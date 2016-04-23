У Литвы и Польши «медовый месяц». «Угроза со стороны России», «нападение с минуты на минуту», «будущая молниеносная оккупация» стали для Литвы настоящим джек-потом в отношениях с Варшавой. Проблемы польского меньшинства в Литве, отсутствия прав, уничтожение образования, запрет использовать надписи на польском в местах компактного проживания поляков, запрет написания имён и фамилий на языке оригинала в литовских документах — всё это отошло даже не на второй план, а плетётся в хвосте повестки между двумя странами. Литва горячо поддерживает милитаризацию Польши, сама если не вооружается, то просит США и западных членов НАТО размещать у себя как можно больше вооружений, и грезит будущим саммитом НАТО в Варшаве. Планы увеличить численность армии Польши на 50% официальный Вильнюс поддерживает по умолчанию. Даже до официальной декларации этого стремления министром обороны Польши Антония Мацеревича.

anaga.ru Президент Литвы Даля Грибаускайте

«Ситуация в сфере безопасности в регионе, на которую негативно влияет агрессивная политика и действия России, вызывает беспокойство и является общей проблемой для всех стран региона, поэтому только действуя вместе, мы можем добиться конкретных результатов. Согласование действий с региональными партнерами особенно актуально перед предстоящим в июле саммитом НАТО», — говорил в Юрмале глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 22 апреля на встрече с министрами иностранных дел Польши, Эстонии, Латвии, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Чехии, Словакии и Венгрии.

Несколькими днями ранее, 18 апреля, в Братиславе на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2016 он же вещал о срочном наращивании вооружения в регионе. Как мантру Линкявичюс повторял, что у НАТО есть «важный долг укреплять свою коллективную оборону на фоне угроз с Востока, и нельзя принижать ее значение или игнорировать, оправдывая это риском обострения напряжения». Иными словами, как общество, так и бюрократов НАТО и ЕС Литва в ежедневном формате обрабатывает алармистскими посылами.

Для правдоподобности «скорой оккупации» населению также, как на конвейере, рассказывают, что Россия в принципе уже совершила вооруженное нападение. Пока в виде коротких вылазок и пробных военных операций. То «российские диверсанты» высадились на литовском взморье. То группа боевых вертолетов со стороны Калининграда вторглась в Литву. Ну, а если к этому прибавить предупреждения Департамента государственной безопасности о том, что страна кишит российскими шпионами, из «нелояльных граждан» формируется «пятая колонна», то итог закономерный.

Общество Литвы стало жить в страхе, о чём почему-то удивляясь говорит уже даже премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс. В результате, возвращенный в 2015 году воинский призыв в Литве в принципе не нужен. Все квоты новобранцев заполняют добровольцы. Страх перед войной оказался настолько велик, что чиновником без труда удалось временный возврат призыва превратить в вечный. И не просто вернуть, но даже увеличить численность призывников, а самым ярым паникерам, еще и платить премии за службу. Правда, эмиграция из-за возврата воинской повинности увеличилась, но это мелочи.

Как и Польша, Литва стремительно увеличивает свои расходы на оружие. Уже принято решение почти за полмиллиарда евро закупить немецкие БМП Boxer. Расходы в 2% от ВВП на армию планируют увеличить в ближайшие несколько лет. Это и есть те самые 50% увеличения, как решила сама Варшава. Военная истерика стала схожей чертой Литвы и Польши, и в Литве этим намеренны воспользоваться.

«Польша является одним из главных партнеров Литвы, прилагающим большие старания для решения вопросов безопасности в нашем регионе. Литва надеется на амбициозные решения на саммите НАТО в Варшаве и готова активно поддерживать Польшу в рамках подготовки к важному событию», — еще в феврале этого года говорил вице-министр иностранных дел Литвы Андрюс Кривас. МИД Литвы в последние два года в принципе можно переименовать из Министерства иностранных дел в Д.Е.Б.И.Л — Департамент Евросоюза Боязни И Лжи. Этот же орган, обозначая важнейшие цели скорого саммита в Варшаве, постановил, что Россию нужно «отпугнуть».

А «отпугивание» — это такой сложный процесс, что на застаревшие проблемы польского нацменьшинства в Литве у Варшавы сил просто нет. В апреле 2016 года самоуправление столицы Литвы приняло решение о выселении из собственного здания польскоязычной школы имени Сырокомли. Школа несколько лет назад добровольно приютила часть учеников из соседней переполненной литовской гимназии. За несколько лет литовская часть постепенно вытесняла польскую, а затем коллектив литовской школы вышел на митинг протеста у мэрии города. Дескать, дети ходят на уроки в разные здания, это ужасно неудобно — поляки должны уйти. Власти города так и поступили: с 1 сентября всех учеников польской школы просто вышвыривают на улицу, прикрываясь переводом в непонятное здание. Обычный рейдерский захват. Но у Варшавы на это времени нет, когда впереди война, а литовцы — союзники.