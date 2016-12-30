Пятница, 30 Декабря 2016 года
14:41:38 МСК

Красноярск в уходящем году прожил в режиме «черного неба» 58 дней

Общество
Красноярский эколог считает, что после сентябрьских выборов о «черном небе» никто и не вспоминает, а депутат с ним категорически не согласен
Смог над городом
Jing
Смог над городом

Красноярск, 30 Декабря 2016, 13:26 — REGNUM  «Тысячи красноярцев в 2016 году подписали петицию о том, что необходимо принимать срочные меры по борьбе с «черным небом» в краевом центре. Я считаю, что это можно назвать самым резонансным событием уходящего года для Красноярска», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор красноярской общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов. Однако, по его словам, прошли сентябрьские выборы, а «воз и ныне там».

«Были организованы публичные слушания в Заксобрании Красноярского края, была принята весомая резолюция, определяющая перечень необходимых шагов со стороны каждого ведомства и крупнейших загрязнителей. Был создан Экологический штаб, и в ходе предвыборной кампании многие кандидаты в депутаты обещали положить все свои силы на борьбу с «черным небом». Итог: после выборов (в сентябре в Красноярском крае прошли выборы в Госдуму и в Заксобрание — прим. ИА REGNUM ) о «черном небе» никто не вспоминает, резолюция слушаний в Заксобрании так и не выполнена. Вот это, я считаю, самый главный итог уходящего года: в Красноярске решение экологических проблем рассматривается прежде всего как набор ни к чему не обязывающих обещаний», — подытожил эколог.

Не согласен с Александром Колотовым депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев. По его словам, у любой резолюции есть сроки, в течение которых пункты из нее должны быть выполнены: «Насколько я понимаю, те сроки, которые были названы в документе, не нарушены».

«В частности сейчас комитет по природным ресурсам и экологии ведет активную работу по принятию закона «Об атмосферном воздухе в Красноярском крае», который достаточно жестко в рамках краевых полномочий регулирует вопросы, которые, в том числе, связаны с выбросами в экологию. Сейчас такая практика, когда предельно допустимые выбросы абсолютно на законных основаниях превышены, а компании за это просто дополнительно что-то платят, существует. И я надеюсь, что в ближайшее время она будет отменена. Плюс ко всему, сейчас, после утверждения схемы теплоснабжения города Красноярска, мы вновь вернулись к ситуации, когда мы попросили у администрации города Красноярска (учитывая, что требовать мы от них ничего не можем, только просить) предоставить экологические оценки последствий принятия этой самой схемы теплоснабжения. Это тоже необходимый шаг, потому что мы все понимаем, что ТЭЦ и котельные, работающие в городской черте, нужно в этом плане контролировать», — сказал депутат.

«Да, конечно, всем хотелось бы, чтобы качество городского воздуха и воздуха в Красноярском крае в целом стало мгновенно лучше после проведения публичных слушаний по экологии. Но мы живем в мире, где существуют правила, регламенты, порядки, где в процессах задействовано огромное количество людей — это и представители исполнительной власти, и представители общественных организация и так далее. И в этом плане, как бы нам не хотелось стремительно улучшить ситуацию, мы должны осознавать, что это определенный процесс, который нужно пройти, чтобы все было качественно, чтобы потом ни у надзорных органов, ни у красноярцев вопросов не возникло. Все нужно делать быстро, но в рамках закона, — рассуждает Илья Зайцев. — Да, с экологией в Красноярском крае складывается не самая лучшая ситуация, но говорить о том, что резолюция не исполняется, что после выборов все забыли про экологию, было бы неверно. Эти вопросы постоянно обсуждаются, находятся в стадии решения».

Между тем в уходящем году Красноярск провел 58 дней в режиме «черного неба» или неблагоприятных метеоусловий. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 декабря, в Среднесибирском УГМС, в 2015 году было зафиксировано 67 таких дней.

Однако, несмотря на разницу в цифрах, утверждать, что в Красноярске улучшилась экологическая ситуация, не стоит. «Это зависит от тех метеорологических условий, которые наблюдаются в Красноярске. Просто были немного другие метеорологические условия, поэтому было меньше таких дней. Поэтому нельзя сказать, что картина изменилась кардинально», — отметили в Среднесибирском УГМС.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске 30 марта прошли общественные слушания, вызванные озабоченностью граждан экологической обстановкой в столице края. Уточнялось, что Красноярск входит в десятку самых «грязных» городов России. И горожане уже устали от постоянных режимов «черного неба». Тяжелую экологическую ситуацию усугубило возгорание на Енисейском ЦБК.

Читайте также: «После выборов интерес красноярских чиновников к экологии угас»

Читайте также: «Власти Красноярска воспитывают у людей привычку к беспомощности»

Стоит также напомнить, что пункты принятой резолюции включали в себя создание специального фонда, в который будут поступать средства от штрафов за экологические нарушения и из других источников. Деньги фонда планировали расходовать на осуществление экологических мероприятий. Также предполагалась корректировка краевого законодательства с целью обозначить временные рамки отсрочки, предоставляемой предприятиям, которые оказываются не в состоянии сразу ограничить объем вредных выбросов.

Читайте также: В Красноярске хотят создать экологический фонд и «прижать» загрязнителей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы Красноярского края
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
30.12.16
Мадуро намерен подавлять беспорядки российским и китайским оружием
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
30.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли мир в Сирии устойчивым
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
30.12.16
СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
МИД России определился с ответными мерами на санкции США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Лайк дороже памяти: белгородские школьники устроили фотосессию на памятнике
Старый ОсколБелгородская областьРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.12.16
Власти Украины разрешили военным стрелять по самолетам-нарушителям
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
События года в Ярославской области: на первом месте — политика
ЯрославльРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Госдеп: Дипломаты РФ покинут США до 1 января. И s novym godom!
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
НАТО: Прямой угрозы альянсу со стороны России нет
БерлинГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
30.12.16
Россия и Белоруссия: нельзя разбрасываться братством
Ростов-на-ДонуРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Госдуме предложили ввести двухдневный запрет на торговлю фейерверками
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
30.12.16
Украина отказалась от крымского газа
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
30.12.16
В действиях Минобрнауки обнаружены дискриминационные условия — ФАС
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
30.12.16
«Обама не сумел красиво покинуть пост, чем обрушил свою репутацию»
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Активисты в Петербурге начали акции в защиту Пулковской обсерватории
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
30.12.16
«Наши дипломаты заигрались в «информационную войну»
ЯкутскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
СМИ назвали «забавной» реакцию посольства РФ в Лондоне на решение Обамы
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь в Белоруссии видит сегодня себя «правящей»
МинскБелоруссия Католицизм Политика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Крушение Boeing-737, голодовка шахтёров и победы «Ростова»: 2016-й на Дону
Ростов-на-ДонуРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Максим Исаев«Россия не идеологический враг США, каким был Советский Союз»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное