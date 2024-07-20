Материалы с тегом «Вася Ложкин»
Вася Ложкин о картинах, которые не нарисует: «Если вслух скажу — посадят»
Известный российский художник Вася Ложкин признался, что с возрастом стал более критично относиться к себе и больше прислушиваться к «внутреннему цензору». Теперь, по словам Ложкина, в его арсенале много тем, на которые он не стал бы рисовать — а то вдруг посадят, пошутил он. В интервью главному...
20 июля 2024
Вася Ложкин: рисовать «Великую прекрасную Россию» сейчас бы не стал
Картина «Великая прекрасная Россия» в целом неудачная, хотя произвела большой эффект и многим нравится, заявил художник Вася Ложкин в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой. Как объяснил автор той самой картины, неудачной он её считает, потому что она вышла слишком неоднозначной и...
20 июля 2024
Художник Вася Ложкин рассказал, как СВО повлияла на котов в его творчестве
Спецоперация отразилась на жизни всех россиян, но вот отобразить её в творчестве и непросто, и лучше не надо, считает известный российский художник Вася Ложкин. В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Ложкин отметил, что ему хочется дарить людям радость, и поэтому в его творчестве...
20 июля 2024