичка Вероника Бобрусь, которую метко прозвали «дорожной феей». Девушка взялась за непосильную задачу и попыталась самостоятельно заделывать ямы на дорогах. Ее начинания омичи в основном оценили положительно, и вскоре у девушки даже появились последователи.

Однако омские власти восторгов горожан не разделяли. Мэр Вячеслав Двораковский действия дорожной феи раскритиковал, указав, что ямы на дорогах должны латать профессионалы, иначе можно сделать только хуже.

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В марте текущего года стало известно, что дороги в Омске начнут ремонтировать не раньше мая. В конце марта власти региона сообщили, что в муниципальные образования Омской области на ремонт автомобильных дорог направлено 650 млн рублей — целевые субсидии из регионального дорожного фонда. Из них 643,3 млн рублей направили городу Омску.

В апреле для омских чиновников «грянул гром». 14-го числа на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным первым прозвучал вопрос об ужасном состоянии дорог в Омске. «Посмотрите, пожалуйста, в каком они у нас состоянии — яма на яме. У нас машины ломаются, колеса отваливаются, власть никак не реагируют на наши проблемы, просьбы. Мы устраиваем акции, петиции, мимо все проходит. У нас нет ни дорог для граждан, ни велодорожек, вырубаются деревья, грязь», — сказала омичка в прямом эфире. После этого омские чиновники пообещали Путину отремонтировать дороги так быстро, как это возможно.

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Тем временем губернатор Омской области Виктор Назаров признал, что ситуация с дорогами в Омске близка к катастрофе. По его словам, это во многом было связано с «хроническим недофинансированием дорожного строительства в прошлые годы».

Government.ru Виктор Назаров

И вот наконец в мае в Омске стартовал долгожданный ремонт дорог. К концу мая подоспела еще одна хорошая новость — стало известно, что Омская область получит максимальную сумму на ремонт дорог по программе «Платон» — 750 млн рублей. К августу (аккурат к 300-летнему юбилею города) в областном центре привели в порядок 21 дорогу.

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В начале августа глава региона заверил, что в течение трех лет дороги в регионе будут приведены в порядок. В декабре 2016 года в облправительстве проинформировали, что сумма средств дорожного фонда Омской области в 2017 году превысит 6 млрд рублей. Региональная программа «Безопасные и качественные дороги Омской агломерации», направленная в министерство транспорта РФ, предусматривает ежегодное финансирование в объеме не менее 2 млрд рублей за счет федерального, областного и местных бюджетов. В 2017—2025 годах в рамках программы планируется отремонтировать 50 городских автодорог, произвести капитальный ремонт 22 городских дорожных объектов, построить и реконструировать 27 автодорог местного значения и обеспечить их линиями наружного освещения, реконструировать несколько региональных и межмуниципальных дорог.

Мечты о чистом воздухе и «черная» действительность

В 2016 году Красноярск прожил 58 дней в режиме «черного неба». Экологи бьют тревогу, горожане страдают от недостатка свежего воздуха.

По мнению директора красноярской общественной экологической организации «Плотина» Александра Колотова, самым резонансным событием 2016 года стало то, что тысячи красноярцев подписали петицию о необходимости принятия срочных мер по борьбе с «черным небом» в краевом центре.

Колотов напомнил, что в прошлом году в Заксобрании Красноярского края были организованы публичные слушания, по итогам которых приняли «весомую резолюцию». В ней был прописан перечень необходимых шагов со стороны каждого ведомства и крупнейших загрязнителей. Кроме того, в регионе создали экологический штаб. «В ходе предвыборной кампании многие кандидаты в депутаты обещали положить все свои силы на борьбу с «черным небом». Итог: после выборов (в сентябре в Красноярском крае прошли выборы в Госдуму и в Заксобрание — прим. ИА REGNUM ) о «черном небе» никто не вспоминает, резолюция слушаний в Заксобрании так и не выполнена. Вот это, я считаю, самый главный итог уходящего года», — посетовал Колотов.

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В ответ на его заявление депутат краевого парламента Илья Зайцев отметил, что у любой резолюции есть сроки, в течение которых пункты из нее должны быть выполнены. Он подчеркнул, что сроки, названные в документе, не нарушены, и работа по улучшению экологической ситуации в Красноярске продолжается и, в конце конов, будет реализована.

Добавим, в Красноярске 10 января объявили первый в 2017 году режим неблагоприятных метеоусловий или «черного неба». По данным Среднесибирского УГМС, он должен был продлиться до 19 часов 13 января. Однако его продлили до 19 часов 16 января.

Смертоносный «Боярышник»

В Иркутской области под занавес 2016 года случилась большая трагедия. Все началось 17−18 декабря, когда в медицинские учреждения Иркутска начали поступать пациенты с диагнозом отравление алкоголем. Сначала сообщалось о восьмерых погибших, в итоге число жертв достигло почти 80-ти человек.

Vizu Яд

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Позже выяснилось, что 17 и 18 декабря в микрорайоне Ленинского района Иркутска местные жители покупали и пили концентрат для принятия ванн «Боярышник». С тех пор число жертв смертоносной настойки стремительно росло. Людей буквально выкашивало, сиротами остались несколько детей. Вскоре власти региона объявили, что место производства алкогольного суррогата обнаружено. Медики сообщили, что веществом, вызвавшим массовое отравление, стал метиловый спирт.

Параллельно начались задержания по уголовному делу. Число задержанных по делу об отравлении достигло более 20 человек. Среди них — предприниматели и их сотрудники, занимавшиеся продажей ядовитого «Боярышника» на иркутских рынках, а также чиновники. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении десяти — в виде домашнего ареста, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде. В рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

26 декабря на официальном сайте Роспотребнадзора появилось постановление главного государственного санитарного врача РФ, согласно которому розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции на территории страны была приостановлена на 30 суток.

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Стоит также напомнить, что информация об отравлениях концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области вышла в международную плоскость. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил о том, что известие о гибели российских граждан в авиакатастрофе над Черным морем (подробности читайте в сюжете ИА REGNUM «Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем») вызвало у него желание принести к посольству России бутылку «Боярышника». Собеседники ИА REGNUM уже озвучили свое мнение на этот счет, отметив, что подобное глумление в условиях трагедии просто недопустимо.