Москва, 20 июля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Картина «Великая прекрасная Россия» в целом неудачная, хотя произвела большой эффект и многим нравится, заявил художник Вася Ложкин в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум Художник Вася Ложкин

Как объяснил автор той самой картины, неудачной он её считает, потому что она вышла слишком неоднозначной и её стали истолковывать по-разному, а кто-то вовсе обиделся. По его словам, он собрал на картине ругательства и стереотипы, чтобы высмеять шовинизм, а в итоге его самого в нём и обвинили.

«Просто смотришь, они (некоторые картины) выглядят, на мой взгляд, как-то глупо, наивно. Сейчас бы сделал лучше. Иногда я по этой же причине смотрю какую-то старую картину, которая, мне кажется, классная по идее, но не хорошо выполнена. Делаю её сейчас, вот, мне кажется, сейчас я ее нарисую лучше», — рассказал Ложкин.

По словам Ложкина, на создание «Великой прекрасной России» окружённой территориями с ругательным описанием, его вдохновили старые карикатуры. Сейчас, как отметил художник, он не стал был снова изображать нечто подобное.

«Я бы вообще не стал никак рисовать. Потому что она у некоторых людей вызывает негативные эмоции. А я не люблю вызывать негативные эмоции какие-то в людях. Потому что я считаю, что это неправильно. Есть масса других людей, которые с этим справляются гораздо лучше меня. Я не буду вызывать неприятные ощущения. Наверное, моя задача — всё-таки нести радость», — указал художник.

Также в беседе с Мариной Ахмедовой Ложкин рассказал, повлияла ли СВО на его творчество.

Полное интервью читайте и смотрите на сайте ИА Регнум.