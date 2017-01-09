С последним ударом часов уходящего 2016 года граждане США смогли вздохнуть с облегчением и с надежной взглянуть в будущее. Уходящий год был полон сюрпризов, но настоящей неожиданностью стала победа Дональда Трампа, одержавшего верх не только над своими однопартийцами-республиканцами, но и над бывшей первой леди США Хиллари Клинтон. Однако и 2017 год может также войти в историю благодаря ряду трендов, которым в новом году нужно уделять особое внимание, пишет Дэниэл Р. ДеПетрис в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Во-первых, отмечает автор, таким трендом станет миротворческая деятельность президента России Владимира Путина, договорившегося со своим турецкой коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в самом конце уходящего года о третьем за год режиме прекращения огня в Сирии. Соглашение между Москвой и Анкарой предполагает механизм перемирия, в рамках которого приостанавливаются «удары любым оружием, в том числе ракетами, минометами и управляемыми противотанковыми ракетами», а также приостановку авиаударов со стороны официального Дамаска. В соглашении прописаны методы мониторинга соблюдения условий по ключевым точкам соприкосновения, а также рекомендуются санкции или карательные меры против нарушителей.

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На данный момент соглашение по большей части остается в силе. И крайне парадоксальным — учитывая репутацию Путина на Западе — было бы развитие событий, при котором в рамках запланированных на 15 января переговоров в Астане удалось бы добиться соглашения о политической передаче власти между сторонами, а также сам бы Путин смог претендовать на Нобелевскую премию мира.

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Во-вторых, характер исторического события носило бы ухудшение отношений между Путиным и избранным президентом Трампом, которые на данный момент настолько близкие, насколько они могут быть между людьми, никогда не встречавшимися друг с другом. Так, президент России не стал высылать американских дипломатов в отместку за введение Бараком Обамой санкций против Москвы за якобы имевшие место кибератаки со стороны России. Избранный президент США Трамп называл этот шаг «замечательным», добавив, что он всегда знал, что Путин «очень умен».

Однако никакие личные отношения в мире не смогут скомпенсировать то, насколько разные национальные интересы у США и России. Хотя Москва и Вашингтон, возможно, и найдут общий язык в Сирии в области борьбы с терроризмом, Россия просто так не откажется от своих целей для поддержания дружеских отношений со следующим главнокомандующим США.

Также вероятно, что, идя на разрядку или прямое сближение, Владимир Путин лишь проверяет, что еще ему может сойти с рук: возобновление насилия на востоке Украины, непреклонность в Совете Безопасности ООН, проверка выдержки НАТО на восточной границе альянса? Сохранит ли Трамп хорошее отношение к Путину, когда глава Кремля открыто усомнится в интеллектуальных способностях миллиардера-республиканца, или сделает что-то, что в администрации посчитают ударом в спину? Будет ли перезагрузка Трампом отношений с Россией столь же успешной, как и его предшественников Буша-младшего и Барака Обамы?

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В-третьих, 2017 год может войти в историю благодаря переговорам с Северной Кореей. Так, по мнению большинства, курс уходящей администрации стал продолжением провальной политики Вашингтона по отношению к Пхеньяну, из-за чего для КНДР открыта дорога в ряды стран, обладающих статусом ядерной державы.

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По этому вопросу будущий глава Белого дома сказал немного, кроме того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын — сумасшедший, но сумасшедший, способный держать своих генералов в узде. По сообщениям агентства Reuters, Трамп проявил особый интерес в вопросе ядерной программы КНДР, запросив у разведслужб проведение специального брифинга по этому вопросу.

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Поэтому стоит ожидать чего-то значительного, смелого и беспрецедентного со стороны Трампа, возможно, жеста в адрес Пхеньяна, который может включать в себя отправку высокопоставленных лиц США в КНДР для определения целесообразности прямых двухсторонних переговоров между Северной Кореей и США. Несмотря на кажущуюся невероятность такого развития событий, для бизнесмена, который считает, что способен заключить сделку даже с Пхеньяном, в этом нет ничего необычного. Приходится только гадать, какое соглашение станет результатом шагов Трампа, однако доктрину стратегического терпения нужно менять на доктрину стратегического взаимодействия.

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В-четвертых, наступивший год может запомниться противостоянием Республиканской партии и Дональда Трампа. Сложившаяся нынче гармония между республиканцами в Конгрессе и Трампом не сохранится долго. По любому вопросу— от безопасности границ, политики депортаций и реформы миграционного законодательства до партнерства с Кремлем и важности защиты либерального международного порядка — в текущем году Белый дом Трампа и республиканский Конгресс и Сенат будут находиться в постоянной конфронтации. Стоит ожидать, что уже в первые недели 2017 года в Республиканской партии начнется внутренняя борьбы за и против номинантов в администрации Дональда Трампа. Вместо раскола между республиканцами и демократами линия разлома может пройти между сторонниками Трампа, консерваторами в области налоговой политики, демократами и республиканцами из истеблишмента. На этой основе продуктивного правительства не создать.

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Наконец, 2017-й может стать годом, в котором положен конец двухгосударственному решению ближневосточного вопроса. Так, уходящий глава американской дипломатии Джон Керри выступил недавно с тревожным, но точным заявлением, согласно которому без прекращения строительства Тель-Авивом поселений на западном берегу реки Иордан и прекращения насилия в отношении израильских мирных жителей окончательный провал двухгосударственного решения настанет довольно скоро.

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Если политика администрации Трампа по отношению к палестино-израильскому конфликту схожа со взглядами Дэвида Фридмана, выдвинутого Трампом на пост посла США в Израиле, тогда двухгосударственному подходу, на котором базировалась политика США на протяжении последних 50 лет, действительно приходит конец. Любые действия Совбеза ООН по сдерживанию израильских поселений не пройдут в следующие четыре года.

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Да и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не особо настроен идти на уступки палестинцам. Более того, сторонники поселений в коалиции Нетаньяху празднуют победу Трампа как последний гвоздь в гроб двухгосударственного решения. Все это придет к еще большему отчуждению палестинцев, увеличению обращений Палестинской автономией в Международный уголовный суд и дальнейшей радикализации с обеих сторон границы 1967 года.