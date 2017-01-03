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The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»

Политика
«Трампа нещадно критикуют из-за его сложившихся хороших отношений с Путиным. Однако новоизбранный президент Соединенных Штатов не обращает внимания на эту критику
Иван Шилов © ИА REGNUM

Лондон, 3 Января 2017, 11:27 — REGNUM  «Ничто, кажется, не может негативно повлиять на сложившееся позитивное отношение нового хозяина Овального Кабинета к нынешнему хозяину Кремля», — отмечает британская The Times

«Огонь критики на Трампа обрушивается и со стороны своих и со стороны чужих, — обращает внимание читателя корреспондент издания Джош Глэнси. — Конгрессмены и от Республиканской и от Демократической партий единодушно выражают опасения по поводу симпатий, которые новый лидер Америки демонстрирует в отношении Владимира Путина, однако Трампу и дела нет до этого. В минувшую пятницу посреди пылающего скандала с высылкой российских дипломатов из Вашингтона, новый президент США демонстративно проявил нежелание участвовать в нем и посвятил себя выражению восхищения действиями Путина, назвав того очень умным».

Такая позиция, уверен автор, может стать первым серьезным испытанием для Трампа на высшем посту.

«Уже на этой неделе Джон Маккейн, неутомимый критик Путина, должен запустить кампанию по расследованию взломов, произведенных русскими хакерами, — пишет журналист. — И если Трамп вновь демонстративно не отреагирует на эти действия, это может ему сильно повредить, так как речь будет идти о безопасности Америки, а не отдельно взятого ее президента. Маккейн проведший несколько предновогодних дней в украинской армии, призывает наложить на Россию еще больше санкций в дополнение к высылке за шпионаж 35 дипломатов с семьями. попытается настоять на увеличении санкций против России. И это — не единственная проблема, которая ждет Трампа в январе — ему предстоит еще выдержать бой в Сенате за утверждение главой Госдепартамента руководителя Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. Ястребам от бизнеса на вооружениях эта кандидатура решительно не нравится из-за давних его отношений с Путиным, который в 2013 году даже наградил Тиллерсона российским Орденом Дружбы народов».

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