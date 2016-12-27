Татьяна Иващенко, , 08:33 — REGNUM

Власти практически всех регионов России после трагедии в Иркутске объявили войну спиртосодержащим настойкам. В Сибирском федеральном округе по итогам прошедшего в Приангарье заседания комиссии по ЧС принято решение о запрете на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями. Между тем в Иркутске количество жертв смертоносного «Боярышника» с метиловым спиртом выросло до 77 человек. Количество пострадавших — давно перевалило за сотню (123 человека).

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За жизнь и здоровье иркутян без сна и отдыха (и это не фигура речи) борются местные врачи. Результаты есть. На сегодняшний день выписали уже более 20 человек в связи с улучшением состояния здоровья. Но все-таки тех, кто идет на поправку, кому, называя вещи своими именами, повезло в этой «алкогольной» русской рулетке выжить, в разы меньше, чем тех, кто отправился на тот свет.

ИА REGNUM удалось связаться с главным внештатным специалистом-токсикологом министерства здравоохранения Иркутской области Алексеем Третьяковым и задать ему несколько злободневных вопросов.

— Алексей Борисович, что может произойти с человеком, употребившим метиловый спирт или какую-либо настойку на его основе?

— Все зависит от количества выпитого. Необходимо уточнить, что метиловый спирт в крайне низких количествах есть в любом алкоголе — речь идет о сотых долях миллиграммов на миллилитр. Летальной дозой считается порядка 30−50 миллилитров метилового спирта. Это именно та доза, употребив которую, человек погибнет без оказания специализированной помощи.

— Какие еще последствия, кроме летального исхода, могут возникнуть от употребления метилового спирта?

— В основном происходит поражение центральной нервной системы. Наиболее яркое проявление — это слепота. Она может быть необратимой при крайне тяжелых поражениях. Либо потребуется длительное лечение, чтобы полностью восстановилось зрение.

— Насколько тяжел и сложен процесс реабилитации после подобных отравлений, если человеку, конечно, удается выжить?

— Основное, требующее внимания, — это именно потеря зрения. Люди могут становиться инвалидами первой группы. Повторюсь, процесс может быть необратимым, если произошло полное поражение зрительного нерва.

— На этой отраве было написано «Концентрат для принятия ванн «Боярышник». В случае если человек и правда решит принять ванну с использованием этого средства, какие могут быть последствия? А также что будет, если использовать средства с добавлением метилового спирта в качестве стеклоочистителя, «незамерзайки»?

— Согласно ГОСТу, использование метанола в стеклоомывающей жидкости запрещено уже много лет, чуть ли не с конца 90-х. В так называемых незамерзайках должен находиться изопропиловый спирт.

Ингаляционные отравления метиловым спиртом наблюдались в промышленности. Речь в таком случае идет о крайне высоких запредельных концентрациях.

Что касается средства для ванн. Мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь. Мы понимаем, что данная надпись была сделана с одной-единственной целью — чтобы вывести распространителя этой продукции из-под действия наших фискальных налоговых органов, дабы он мог не платить деньги за продажу этого алкоголя. Вот и все. Но стоит отметить, что если даже человек вылил бы этот весь флакон в полную ванну с водой, концентрация была бы настолько низка, что тяжелых последствий для здоровья не наступило бы.

— Какими еще препаратами люди травятся? Есть же различные спиртосодержащие жидкости, помимо настойки боярышника.

— Давайте не будем называть это «боярышником». Это название нужно брать в кавычки. Поймите, что это не настойка боярышника, которая продается в аптеках. Это даже, скажем так, не косметологическое средство. И неизвестно, добавляли ли на самом деле в эту жидкость какие-то экстракты боярышника.

Недобросовестные производители с таким же успехом могли бы написать на этих флаконах «Коньяк Хеннеси», но мы же понимаем, что никакого коньяка там и в помине нет. Каких только настоек сейчас нет — «Апельсиновые», «Беленькие» и так далее. Люди с низким достатком все это пьют. Помню, ранее в нашей стране был распространен так называемый «Трояр». Тоже якобы косметическое средство, весьма популярное среди потребителей с низкими доходами. Так что надо называть вещи своими именами. Это просто уход от налогов.

Так что же все-таки заставляет людей рисковать и, догадываясь о возможных последствиях, употреблять различные «концентраты для принятия ванн» и прочую отраву? «Это болезнь, и называется она алкоголизм», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM врач-психиатр, кандидат медицинских наук Виктор Ведяшкин.

По его словам, помочь избавиться от зависимости могут психиатры-наркологи: «Помочь очень сложно, если человек сам не поймет, что алкоголь его просто разрушает во всех смыслах, то он будет продолжать пить, потому что это самый простой способ забыться, расслабиться, сбежать от проблем, ускорить процесс коммуникации. И это официально доступное психоактивное вещество — не надо нарушать закон, выписывать рецепты. Пошел в магазин и купил алкогольную продукцию».

«К тому времени, когда человек начинает пить всевозможные спиртосодержащие настойки, не предназначенные для внутреннего употребления, вроде иркутского «Боярышника», происходит предварительно серьезная деградация его личности, и в социальном плане тоже. Другими словами: все равно, что пить, все равно, как жить. Я считаю, что сегодня необходимо проводить социальную политику совсем в ином ключе: в интересах граждан, а не государства. Ведь сейчас акцизы на спиртное повысят и считают, что поборолись с пьянством и табакокурением. У людей должна быть надежда на будущее, занятость на работе и так далее. Кроме того, нужно тщательно отслеживать ситуацию соответствующим органам, чтобы недобросовестные дельцы даже не думали продавать подобное», — подытожил врач-психиатр.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что по уголовному делу о гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки в Иркутской области задержано уже 23 фигуранта. Расследование продолжается (ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Еще вчера, 26 декабря, сообщалось о 76 погибших.

В том числе в рамках уголовного дела задержан заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Михаил Лужнов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации в Иркутской области этой спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». По данным следствия, Лужнов не принял необходимых мер по проверке фактов, указанных в обращении.

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Известно, что в в одном из районов Иркутска следователи и сотрудники полиции обнаружили склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято более 10 тонн опасного продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. В Следственном комитете России ИА REGNUM сообщили, что на данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения «Боярышника». Произведенная с применением метилового спирта продукция изъята.

Напомним, в связи с массовым отравлением в Иркутске президент России Владимир Путин дал ряд поручений. В частности, он поручил ввести лицензирование и обязательную маркировку спиртосодержащей продукции; подготовить изменения в ставки акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения спроса на суррогаты алкоголя; усилить наказание за нарушения и преступления в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Также он поручил ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами.

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Добавим, сообщения об отравлениях «Концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области вышли и в международную плоскость. Например, советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил о том, что известие о гибели российских граждан в авиакатастрофе над Черным морем вызвало у него желание принести к посольству России бутылку «Боярышника». Собеседники ИА REGNUM уже озвучили свое мнение на этот счет, отметив, что подобное глумление в условиях трагедии просто недопустимо.

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Информацию о трагедии, в которой погибли более 90 человек, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов, Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза) и начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков, читайте в сюжете ИА REGNUM «Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем».