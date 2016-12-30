Красноярск в уходящем году прожил в режиме «черного неба» 58 дней

Красноярск, , 13:26 — REGNUM «Тысячи красноярцев в 2016 году подписали петицию о том, что необходимо принимать срочные меры по борьбе с «черным небом» в краевом центре. Я считаю, что это можно назвать самым резонансным событием уходящего года для Красноярска», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор красноярской общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов. Однако, по его словам, прошли сентябрьские выборы, а «воз и ныне там».

«Были организованы публичные слушания в Заксобрании Красноярского края, была принята весомая резолюция, определяющая перечень необходимых шагов со стороны каждого ведомства и крупнейших загрязнителей. Был создан Экологический штаб, и в ходе предвыборной кампании многие кандидаты в депутаты обещали положить все свои силы на борьбу с «черным небом». Итог: после выборов (в сентябре в Красноярском крае прошли выборы в Госдуму и в Заксобрание — прим. ИА REGNUM ) о «черном небе» никто не вспоминает, резолюция слушаний в Заксобрании так и не выполнена. Вот это, я считаю, самый главный итог уходящего года: в Красноярске решение экологических проблем рассматривается прежде всего как набор ни к чему не обязывающих обещаний», — подытожил эколог.

Не согласен с Александром Колотовым депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев. По его словам, у любой резолюции есть сроки, в течение которых пункты из нее должны быть выполнены: «Насколько я понимаю, те сроки, которые были названы в документе, не нарушены».

«В частности сейчас комитет по природным ресурсам и экологии ведет активную работу по принятию закона «Об атмосферном воздухе в Красноярском крае», который достаточно жестко в рамках краевых полномочий регулирует вопросы, которые, в том числе, связаны с выбросами в экологию. Сейчас такая практика, когда предельно допустимые выбросы абсолютно на законных основаниях превышены, а компании за это просто дополнительно что-то платят, существует. И я надеюсь, что в ближайшее время она будет отменена. Плюс ко всему, сейчас, после утверждения схемы теплоснабжения города Красноярска, мы вновь вернулись к ситуации, когда мы попросили у администрации города Красноярска (учитывая, что требовать мы от них ничего не можем, только просить) предоставить экологические оценки последствий принятия этой самой схемы теплоснабжения. Это тоже необходимый шаг, потому что мы все понимаем, что ТЭЦ и котельные, работающие в городской черте, нужно в этом плане контролировать», — сказал депутат.

«Да, конечно, всем хотелось бы, чтобы качество городского воздуха и воздуха в Красноярском крае в целом стало мгновенно лучше после проведения публичных слушаний по экологии. Но мы живем в мире, где существуют правила, регламенты, порядки, где в процессах задействовано огромное количество людей — это и представители исполнительной власти, и представители общественных организация и так далее. И в этом плане, как бы нам не хотелось стремительно улучшить ситуацию, мы должны осознавать, что это определенный процесс, который нужно пройти, чтобы все было качественно, чтобы потом ни у надзорных органов, ни у красноярцев вопросов не возникло. Все нужно делать быстро, но в рамках закона, — рассуждает Илья Зайцев. — Да, с экологией в Красноярском крае складывается не самая лучшая ситуация, но говорить о том, что резолюция не исполняется, что после выборов все забыли про экологию, было бы неверно. Эти вопросы постоянно обсуждаются, находятся в стадии решения».

Между тем в уходящем году Красноярск провел 58 дней в режиме «черного неба» или неблагоприятных метеоусловий. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 декабря, в Среднесибирском УГМС, в 2015 году было зафиксировано 67 таких дней.

Однако, несмотря на разницу в цифрах, утверждать, что в Красноярске улучшилась экологическая ситуация, не стоит. «Это зависит от тех метеорологических условий, которые наблюдаются в Красноярске. Просто были немного другие метеорологические условия, поэтому было меньше таких дней. Поэтому нельзя сказать, что картина изменилась кардинально», — отметили в Среднесибирском УГМС.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске 30 марта прошли общественные слушания, вызванные озабоченностью граждан экологической обстановкой в столице края. Уточнялось, что Красноярск входит в десятку самых «грязных» городов России. И горожане уже устали от постоянных режимов «черного неба». Тяжелую экологическую ситуацию усугубило возгорание на Енисейском ЦБК.

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Стоит также напомнить, что пункты принятой резолюции включали в себя создание специального фонда, в который будут поступать средства от штрафов за экологические нарушения и из других источников. Деньги фонда планировали расходовать на осуществление экологических мероприятий. Также предполагалась корректировка краевого законодательства с целью обозначить временные рамки отсрочки, предоставляемой предприятиям, которые оказываются не в состоянии сразу ограничить объем вредных выбросов.

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