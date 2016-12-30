National Interest: Будет ли новое перемирие в Сирии длительным?

Условия для этого сложились, но остается еще большое число факторов, способных поставить крест и на этой попытке примирения сторон

Дамаск, , 08:41 — REGNUM Новости о заключении правительством Башара Асада и Высшим комитетом по переговорам перемирия, которое вступает в силу в полночь 29 декабря, были восприняты положительно. Однако те, кто внимательно следит за событиями в Сирии, имеют все основания сомневаться в успехе очередной попытки примирить воюющие стороны. Но даже они признают, что такое развитие событий гораздо лучше альтернативы — продолжения кровопролития, пишет Раджан Менон в статье для National Interest.

Очевидно одно: заявления Асада о том, что он вернет под свой контроль всю Сирию, является заблуждением. Его армия на это неспособна, а Иран и Россия не намерены потакать Дамаску, так как пойдя на это, они могут оказаться в ловушке. Так, оппозиция хотя и получила сильный удар, но не повержена до конца. Различные очаги исламистского сопротивления по-прежнему удерживают определенные части страны, помимо Идлиба. Курдские Отряды народной самообороны создали для себя на севере страны мини-государство», так называемую Роджаву.

После падения Алеппо представители вооруженной оппозиции были вынуждены признать свое поражение и отправиться в Идлиб, который, как постоянно указывалось, может стать новой целью Дамаска. Однако правительство Сирии не направило туда сразу после захвата Алеппо войска, отчасти потому, что армия и различные вооруженные формирования истощены. Более того, Асад не мог бы открыть еще один фронт без поддержки России и Ирана.

Они, без сомнения, были настроены решительно предотвратить падение правительства Сирии, опасаясь триумфа радикальных исламистских группировок. Россия и Иран сделали ставку на то, что эти группировки, поняв, что победа недостижима, пойдут на мирные переговоры. Поэтому никому неизвестно, какой Сирия будет в результате этих переговоров. Цель Москвы и Тегерана состояла в том, чтобы позиция Дамаска на переговорах была более надеждной, для этого и была осуществлена битва за Алеппо.

Именно благодаря совпадению интересов России и Ирана и смогло состояться нынешнее перемирие. Так же важно, что между Россией и Турции произошло сближение, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил свою позицию об обязательной отставке Асада.

Анкара отказалась от прежней позиции по трем причинам. Во-первых, вмешательство в конфликт России, предотвратившей крушение правительства Сирии. Во-вторых, ухудшение отношений Турции с Западом, особенно после попытки государственного переворота 2016 года. В-третьих, из-за появления на южном фланге Турции протогосударства сирийских курдов, возглавляемого партией «Народный союз». В Анкаре её считают союзником Рабочей партии Курдистана, ведущей многолетнюю партизанскую войну на территории Турции.

На этом фоне все говорит о том, что в Сирии сложились условия для прочного режима прекращения огня, а мирные переговоры между правительством Асада и его противниками, запланированные в течение месяца в Казахстане, всё-таки состояться.

Тем не менее террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на огромные потери, по-прежнему удерживающая обширные территории в Сирии, не является стороной соглашения о прекращении огня. Также в него не включена курдская партия Народный союз, поскольку ни Асад, ни Турция не согласятся на появление курдского государства.

Ряд крупных исламистских формирования подписали перемирие, чего нельзя сказать о группировке «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь, Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива, выступавшие в качестве основных спонсоров врагов Асада, не согласятся на этот вариант, считая его путем к миру при значительном вмешательстве Ирана. Поэтому пока они готовы предоставлять своим протеже деньги и оружие, те будут возобновлять боевые действия, если они не смогут получить наилучшие, с их точки зрения, условия.

Президент России Владимир Путин, возможно, установить перемирие в Сирии и начать переговоры до инаугурации Трампа, чтобы представить Россию ключевым союзником США против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если цель Кремля действительно в этом, ему нужно убрать еще не одно препятствие.