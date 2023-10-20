Материалы с тегом «S7 Airlines»
В Новосибирске авиалайнеру Boeing пришлось совершить вынужденную посадку
Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за проблем с одним из двигателей, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Рейс следовал из Москвы в Томск. Посадка Boeing прошла в штатном...
20 октября 2023
В Кремле прокомментировали информацию о сокращении рейсов S7
Вопрос, связанный с сокращением рейсов авиакомпанией S7 Airlines из-за сложностей c двигателями, находится на повестке дня у авиационных властей, это один из приоритетов, заявил 11 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что тема импортозамещения двигателей...
11 октября 2023
Крупнейшие авиакомпании России получили в 2022 году рекордную прибыль
Суммарная чистая прибыль 27 ведущих российских пассажирских авиакомпаний по результатам 2022 года составила 87,8 млрд руб. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на данные отчетности компаний по РСБУ. Уточняется, что прибыль в 87,8 млрд рублей в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Более половины этой суммы...
23 апреля 2023