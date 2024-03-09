Материалы с тегом «Пётр Павел»
Президент Чехии не исключил отправку западных инструкторов на Украину
Дискуссия о направлении на Украину западных инструкторов для оказания небоевой поддержки, в том числе обучения военнослужащих ВСУ, имеет место. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел в интервью Чешскому телевидению 8 марта. «Нужно понимать чёткую разницу между направлением боевых частей и...
9 марта 2024
Союзники Украины собрали средства для закупки 800 тысяч снарядов для ВСУ
Западные союзники Украины собрали почти все средства, необходимые для закупки около 800 тысяч снарядов для Вооружённых сил Украины в рамках чешской инициативы. Об этом со ссылкой на свои источники 6 марта сообщило агентство Bloomberg. «Союзники Украины нашли почти все средства, необходимые для...
7 марта 2024
Президент Чехии призвал Европу активнее поддерживать Украину
Европейским странам следует играть более весомую роль в поддержке Украины и не отказываться заранее от возможных вариантов подобной помощи, заявил президент Чехии Пётр Павел 5 марта по итогам переговоров в Праге с главой Франции Эммануэлем Макроном. Чешский лидер отметил, что французский президент...
6 марта 2024
Президент Чехии «нашёл» сотни тысяч снарядов для ВСУ
Власти Чехии нашли возможность закупить для ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах, данные снаряды могут быть куплены, если западные государства выделят на это деньги, заявил 17 февраля президент республики Петр Павел. «Мы обнаружили возможность (закупки. — Прим. ред.) 500 тысяч...
новость часа
17 февраля 2024
Павел: в случае победы на выборах Трамп может заключить сделку с РФ
Если бывший глава Белого дома Дональд Трамп снова станет президентом США, то он может заключить соглашение с Россией, не выгодное ни для Украины, ни для Европы. Об этом 29 января заявил президент Чехии Пётр Павел. «Вполне правомерно рассматривать в Европе возможность того, что Трамп победит на...
новость часа
30 января 2024
Президент Чехии Пётр Павел признал провал Киева в контрнаступлении
Чешский президент, генерал армии в отставке Пётр Павел признал, что контрнаступление украинской армии оказалось провальным и не принесло «ожидаемых результатов», а войска понесли значительные потери. Об этом он сказал французской газете Le Monde. «Соотношение сил между Россией и Украиной фактически...
21 декабря 2023
Политолог счёл бессмысленным влияние Европы на ход конфликта на Украине
В Европе понимают, что уже не смогут существенно повлиять на ход украинского конфликта, который также никаким образом не зависит от того, кто станет новым президентом США. Единственное, что может сделать Европейский союз — принять небольшую часть Украины в свой состав. Таким мнением в беседе с ИА...
19 декабря 2023
В Чехии сделали неутешительное предсказание о конфликте на Украине
В следующем году в конфликте на Украине ожидается значительный сдвиг, но не такой, какой ожидали европейские страны, заявил в интервью изданию Seznam Zpravy президент Чехии Пётр Павел. «Появится новая ситуация, с которой нам придётся иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы...
19 декабря 2023
Чехию высмеяли за попытку запугать Россию
Чехия перестала думать о национальных интересах и лишь продолжает подпевать американскому лобби, потому что на самом деле у неё нет сил и ресурса запугать Россию. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко...
12 декабря 2023
В Госдуме ответили на слова президента Чехии о «главной угрозе» для Европы
Когда власти Чехии говорят о том, что Россия может стать причиной конфликта высокой интенсивности в Европе, они валят с больной головы на здоровую, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом он заявил 23 ноября корреспонденту ИА Регнум. Ранее президент Чехии...
23 ноября 2023
Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для Европы
Слова президента Чехии Петра Павела о подготовке к большому военному конфликту России и Европы — это очередное истерическое заявление Праги, которое не красит Чехию, заявил 23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия не представляет угрозы Европе — напротив, это Европа...
23 ноября 2023
Президент Чехии Павел: армии Европы боятся Россию и готовятся к конфликту
Чешский президент Пётр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке армий Евросоюза к конфликту высокой интенсивности. Об этом он сказал на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) 22 ноября. Павел считает, что России после СВО...
новость часа
23 ноября 2023
Президент Чехии отверг возможность военного превосходства Киева над Москвой
Ситуация на Украине развивается таким образом, что военного превосходства у Киева не будет, но у Запада нет иного выбора, кроме как продолжать поддерживать Украину. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел, сообщает 9 ноября издание Novinky. Он предположил, что зачатки переговоров в украинском...
9 ноября 2023
Президент Чехии посетил оружейный завод Colt в США
Президент Чехии Пётр Павел, прибывший в США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в субботу, 23 сентября, посетил оружейный завод Colt в Хартфорде (штат Коннектикут). «Завод Colt в штате Коннектикут стал последней остановкой Павела в ходе визита в США…...
новость часа
24 сентября 2023
Президент Чехии призвал не винить украинцев в изнасилованиях
Президент Чехии Петр Павел 14 августа призвал не возлагать вину за преступления двух граждан Украины на всех выходцев из этой страны. Соответствующие заявления он опубликовал на своих страницах в социальных сетях. «Нельзя возлагать вину за конкретное преступление конкретного лица на всю общность...
14 августа 2023
Президент Чехии выступил против размещения ядерного оружия НАТО у границ РФ
Размещение ядерного оружия НАТО вблизи границ России было бы ошибкой, заявил 11 июля чешский президент Пётр Павел на полях саммита альянса. «Нет необходимости размещать [его] ближе к границам, так как это только привело бы к эскалации напряжённости», — сказал Павел. Он сказал, что альянс должен...
11 июля 2023
Президент Чехии обсудил с Зеленским проекты восстановления Украины
Президент Чехии Петр Павел с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудили вопросы восстановления Украины с участием чешских компаний. Стоимость проектов по восстановлению Украины — миллиарды крон (сотни миллионов евро). Об этом новостному порталу seznam. cz сообщил уполномоченный чешского...
9 июля 2023
Президент Чехии пообещал всестороннюю поддержку Украине
Всестороннюю поддержку Украине пообещал президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции после переговоров с прибывшим в Прагу украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем»...
7 июля 2023
В Чехии заявили, что у ВСУ есть только одна попытка для контрнаступления
В нынешнем году у украинской армии есть только одна попытка для того, чтобы провести контрнаступление. Об этом 18 июня заявил президент Чехии Пётр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. «Я считаю, что у Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступления», — сказал...
18 июня 2023
Глава Чехии призвал Киев не проводить контрнаступление второпях
Украине следует начинать контрнаступление лишь тогда, когда она будет полностью к нему готова, заявил чешский президент Пётр Павел в ходе визита в Лондон, написала 7 мая The Guardian Как сообщает издание, Павел заявил в Киеве на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой...
7 мая 2023