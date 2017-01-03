Трамп усомнился в способности КНДР создать угрожающее США ядерное оружие

Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Избранный президент США Дональд Трамп высказался по поводу распространенного накануне заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о завершающей стадии подготовки межконтинентальной баллистической ракеты. Скептический комментарий миллиардер опубликовал во вторник, 3 января, на своей странице в сети Twitter.

Трамп усомнился в том, что заявление лидера КНДР о «завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь США» соответствуют действительности. «Этого не случится!» — Выразил уверенность избранный президент.

Ранее 1 января, обращаясь к народу Северной Кореи, лидер страны Ким Чен Ын заявил о том, что КНДР близка к пробному запуску межконтинентальной баллистической ракеты.

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