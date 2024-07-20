Москва, 20 июля, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Спецоперация отразилась на жизни всех россиян, но вот отобразить её в творчестве и непросто, и лучше не надо, считает известный российский художник Вася Ложкин.

ИА Регнум Художник Вася Ложкин

В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Ложкин отметил, что ему хочется дарить людям радость, и поэтому в его творчестве становится больше котиков.

На вопрос Марины Ахмедовой о том, что же отличает кота, появившегося во время СВО, Ложкин ответил, что в общем-то ничего, так как глубоко погружаться в такую сложную тему, как военные действия, не стоит.

«Это всё-таки серьёзная вещь, на самом деле, и если здесь как-то серьёзно в это иллюстрировать все события, которые происходят вокруг нас, как-то переосмысливать, учитывая мой вот так называемый бэкграунд, может это выглядеть как издевка. Поэтому я и не трогаю это. Так что это, ну, болезненная тема достаточно», — объяснил художник.

Хотя в самом начале спецоперации Ложкин всё-таки отреагировал на события, изобразив маленького кота среди солдат с подписью «возьмите меня с собой фашистов бить».

Также Ложкин рассказал, почему больше не стал бы рисовать «Великую прекрасную Россию» и как изменились его взгляды и творчество за последние годы.

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