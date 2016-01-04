



avaxnews.com Гора крестов. Литва

Ушедший 2015 год для Литвы стал годом экономического спокойствия, когда население впервые за многие годы вернулось к состоянию жадного потребителя, но контрольным выстрелом в труп социального благополучия и демографического положения государства. Последнее уже без прикрас называют катастрофой и непоправимым ущербом. Но по-настоящему страшным открытием года стало признание психологического состояния населения. Каждый третий житель Литвы нуждается в психологической помощи. Кроме того, страна укрепила свои позиции мирового лидера по потреблению алкоголя. Вся Литва пьет. По 12,7 литров чистого спирта в год. Считая младенцев. Депрессия, захлестнувшая страну, стала причиной череды громких резонансных трагедий. И если к ситуациям, когда в центр города выходил человек, обливал себя из канистры бензином, кричал «За свободную Литву», устраивая самоподжог, еще можно было относиться, как к нерядовому психическому расстройству конкретного гражданина, то к череде жестоких и бессмысленных убийств, которые случались слишком часто, и которых раньше в такой концентрации не было, относиться как к случайностям уже невозможно. Пожалуй, самым резонансным стала бойня в провинциальном городке Кражяй, где рецидивист в течение трех суток одну за одной убивал одиноких пенсионерок, чтобы ограбить их ради новой бутылки водки. Убийцу обнаружили после его очередного посещения алкогольного отдела магазина, куда он пришел в буквальном смысле с окровавленными руками после убийства своей четвёртой жертвы. Этот случай, пожалуй, затмила трагедия 2 января 2016 года, когда вышедший из запоя житель другой литовской деревни выгнал свою жену из дома, а когда она не вернулась — в порыве ярости «отомстил», выбросив в колодец при температуре — 15 градусов двух своих детей: мальчика и девочку. Одному ребенку не было и года, другому — и двух лет. Но это уже история наступившего 2016 года.

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Пытаться разобраться в тяжелой болезни, поразившей литовское общество, непросто. Официальные эксперты как рупоры чиновников весь год твердили о необходимости кардинально менять социальную модель в стране. Чтобы людям не было выгодно не работать, получать пособие, которое в некоторых случаях едва ли не равно минимальной зарплате, что не мотивирует трудоустраиваться. Мол, различные социальные выплаты — это пережиток старых времен. Ниже уровня нищеты в Литве живет пятая часть населения. Этот показатель медленно снижается, но только за счёт продолжающейся эмиграции самого трудоспособного населения. Как говорят в самой Литве — это уже не эмиграция, а эвакуация.

Однако, причин для депрессии у населения в 2015 году было предостаточно. Одна из них — обещание литовских властей о непременной скорой войне с Россией. Население призывали готовиться к новой оккупации. Страна уже весь прошлый год отчаянно боролась с агрессией. Закупала бронетехнику. Искала врагов среди служащих спецслужб. Разоблачала вражеские СМИ. Искала диверсантов среди детей из школ нацменьшинств. Но, главное, власти готовили население к поведению во время боевых действий, поскольку война, по их словам, уже началась. Ну, а поскольку «агрессия России» неизбежна, а повторить ошибку середины прошлого века, когда без единого выстрела страна «сдалась» СССР (и даже цветами встречала) было решено срочно возвратить воинский призыв.

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В этот «первый год войны с Россией» в Литве власти окончательно определились с титулом «пятой колонны» в стране. За редким исключением, таким титулом награждены все русские и поляки Литвы. При этом власти предусмотрительно говорили о ценности разных культур для развития страны, необходимостью выиграть битву за сердца русскоязычных граждан Литвы с «кремлевской пропагандой», но это всё было на уровне риторики. На практике гражданин — не этнический литовец — автоматически воспринимается с подозрением. Такой человек должен, как минимум, как хунвейбин периода «культурной революции» в Китае продекларировать свою лояльность, максимально публично объявить о своей ненависти к России и всячески восхвалять президента Далю Грибаускайте (Мао). Кто этого не делает хотя бы в социальных сетях — тот наверняка «ватник». Кто не зарегистрирован в социальных сетях — точно шпион.

В действительности главным политическим проводником «кремлевской мягкой силы» назначена партия Избирательная акция поляков Литвы и их постоянные партнёры — Русский альянс. Эта коалиция настолько раздражает местную политическую элиту, что под них стали даже законы принимать: обязали все партии иметь не менее двух тысяч членов. Не удалось: обе партии к концу 2015 года успели соблюсти новую установку. Сейчас подумывают перекроить избирательные округа, чтобы объединить несколько, таким образом убрав монополию этих партий в регионах, где компактно проживают нацменьшинства. Чтобы их голоса размылись по Литве и коалиция не смогла пройти в парламент уже осенью 2016 года.

Главным информационным проводником «лапы Кремля» стали все неподвластные СМИ на русском языке. Как российские, которые ретранслируются в стране, так и местные литовские, но выходящие на русском языке. За исключением нескольких, которых подкармливает сама власть, выдаёт гранты на «перевоспитание» местных русскоязычных, всячески уделяя им своё внимание, выдавая путевки на «повышение квалификации» в США, да раздавая «эксклюзивные интервью». Все остальные официально объявлены врагами. Российскую продукцию, тем временем, запрещают.

Тем временем в русскоязычных школах Литвы ввели уроки политинформации. Старшеклассников регулярно собирают в актовых залах и рассказывают, что все СМИ на русском языке в Литве необходимо закрыть. «Добрый день. В вильнюсской школе (Pilaites gimnazija) в микрорайоне Пилайте для 10−11 классов 30 ноября вместо уроков была проведена политинформация с участием литовских военных. Поднималась тема о российской агрессии и говорилось о том, что нужно запретить вещание всех российских каналов. Очевидно, что звучали антиконституционные идеи и промывались мозги детям. Все это происходило с разрешения дирекции и вместо занятий», — писал в одно неподконтрольное СМИ возмущенный отец старшеклассницы. В 2016 году давление на школы, очевидно, будет продолжаться. Уволенный в 2015 году глава Департамента государственной безопасности Литвы Гедиминас Грина уже призвал закрыть все русскоязычные школы в Литве, рассеяв учеников по литовским. Действующие чиновники открестились от слов бывшего шефа госбезопасности, но он попросту озвучил вектор, выбранный властями. И даже несмотря на то, что все потуги Литвы об усилении санкций против отношении России, изоляции РФ, отказа от таких проектов, как Nord Stream 2, очевидно, провалятся уже в краткосрочной перспективе, в своем собственном государстве властям удастся завершить охоту на ведьм, арестовать инакомыслящих, закрыть неугодные СМИ, и построить, наконец, концлагерь. Такой милый сердцу коммунистки Дали Грибаускайте.