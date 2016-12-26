«В Киеве правят вурдалаки»: сибиряки о записи Бирюкова про «Боярышник»

Новосибирск, , 11:46 — REGNUM «Эта трагедия никого не оставляет равнодушным. Это — горе, беда. И журналисты, и наши военнослужащие, и коллектив ансамбля песни и пляски имени Александрова, и Доктор Лиза погибли. В этой совершенно нелепой трагедии погибли люди известные, которые пользуются любовью и уважением. Они погибли, исполняя свой гражданский долг, потому что летели в Сирию, чтобы поддержать наших воинов. Здесь трудно говорить какие-то ни было слова. Но то, что приходит из Киева от некоторых деятелей, вызывает полное непонимание. Такое ощущение, что сегодня в Киеве правят вурдалаки какие-то, потому что радоваться гибели ни в чем неповинных людей, радоваться трагедии, нормальный человек не может. Это, вероятно, что-то стало с психикой киевских правителей или у них уже происходит мутации и они из людей превращаются, действительно, в каких-то вурдалаков, вампиров, которые наслаждаются запахом и вкусом крови своих соотечественников на Юго-Востоке Украины и вот теперь кровью погибших в этой страшной авиакатастрофе», — сказал ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Жирнов, комментируя язвительную запись советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова по поводу крушения воздушного судна Ту-154, принадлежащего Миноброны России 25 декабря.

Новосибирский депутат считает, что «здесь только остается сочувствовать братскому украинскому народу, что сегодня над ними царствуют подобные негодяи».

«Но я уверен, что абсолютное большинство жителей Украины разделяют боль и скорбь, как и граждане нашей страны. Я уверен, что если бы в Киеве у власти были адекватные нормальные люди, то они повторили бы пример Александра Лукашенко, который в своей стране объявил общенациональный траур, хотя ни одного гражданина Белоруссии на борту этого самолета не было. Эта общая наша боль, наших трех великих славянских народов. Они постоянно пытаются провоцировать, но все-таки у нашего руководства хватает мудрости адекватно реагировать на такие отвратительные выходки. В Киеве у власти давно произошла мутация, они из людей давно превратились в нелюдей. Какие бы ни были у нас отношения с разными странами, но адекватные политики, которые могут критиковать нашу страну за те или иные подходы, даже они все прекрасно понимают, что после такой трагедии есть вещи совершенно неуместные. А это гибель людей, действительно, ни в чем неповинных. И иного подхода быть не может — это трагедия и она вызывает скорбь и соболезнования семьям погибших», — подчеркнул Андрей Жирнов.

В свою очередь новосибирские власти отменили все праздничные мероприятия, запланированные на сегодня, 26 декабря. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Отменила представления в День траура и Новосибирская филармония: коллектив вместе со всей страной скорбит по жертвам авиакатастрофы Ту-154.

Напомним, что сегодня, 26 декабря, в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе с Ту-154. Страшная трагедия произошла накануне утром. Спецборт министерства обороны выполнял рейс из Москвы в сирийский город Латакия. В Сочи Ту-154 должен был дозаправиться. Связь с самолетом Минобороны России была потеряна практически сразу после взлета воздушного судна из аэропорта «Адлер». Отметка самолета с радаров исчезла в пять часов 25 минут по московскому времени утром 25 декабря. Обломки самолета были найдены в Черном море. Шансов выжить у находившихся на борту практически не было. На борту упавшего в Черное море самолета находились 93 человека — восемь членов экипажа и 85 пассажиров — девять журналистов (бригады по три человека от Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда»), директор Межрегиональной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели поздравить с Новым годом авиагруппу Воздушно-космических сил России на авиабазе ХмеймИм в Сирии.

Миллионы российских граждан скорбят о погибших во время крушения самолета. В память о них в Москве люди несут цветы к зданию концертного зала «Александровский», где выступал ансамбль, а также к офису «Справедливой помощи», телецентру «Останкино» и зданию телеканала «Звезда». Граждане других стран несут цветы к российскому посольству. В то же время, некоторые украинские чиновники позволяют себе бесчеловечное глумление. Так, советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил о том, что известие о гибели 93 российских граждан в авиакатастрофе над Черным морем вызвало у него желание принести к посольству России бутылку «Боярышника».

По словам члена Совета Федерации России Франца Клинцевича, американский эксперимент по созданию «нового человека» на Украине увенчался успехом, в результате чего в постмайданном украинском обществе вылезло наружу много «всякой мрази».

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Отметим, что в Иркутске из-за отравления концентратом «Боярышник», в составе которого был метиловый спирт, скончались уже 76 человек.

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