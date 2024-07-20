Москва, 20 июля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Известный российский художник Вася Ложкин признался, что с возрастом стал более критично относиться к себе и больше прислушиваться к «внутреннему цензору». Теперь, по словам Ложкина, в его арсенале много тем, на которые он не стал бы рисовать — а то вдруг посадят, пошутил он. В интервью главному редактору Марине Ахмедовой художник рассказал, что за последние годы его творчество претерпело много изменений.

ИА Регнум Художник Вася Ложкин

«Ну, во-первых, я стал старше сам по себе, а с возрастом человек более критично к себе относится. И, конечно, внутренний какой-то цензор… То есть раньше я себе мог позволить всякое, ну, и все могли себе позволить всякое, потому что было немножко по-другому. Сейчас на какую-то тему уже там не пошутишь или там», — сказал Ложкин.

Как объяснил художник, большое значение для него имеют внутренний цензор, здравый смысл и нравственность, которые порождают в нём самоограничения.

«Ну, и как бы мне в голову не приходит делать какие-то гадости. А второй момент — это, конечно, внешний фактор, потому что неизвестно, что человек может увидеть на этой картине, потому что у человека тоже фантазия у зрителя своя есть, и он может увидеть что-то такое, чего я туда даже не вкладывал», — отметил он.

Ложкин рассказал, что довольно часто сталкивался с ситуациями, когда кто-то подделывал его картины. Например, в фотошопе добавлял на них надписи, которых изначально сам автор не придумывал и не размещал на работах.

В итоге произведение принимает совсем иной смысл, а художнику за это «прилетает».

Ложкин признался, что в настоящее время не стал бы рисовать «целую массу» картин. На вопрос Марины Ахмедовой о том, что же это за темы, на которые художник не стал бы творить, Ложкин отшутился.

«Даже не знаю, сейчас так вслух сказать — так за это, наверное, посадят. Так что не надо об этом», — ответил Ложкин.

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