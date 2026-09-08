Президент России Владимир Путин 8 сентября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. 15-й по счету созвон лидеров двух стран с начала второго срока президентства Трампа длился ровно час. Беседа фокусировалась на вопросах украинского урегулирования, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он кратко передал слова главы государства: «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видится перспектива продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач».

Дональд Трамп, по словам Ушакова, сообщил, что заинтересован в прорыве в украинском урегулировании — причем так, чтобы прорыв был достигнут уже во время его, Трампа, президентства. И в целом за всё время разговора глава Белого дома проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта на Украине.

Путин, со своей стороны, обозначил «то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», — рассказал Ушаков.

Российский лидер «положительно оценил посреднические усилия» Соединенных Штатов и лично Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта.

«Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», — подчеркнул Ушаков.

Собеседники положительно оценили итоги визита 6 сентября в Москву доверенных лиц Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой (в оказании посредничества) в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав», — сообщил помощник президента России.

Трамп заявил: прекращение украинского конфликта открыло бы перспективы для полного восстановления американо-российских отношений.

В беседе лидеров двух мировых держав зашла речь и о позиции европейских союзников США. Путин подчеркнул: у России нет и в мыслях никаких агрессивных планов в отношении Европы.

Спекуляции о якобы существующей «российской угрозе» служат Евросоюзу «прикрытием для наращивания поддержки Украины и своих военных расходов», сообщил Ушаков. Из его слов следует, что каких-либо возражений со стороны Трампа по поводу этого тезиса не последовало.

В заключение лидеры России и США условились оставаться на связи, «оперативно созваниваться» — и продолжать работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными.

Разговор, который, как подчеркнул Ушаков, «прошел на позитивной ноте» и «был конструктивным и весьма откровенным», состоялся в контексте вполне определенных событий, которые прямо влияют на российско-американский диалог.

Администрация Трампа вернулась к формату переговоров (о чем свидетельствует и визит Уиткоффа и Кушнера, и нынешний разговор) тогда, когда армия Россия демонстрирует впечатляющие успехи на линии боевого соприкосновения.

Разговор 8 сентября начался с того, что Владимир Путин представил собеседнику оценку происходящего в зоне СВО. Судя по контексту беседы, Трамп (в том числе опираясь на американскую аналитику) считает наше видение ситуации объективным. А значит — таким, с которым Вашингтону придется считаться.

Развитие ситуации свидетельствует о том, что ВС России уверенно удерживают инициативу и на земле, и в воздухе. Следовательно, Россия находится в положении побеждающей стороны. Перехват инициативы на поле боя дает Москве и дипломатическое преимущество.

Та информация, которую передали президенту США люди из его «ближнего круга» — Уиткофф и Кушнер, — приплюсовалась к новостям с Украины. После серии ударов армии России по украинским объектам Владимир Зеленский признал: зерновая и энергетическая проблема стоят крайне остро в преддверии зимы. Глава киевского режима заговорил о «готовности к компромиссу».

Это изменение украинской риторики — с воинственной на просительную — ясно свидетельствует о том, что Россия военным путем добивается поставленных целей, приближая завершение конфликта «на земле». Избранная российским лидером стратегия показывает эффективность, что не может не учесть Дональд Трамп.

Деловой и политический опыт подсказывает ему, что следует иметь дело с победителями, а не с «лузерами» — поэтому возобновление переговорного процесса не замедлило себя ждать. Трамп, придя в Белый дом, демонстрировал, что будет прагматичным и умеющим считать деньги налогоплательщиков. Поэтому ему сложно игнорировать то, что американские инвестиции на Украине в буквальном смысле прогорают из-за систематических ударов ВС России, а «вложения в убийство русских» оказываются в буквальном смысле самоубийственными для США.

С другой стороны, Москва, как и ранее, предлагает собеседникам вести диалог в конструктивном формате, что открывает возможность для взаимовыгодных договоренностей.

Но Путин дал понять американской стороне: для того чтобы открылись перспективы восстановления сотрудничества, сулящие ощутимую прибыль обеим сторонам, американцам нужно сделать определенные политико-дипломатические шаги.