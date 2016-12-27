Максим Исаев, , 08:35 — REGNUM

Каждый из последних трех президентов США, приходя в Белый дом, обнаруживал на своем столе папку с устрашающим названием «Северная Корея». Каждого из них призывали сделать что-нибудь с этим изолированным государством, занятым созданием ядерного оружия, которое способно достать до территории США. Однако все три главы Белого дома считали, что лучше закрыть глаза на КНДР и оставить северокорейскую проблему на будущее, когда кому-то другому придется справляться с ней.

Тем не менее все они пытались добиться каких-то результатов с помощью смеси санкций и переговоров, направленных на то, чтобы вынудить Пхеньян отказаться от своих планов. Когда же все эти попытки оканчивались провалом, главы Белого дома попросту тянули время в надежде, что КНДР вернется за стол переговоров. В администрации Обамы даже придумали название такому подходу — «стратегическое терпение», однако у Дональда Трампа нет такой роскоши, он должен решать проблему КНДР, пишет Джефф Дайер в статье для National Interest.

Автор отмечает, что Трамп уже не сможет отодвинуть проблему КНДР на второй план, поскольку после пяти испытаний ядерного оружия, часть из которых была провалом, другая — лишь частичным успехом, а также с учетом работ по минимизации боеголовок, ядерная программа КНДР достигла такой критической массы, что её больше нельзя игнорировать. Так, уходящий директор национальной разведки США Джеймс Клеппер отметил недавно, что «уже бессмысленно» пытаться заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия. По его словам, ядерное оружие — это их «гарантия от уничтожения».

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Провал трех предыдущих администраций был связан с тем, что они придерживались одного и того же ложного пути, поскольку другие варианты еще хуже. Сейчас ситуация не изменилась, и те варианты по-прежнему не стали лучше, несмотря на то, что Пхеньян находится на грани того, чтобы стать действительной, а не потенциальной угрозой США.

С учетом успехов КНДР все чаще стали говорить о нанесении превентивных ядерных ударов по объектам ракетной инфраструктуры страны. Однако избранный президент Трамп будет вынужден принимать во внимание риск того, что Пхеньян нанесет по Сеулу ответный удар, а также возможности того, что и Китай также может прийти на помощь своему союзнику.

С другой стороны, Трамп может приказать своей администрации проглотить гордость и вернуться за стол переговоров еще до того, как Пхеньян пойдет хотя бы на одну уступку. Он может представить это как признание реальности и заявить, что никто еще не проверял Ким Чен Ына на предмет того, насколько он гибкий политик. Если же Трамп решит провести саммит с Кимом, это даст новостным каналам пищу на целую неделю.

Однако цель нового раунда переговоров неясна. Пхеньян, скорее всего, будет продавливать серию новых обязательств со стороны Вашингтона, которые нарушат структуру безопасности всего региона. И ситуация будет выглядеть так, словно США признали Северную Корею в качестве легитимной ядерной державы, несмотря на официальные заявления Вашингтона об обратном. В том и состоит цель КНДР.

Не стоит забывать, что и во внутренней политике у Трампа также не все в порядке. Он уже готовится к тяжелым схваткам с республиканцами в Сенате по вопросу о том, что он видит в качестве своих приоритетов, таких как инфраструктурное финансирование. Поэтому ему вряд ли сейчас захочется биться еще и из-за КНДР.

Остается еще один вариант, который еще никто не пробовал, — ввести санкции против Китая. США ввели против Северной Кореи какие только могли прямые санкции, однако этого нельзя сказать о китайских компаниях, которые торгуют с КНДР и создают, по сути, экономическую линию жизни. Нужно дать понять Пекину, что Вашингтон исчерпал все способы, и либо КНР действительно надавит на своего союзника, чтобы он отказался от ядерного оружия, либо Китай сам почувствует последствия. Такие последствия могут состоять в усилении ПРО в Южной Корее и Японии. В таком случае гарантии успеха нет, однако администрация Трампа может подчеркнуть, что если и этот подход провалится, тогда очень вероятным станет нанесение превентивных ударов по Северной Корее.

Избранный президент Дональд Трамп заявил как-то, что США должны оставить решать проблему с КНДР Китаю, но само по себе это не произойдет, поэтому Пекин нужно подтолкнуть.