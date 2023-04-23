Крупнейшие авиакомпании России получили в 2022 году рекордную прибыль
Прибыль ведущих авиакомпаний России в 2022 году превысила 87 млрд рублей
Москва, 23 апреля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Суммарная чистая прибыль 27 ведущих российских пассажирских авиакомпаний по результатам 2022 года составила 87,8 млрд руб. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на данные отчетности компаний по РСБУ.
Уточняется, что прибыль в 87,8 млрд рублей в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Более половины этой суммы пришлось на два крупнейших частных авиаперевозчика в России — S7 Airlines и «Уральские авиалинии» — 34,4 млрд рублей и 13,5 млрд рублей соответственно. Это рекордные показатели для вышеупомянутых компаний как минимум за шесть лет.
О финансовых результатах прошлого года также отчиталась авиакомпания «Победа». Она заработала 15 млрд рублей, достигнув максимума с момента основания компании.
При этом по подсчетам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, убыток российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составил 144 млрд руб.
Кроме «Аэрофлота» и «России», которые не раскрывают свои финансовые показатели с конца 2021 года, пока не раскрыли данные «Якутия», «Северсталь», «КрасАвиа», «ЮТэйр» (входит в группу Utair), «Ямал» и «Арт Авиа».
Как сообщало ИА REGNUM, санкции Запада привели к падению грузовых перевозок российских авиакомпаний до уровня 2001 года. По оценке экспертов, восстановление рынка прогнозируется лишь к 2030 году. Согласно данным Росавиации, в 2022 году грузоперевозки упали на 59,42%, до 599,05 тыс. т. При этом показатели пассажирских перевозок снизились на 14% и составили 95 млн человек. Эксперты отметили, что до санкций на международные перевозки приходилось две трети грузопотока перевозчиков из России.
17 апреля в ходе совещания по подготовке к новому туристическому сезону заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что цены на авиабилеты на направления внутри страны в 2023 году могут вырасти на 15–30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения субсидий. По словам замглавы ведомства, в этой ситуации возможно сокращение количества полетов. Замминистра напомнил, что в 2022 году на указанные нужды выделялось 100 млрд руб.