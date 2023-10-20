Новосибирск, 20 октября, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за проблем с одним из двигателей, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Mika V. Stetsovski Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines

Рейс следовал из Москвы в Томск. Посадка Boeing прошла в штатном режиме. На борту самолёта находились 165 пассажиров.

Их планируют отправить в Томск резервным бортом S7. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

Кроме того, правоохранительные органы проводят надзор за соблюдением прав пассажиров в аэропорту после вынужденной посадки.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября в аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку самолёт Ан-26. Он летел из Ленска (Якутия). У воздушного судна в полёте отказал один из двигателей. На борту Ан-26 находились 4 члена экипажа и 25 пассажиров. Посадка прошла успешно.

В аэропорту Уфы 4 октября экстренно сел авиалайнер из-за того, что одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь. Самолёт следовал рейсом из Минеральных Вод в Пермь и позже отправился в аэропорт назначения.